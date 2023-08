Verpleegkundige Lisa doet noodkreet aan zzp'ers in de zorg

Uitzendkrachten die zich vijf minuten voor de start van hun dienst afmelden óf helemaal niet op komen dagen. Verpleegkundige Lisa (26) uit Veenendaal wordt er horendol van. Zij moet die diensten met collega's opvangen, en dat komt bovenop de enorme werkdruk. 'Dat mag gewoon niet gebeuren.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Afgelopen zondagmiddag maakte Lisa van den Brink zich in het woon-zorgcentrum, waar ze met ouderen met dementie werkt, klaar om aan haar dienst te beginnen. Ze keek op de klok. 14.55 uur. De collega met wie ze werkt, is er nog niet. Dan gaat de telefoon. De collega, die als zelfstandige via een uitzendbureau is ingehuurd, meldt zich ziek. "Ze zei: ik kom niet, want ik heb een burn-out. Wat vervelend, zei ik. Beterschap, want dat gun je niemand."

Maar als ze ophangt, baalt ze enorm. Want het is een telefoontje met grote gevolgen. "De bewoners hebben onze zorg nodig, dat gaat altijd door. Om 14.55 uur bellen als de dienst om 15.00 uur begint, waar is het verantwoordelijkheidsgevoel? Zo laat kunnen we niets meer regelen."

Volgens haar moet daardoor een andere collega 1,5 uur doorwerken. "En een tweede collega, die een uur verderop woont, springt in de auto. Zij zou de dag erna werken, dus die vult een andere collega weer in - die al tien dagen achter elkaar werkt. Daardoor komen we later weer in de knel, dus die pak ik op ondanks dat ik al veel overuren heb gemaakt, want ik laat mijn collega niet in de steek en de bewoners ook niet. Ik word er moe van."

Zorgwekkende trend

En dit is slechts één voorbeeld, benadrukt ze. "Ik kan er honderd noemen. Dit keer kreeg ik hulp van collega's, maar het gebeurt ook dat niemand kan, omdat ze afspraken hebben. Dan sta je er alleen voor. Er zijn genoeg zpp-ers die wél komen en zich keihard inzetten, daar ben ik ook heel dankbaar voor. Maar ik vind dit een zorgwekkende trend. Waar stopt het? Laatst begon mijn dienst om 7.00 uur, maar de collega was er na een kwartier nog niet. Toen ik belde, zei ze: sorry, ik wist niet dat ik was ingepland."

Het gebeurt het hele jaar door, maar deze zomer is het extreem, aldus Lisa. "Met de grote tekorten en de enorme werkdruk is dit heel moeilijk. Onze cliënten en wij als personeel zijn hier de dupe van. Dat zou niet mogen gebeuren." Na het zoveelste incident in een week lag Lisa afgelopen zondag wakker in haar bed. "Ik lag te piekeren: hoe kan ik dit een volgende keer voorkomen? Moeten we de uitzendkrachten meer begeleiden, er moet iets veranderen."

En dus zette ze haar noodkreet op LinkedIn. Daar kreeg ze veel bijval van zorgprofessionals die haar verhaal herkennen. Toch reageren ook zzp'ers die juist zeggen dat zíj de gaten moeten dichten door vaste medewerkers die afbellen. "Ik wist dat ik veel - ongezouten - meningen zou krijgen. Maar het heeft wél gebracht waar ik op hoopte: discussie en vooral aandacht voor deze problematiek."

Aantal zzp'ers in de zorg gestegen

NU91, vakbond voor zorgprofessionals, heeft 'weleens verhalen gehoord' over zzp'ers die op het laatste moment afzeggen. "Maar dat geldt ook voor vast personeel." Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal zzp'ers in de zorg vorig jaar met 23 procent is gestegen. Dat ziet ook FNV Zorg & Welzijn, die recent onderzoek deed. Volgens hen wordt het werk in verpleeghuizen 'steeds zwaarder en wordt het werk met steeds minder collega's gedaan'.

"Dit verhaal past in het beeld van de hoge werkdruk onder vast personeel, die neemt alleen maar toe en zeker in de zomer. Het is ieder jaar puzzelen, zelfs zo erg dat medewerkers eerder terugkomen van vakantie. Werkgevers weten dat het personeel zich liever opoffert voor bewoners, en daarom doen ze weinig om het probleem op te lossen."