Een rondje door de WK-haven met de zeildirecteur

Scheveningen is de komende anderhalve week de zeilhoofdstad van de wereld. Een rondleiding door de WK-haven met de toernooidirecteur op teenslippers, Dorian van Rijsselberghe.

Nadat de Australische zeilers klaar zijn met een training op de woeste Noordzee, probeert Dorian van Rijsselberghe ze enthousiast te maken voor Hollandse drop. "Of zal ik korting voor jullie regelen op de poffertjes?" Maar het trio heeft andere plannen. "Dorian, we want specjoelas." Oké, wordt geregeld.

Als toernooidirecteur van de WK zeilen, die vrijdag voor de Schevenings kust van start gaan, heeft Van Rijsselberghe (34) een divers takenpakket. Hij is het boegbeeld en de ambassadeur. Maar als tweevoudig olympisch kampioen, bij iedereen in het wereldje geliefd, vormt hij ook een bruggenhoofd tussen de zeilers en de organisatie. "Er zijn natuurlijk coachmeetings, maar als iets niet helemaal naar wens is, hoor ik dat eerder als ik een rondje loop langs alle bootparken."

Dat is precies wat we deze winderige dinsdag doen. De toernooidirecteur gaat voor. Hij woont tegenwoordig in Canada, en kan zijn adrenaline kwijt in het Canadese buitenleven. "Skiën, snowboarden, mountainbiken, trailrunning, windfoilen. Dat is nu mijn uitlaatklep."

Teenslippers onder dikke jas

Hij is net een dag in Nederland, de jetlag kickt in. Hij draagt teenslippers onder zijn dikke jas en heeft deze weken een 'liever-lui-dan-moefiets' tot zijn beschikking. De fatbike komt van pas, van 'zuid' naar 'noord' is het zomaar een half uur lopen. En tel er maar een half uur bij op als je Dorian van Rijsselberghe heet. Op elke hoek van de straat wordt hij staande gehouden door voormalige collega's en hun coaches.

Scheveningen is de komende anderhalve week het middelpunt van de zeilsport. Eens in de vier jaar worden alle WK's van de olympische disciplines tegelijkertijd georganiseerd. Zo kan het dat vlak naast de ALDI aan de Tweede Haven een container van 'China Sailing' staat. Dat er Turkse busjes rondrijden met surfplanken op het dak, en elke koffietent te weinig plekken heeft om alle fietsen en elektrische steps te stallen. Er doen 1200 atleten uit 85 landen mee aan het toernooi, waar het behalve om de wereldtitels ook gaat om olympische startbewijzen.

"Ligt er al water in de bak?" vraagt Van Rijsselberghe als hij richting het Festival At Sea loopt. Zeker, een miljoen liter om precies te zijn. Hier kunnen kinderen varen in optimisten, maar ook surfen, suppen en kanoën. "Dit is een kleine WK-droom van mij", zegt hij. "Mensen enthousiasmeren voor de zeilsport, daar gaat het om."

Foodtrucks en concertpodium

Voor de toeschouwers is dit het hart van de WK. Hier zal het toernooi officieel worden geopend en gesloten. Op een groot scherm zijn de races te volgen, zo nu en dan met uitleg van Van Rijsselberghe en co-directeur Annemiek Bekkering. De medailles worden hier uitgereikt, er zijn foodtrucks en er is een groot concertpodium.

Een WK in eigen land, Van Rijsselberghe heeft het helaas nooit meegemaakt. Hij bewaart mooie herinneringen aan de titeltoernooien, ook als hij niet won. "Een WK is vaak zwaarder dan de Olympische Spelen. Met meerdere atleten per land is er meer tegenstand." Over de vraag of het niet kriebelt hoeft hij maar een fractie van een seconde na te denken: "Nee." Toen Van Rijsselberghe in 2020 de strijd om het olympische ticket windsurfen verloor van Kiran Badloe, stopte hij abrupt. "Die jaren na het goud van Rio de Janeiro (2016, red.) waren al bonustijd."

Maar toch, de surfers die nu op de iQ Foil staan - de nieuwe olympische klasse - raken niet uitgepraat over de mogelijkheden en hoge snelheden van de plank met de vin aan de onderzijde. Het is nota bene te danken aan een campagne van Van Rijselberghe, Badloe en coach Aaron McIntosh dat er nu in deze klasse wordt gevaren.

"Kiran is nu ver in de negentig kilo, maar ik zit nog steeds op 76", zegt Van Rijselberghe doelend op het extra gewicht dat voor de zeilers van de iQ Foil gewenst is. "Ik zou helemaal niet competitief zijn, en dus is er ook geen verleiding. Ik heb nu alleen de lusten en niet de lasten. Ik kan hier lekker kletsen met iedereen, maar als van de week de wind gaat liggen, heb ik geen stress of mijn race wel doorgaat."

Trainen in het buitenland

Deze twee weken in Nederland zijn voor Van Rijselberghe vooral leuk om contacten op te doen en zich nuttig te maken voor zijn geliefde zeilsport. Opvallend genoeg maakte hij in zijn carrière helemaal niet zo veel uren voor de Scheveningse kust. In zijn tijd was Medemblik zijn uitvalsbasis en was hij veel op Texel te vinden bij Paal 17, maar nog vaker trainde hij in het buitenland.

"Vorig jaar was ik hier bij het jeugd-WK. Ik vroeg me toen echt af hoe ze dit nu zouden gaan doen, want we hebben hier maar beperkt de ruimte. Iedereen was bang dat alle bootparken in het zand zouden komen, maar kijk naar deze rijplaten, die zijn echt state of the art. Ik ben onder de indruk", zegt hij om daar een stuk zachter aan toe te voegen: "En dat ben ik als nuchtere Nederlander niet zo snel. Maar we mogen als klein kikkerlandje met een klein kikkerhaventje trots zijn op wat hier is neergelegd."