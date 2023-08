Examenjaar voor sfeerbepalers in stadions

Nadrukkelijker dan ooit voorafgaand aan een voetbalseizoen ligt het vergrootglas vanaf dit weekeinde op de fans. Grote vraag, na de door de KNVB aangescherpte maatregelen: wordt het in de Nederlandse stadions leuker of leger? Een beschouwing.

De fans van FC Dordrecht zullen wat moeten overwinnen, volgende week vrijdag, wanneer zij in de tweede speelronde van de Keuken Kampioen Divisie op bezoek gaan bij Willem II. Het voor hun bestemde tribunedeel is er namelijk getransformeerd tot een soort herdershond-kooi. Hoge plexiglas-wanden verheffen zich uit het beton, een kloek prikkeldraadnet is tot aan het dak getrokken en dikke spijlen beperken het zicht op het speelveld. Een gevangene in de ebi zou er claustrofobisch van worden. Maar dit is wat alle zogenoemde 'uitsupporters' te wachten staat, mochten ze hun club naar Tilburg achterna reizen dit seizoen. De boodschap vanuit de Brabantse stad: we móeten wel.

Toegankelijk, gastvrij en veilig voor iedereen. Dat moeten de stadions dit seizoen weer zijn, stelt de KNVB in een onlangs uitgebracht rapport. En: zich misdragende supporters worden gepakt en zijn niet meer welkom. Harde woorden zijn het, volgend op het après-coronatijdperk waarin wangedrag in de stadions is toegenomen en clubs hiervoor tonnen aan boetes betaalden.

Misdragingen

De NOS rekende uit dat PSV, alleen al vanwege misdragingen van z'n aanhang in de eredivisie, over de afgelopen twee seizoenen 84.500 euro aan bekeuringen kwijt was. Dat is een kleine 1000 euro meer dan PEC Zwolle, dat met vijftien vergrijpen koploper is op de ranglijst van rellende supporters. MVV? Die club moest een bedrag à twee dure middenklasse-auto's (zo'n 50.000 euro) aftikken, puur door toedoen van enkele tientallen van z'n stamgasten in de Geusselt. Ter illustratie: het totale spelersbudget in Maastricht is nauwelijks 500.000 euro per seizoen...

In die zin belichaamt het tamelijk absurde uitvak van Willem II de kramp waarin het betaald voetbal zit. Met ongeregeldheden tijdens FC Twente - Hammarby (vechtpartijen op de hoofdtribune) en Feyenoord - PSV (met spullen gooiende Eindhovense fans) vers in het geheugen is er enerzijds de wetenschap dat maatregelen nodig zijn om de 'gewone' stadionbezoeker niet voorgoed te verjagen.

Aan de andere kant kun je je afvragen of je met dit soort aanpassingen in je stadion niet juist de figuren aantrekt die je liever niet binnen wil. De types dus die zich, à la de Alleenstaande Vandaal uit Van Kooten en De Bie, wel senang voelen in een omgeving waarin ze als slingerapen over hindernissen kunnen klimmen.

De netten in De Kuip zullen het hele seizoen blijven hangen, zo kondigde Feyenoord al aan. Foto: ANP

Homofobe spreekkoren

Zeker is dat de KNVB er alles aan gelegen is om voetbal kijken, zoals de bond zegt, 'leuker' te maken. Meest in het oog springende maatregelen dit seizoen: net als in de laatste maanden van de vorige competities in eredivisie en KKD, wordt een duel gestaakt wanneer er tot tweemaal toe met voorwerpen is gegooid vanaf de tribune. Daarbij geldt de kanttekening dat, wanneer een overtreder direct wordt gepakt en vervolgens verwijderd, dit niet meer meetelt in de stappen naar definitief stoppen. Daarnaast gaat de bond homofobe spreekkoren harder aanpakken. Ook om deze reden kunnen duels (al dan niet tijdelijk) worden stilgelegd. En degenen die betrapt worden op het uiten ervan krijgen een stadionverbod van achttien maanden.

"Wat heb ik als pacifistische, zachtaardige en vriendelijke supporter van doen met dit soort voorschriften?", zal het gros van de stadionbezoekers zich afvragen. Op het eerste oog weinig, inderdaad. Feit is niettemin dat sommige clubdirecteuren stiekem al rekening houden met veel meer draconische maatregelen, mocht de strengere aanpak voor het onverbeterlijke individu dit seizoen niet aanslaan. Te denken valt aan een permanent alcoholverbod op de tribunes, het voorgoed en overal weren van 'uit-fans' en - zoals in De Kuip al een poosje usance is - netten in de stadions.

Bij FC Twente - Hammarby ging het al goed mis in en rond het stadion op 27 juli. Foto: ANP

Onder het vergrootglas

Meer dan ooit voorafgaand aan de competitiestart ligt het vergrootglas vanaf komende weekeinde, kortom, op supporters in de breedste zin van het spectrum. Hoe gaan zij om met de aangescherpte maatregelen? Zullen de boefjes onder hen zich, met het vooruitzicht van hogere straffen voor onder meer vuurwerkbezit, het gooien met voorwerpen of het aanzetten en/of overgaan tot geweld, beter gaan gedragen?

En wat te denken van die veel grotere groep aan de overzijde van de supporters-planeet. Ga je als vader nog naar een uitwedstrijd met je zoontje(s) wanneer je, zoals in Tilburg of Breda, vanuit die vermaledijde combi-bus rechtstreeks een veredelde XL-isoleercel wordt ingejaagd? Schuif je dan niet veel liever thuis voor de buis aan om naar ESPN's schakelkanaal te kijken? Of naar, pakweg, Help, Mijn Man Is Klusser! op RTL?

Wat vaststaat: dit seizoen gaat een examenjaar worden voor supporters. Voor de honderdduizenden goedwillenden én voor het klein percentage onverlaten. Zij bepalen met elkaar of het in de Nederlandse stadions straks leuker of leger wordt.