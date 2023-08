Hoe zit de zorgverhouding tussen familie en professionals?

Verpleeghuizen vragen familieleden steeds vaker om een handje te helpen. En niet alleen in vakantietijd, merkt Zwollenaar Pieter Henzen nu zowel zijn vader als zijn zus met dementie zijn opgenomen. 'De zorg houdt niet op als een familielid naar een verpleeghuis gaat.'

De tachtigjarige vader van Pieter Henzen woont sinds ruim een jaar in verpleeghuis De Esdoorn in Zwolle, onderdeel van de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Een prachtige plek waar liefdevolle zorg wordt verleend, zo is zijn ervaring, maar waar het zeker in de vakantietijd ook piept en kraakt.

Pieter, zijn vrouw en zijn moeder doen wat ze kunnen in deze vakantietijd. "Helpen met eten, persoonlijke verzorging maar ook aanwezig zijn in de woonkamer met de andere bewoners, een spelletje met ze doen of voorlezen. Je merkt dat het personeel er blij mee is. Soms wordt gevraagd of wij onze vader naar bed kunnen brengen 's avonds wegens personeelstekort. Ook kregen we de vraag of we de kamer zelf willen schoonmaken, het zorgpersoneel kan dan meer tijd besteden aan de bewoners."

Zorginstelllingen in deze regio stuurden onlangs een brandbrief naar verzekeraars en kabinet: de kosten nemen toe, de vergoedingen juist af. Ondertussen is het personeel uitgeput en neemt het verzuim toe. Hulp van familie is meer dan welkom.

Onrust

In vakantietijd is het lastig om de roosters rond te krijgen, ziet Pieter Henzen. "Mensen van andere afdelingen komen helpen, veel uitzendkrachten. Vaak mensen die de zorgplannen voor de bewoners niet helemaal kennen of nog onvoldoende ingewerkt zijn. Dat kan soms onrust geven bij bewoners, maar ook bij ons als familieleden."

Henzens vader werd vorig jaar juni opgenomen met vasculaire dementie. Er ging een lange en moeilijke periode aan vooraf waarin steeds duidelijker werd dat het niet meer houdbaar was om in zijn vertrouwde omgeving te blijven wonen. "Hij had bij alles hulp nodig en er was veel onrust, mijn moeder kon hem eigenlijk geen moment uit het oog verliezen. Als ze hem vroeg om de tafel te dekken, stond hij hulpeloos in de keuken, geen idee wat hij moest pakken. Hij dacht ook dat hij in het huis van iemand anders was. Dan zei hij: 'we moeten weg, straks komen de mensen die hier wonen thuis'."

In dezelfde tijd bleek ook dat Pieters zus Alzheimer heeft. Zij woont sinds een half jaar in een verpleeghuis in een ander deel van het land. Het trekt een zware wissel op de familie, zegt de Zwollenaar, die samen met zijn partner een podcast maakte over de impact van dementie op de mensen in de omgeving van de patiënt. "Het is een emotionele rollercoaster. Je bent eigenlijk voortdurend bezig met afscheid nemen, omdat er steeds opnieuw een stukje wegvalt."

Henzen probeert zo veel mogelijk naar zijn vader te gaan, zijn moeder is er praktisch elke dag. "Zij doet veel in de verzorging. Mijn vader wil soms niet gedoucht of geschoren worden op het moment van de dag dat de verzorging daar tijd voor heeft. Begrijpelijk dat ze dan andere dingen gaan doen. Maar natuurlijk wil je als familie wel dat je geliefde goed verzorgd wordt. Mijn moeder neemt een deel van die taken op zich. Het is voor haar soms makkelijker, omdat ze voor hem een vertrouwd persoon is, ook al weet hij niet meer dat zij zijn vrouw is."

Ze vindt het fijn om dit voor haar man te doen, maar het gevaar van overbelasting ligt op de loer, zegt Pieter Henzen. "We hebben wel gemerkt dat mantelzorg niet ophoudt zodra een familielid is opgenomen. Je hebt dan het gevoel dat je de zorg kunt overdragen, maar in de praktijk is dat niet helemaal zo. Er komt langzamerhand steeds meer op het bordje van familieleden terecht; het wordt niet rechtstreeks gevraagd maar impliciet is de vraag er wel degelijk."

'Eraan wennen dat meer gevraagd wordt van familie'

Pieter Henzen is inmiddels lid geworden van de cliëntenraad van de woonzorginstelling, omdat hij graag betrokken wil blijven bij de ontwikkelingen. "Ik denk dat we eraan moeten wennen dat families gevraagd wordt een grotere rol te spelen bij de verzorging van hun naaste. Dat het in de toekomst een vorm van co-creatie wordt tussen instelling en familie: welke taken pakt het zorgcentrum op, en wat kun je als familie zelf doen? We zullen echt meer moeten praten over wat haalbaar en acceptabel is voor zowel familie als personeel."