Zorgen om spoedzorg voor 600.000 patiënten

De cliëntenraad van de drie huisartsenposten in Zwolle, Hardenberg en Flevoland maakt zich ernstig zorgen over het voortbestaan van de spoedzorg voor 600.000 patiënten in deze regio's. Waarnemers die werken als zzp-er willen geen avond of nachtdienst draaien. 'Dat is de bijl aan de wortel van ons systeem van huisartsenposten.'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Als de privatisering van huisartsenprakijken verder doorgaat, zal je zien dat de spoedopvang zoals die nu in de Nederlandse huisartsenzorg georganiseerd is, in gevaar komt, zegt Gerard Niens. Hij is voorzitter van de cliëntenraad van Medrie, de organisatie die de spoedhuisartsenzorg in de regio regelt.

Daarmee zegt Niens te doelen op de overname van huisartspraktijken door commerciële organisaties zoals Co-Med. "Ik verwacht dat er dan minder huisartsen voor de spoedposten beschikbaar zijn, waardoor de continuïteit van zorg op losse schroeven komt te staan."

Niens reageert daarmee op het nieuws dat Medrie de Zwolse Co-Med-praktijk deBollebieste voor een maand geschorst heeft, doordat de praktijk een aantal malen geen dokters heeft geleverd voor de spoeddiensten. Medrie coördineert die spoedzorg voor de regio's Zwolle, Hardenberg en Flevoland. Er zijn in totaal 270 huisartsen aan de huisartsenpost verbonden. Ze draaien bij toerbeurt een avond-, nacht- of weekenddienst en zijn zo dag en nacht beschikbaar voor 600.000 patiënten in de drie regio's.

Oproep

Ondervindt u de gevolgen van de schorsing van deBolleBieste-praktijk uit de spoedpost? Wat zijn uw ervaringen met de Co-Med-praktijk aan de Rembrandtlaan? Mail naar: i.stijkel@destentor.nl

De voorzitter van de cliëntenraad van Medrie is kritisch op de commerciële praktijken, omdat hij ziet dat zich daar vooral dokters aan verbinden die geen praktijkhouder willen worden en het liefst parttime werken. Het zijn vaak waarnemers, zzp-ers. Deze groep is minder geneigd zich in te schrijven voor de impopulaire avond-, nacht- en weekenddiensten. Komen er meer van dit soort praktijken, dan is dat een slechte zaak voor de beschikbaarheid van spoedzorg. "Dat is de bijl aan de wortel van ons systeem van huisartsenposten."

Vragen voor overdag

Sinds de commerciële partij Co-Med praktijken in het land opkocht, klagen patiënten over een slechte bereikbaarheid en beschikbaarheid van zorg in die praktijken. Medrie ziet in toenemende mate dat patiënten van de Zwolse Co-Med-praktijk deBollebieste de spoedpost bellen met vragen die ze goed overdag hebben kunnen stellen aan de eigen dokter. Ook patiënten van andere praktijken doen dat overigens.

"Zo komt de zorgvraag bij andere huisartsen terecht die al een eigen druk bezette praktijk hebben. Daar heb ik ernstige zorgen over", zegt Gerard Niens.

Gerard Niens, voorzitter van de cliëntenraad van huisartsenorganisatie Medrie. Foto: Eigen foto

De voorzitter van de cliëntenraad wil dat Co-Med naar zijn contract met Medrie handelt. Meer in zijn algemeenheid denkt hij dat het anders organiseren van de huisartsenzorg, een goede oplossing voor de sector kan zijn. Door de administratie van praktijkhouders weg te nemen zouden meer jonge artsen bereid zijn huisartsenpraktijken over te nemen. "Zo ontstaan er weer praktijken met dokters die hun patiënten kennen, zoals het altijd bedoeld is geweest."

"Een slechte zaak"

"We vinden het te gek voor woorden wat hier gebeurt", reageert directeur-bestuurder Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie Nederland op de Zwolse ontwikkelingen. Ze kent een soortgelijke situatie waarin patiënten uit Den Haag maar voor spoedzorg naar Amsterdam moesten gaan. "Een slechte zaak. Huisartsenzorg is de basis van de zorg in Nederland."

Maar, zegt Veldman, de opmars van waarnemende dokters doet zich niet alleen voor in de commerciële praktijken. Het is een probleem in de héle huisartsenzorg. En niet alle initiatieven maken er een potje van. Waar het wel misgaat, daar is het lastig om in te grijpen, zegt de bestuurder. "Het probleem is dat de inspectie pas kan ingrijpen als er kwaliteitsproblemen zijn."

De Patiëntenfederatie staat voor patiëntenbelangen. In de top 3 van telefoontjes die de organisatie van patiënten krijgt, staat de groep die klaagt over slechte huisartsenzorg. Vaak gaan de opmerkingen over het niet kunnen vinden van een (nieuwe) huisartsenpraktijk.