In Rotterdam gebeurt preventief fouilleren steeds vaker

Anders dan Amsterdam peinst Rotterdam er niet over te stoppen met preventief fouilleren, hoe omstreden de maatregel ook is. Afgelopen jaar werden drie keer zoveel mensen gefouilleerd als in 2021 en het leverde prompt een recordvangst aan wapens op.

De burgemeester, politiechef en hoofdofficier staan achter het preventief fouilleren, staat in de jaarrapportage met alle cijfers die deze week naar de gemeenteraad is gestuurd. "Met dit middel worden wapens van straat gehaald", is de overtuiging.

De 420 wapens - van mes tot pistool - is een record van de afgelopen vier jaar. En dus ook aanzienlijk meer dan in 2019, het laatste jaar voor corona. In totaal werden verleden jaar 27 vuurwapens gevonden, 287 steekwapens en 36 slagwapens (zoals boksbeugels). Er werden 11488 mensen gefouilleerd op straat en 3653 auto's gecontroleerd.

Zomercarnaval zonder fouilleren

Opvallend is dat ondanks het enthousiasme over preventief fouilleren recentelijk het Zomercarnaval werd ontsierd door twee schietpartijen. Er werd daar bewust niet gefouilleerd. Dat was de eerste keer in vele jaren bij dit evenement. De reden was dat agenten vanwege de drukte niet konden garanderen dat bezoekers daadwerkelijk ongeacht huidskleur, geslacht of andere kenmerken eruit gepikt zouden worden.

De Rotterdamse gemeenteraad drukte de politie in mei nog op het hart echt zonder aanzien des persoons preventief te fouilleren, om etnisch profileren te voorkomen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty waarschuwt hiervoor.

Bij gevaar mag fouilleren van bepaalde groep met bijvoorbeeld bepaalde kleding

Na dat debat hebben politie en OM extra afspraken gemaakt over wanneer het wel mogelijk is bepaalde groepen eruit te pikken, wat zeer omstreden is. Dat mag alleen in uitzonderlijke situaties, wanneer er een acute dreiging voor het verstoren van de openbare orde is en er geen andere acties mogelijk zijn, zo staat in de brief aan de gemeenteraad.

Bij de Woonopstand probeerde de politie een groep gestoken in zwarte kleding te isoleren en controleren. Foto: MediaTV

Het mag dan echter nooit gaan om personen met een bepaalde huidskleur, nationaliteit, afkomst of religie. Wel mag bijvoorbeeld iedereen met een bepaalde kleur kleding eruit worden gepikt. Afgelopen maanden is dit niet gebeurd. Eerder probeerde de politie bijvoorbeeld tijdens de Woonopstand een groep, gestoken in zwarte kleding met gezichtsbedekking, te controleren omdat zij eerder in Amsterdam voor problemen zouden hebben gezorgd. Het protest liep hierna uit de hand.

Rotterdam zoekt vaker grenzen wet op

Waar Amsterdam na een mislukte proef een streep zette door preventief fouilleren, zoekt Rotterdam vaker de grenzen op van wat wel en niet kan. Eerder was er een proef om 'gevaarlijke' personen altijd te mogen controleren, ook als er op dat moment geen concrete verdenking was dat de persoon een wapen zou hebben. Op basis van strafblad maar ook foute vrienden kon iemand een 'veiligheidsrisicosubject' worden. De rechter zette hier een streep door. Het was in strijd met de wet.

Rotterdam begon vele jaren eerder met fouilleren voor het volgens de wet mocht. Nu zijn grote delen van Zuid, Noord, Kralingen-Crooswijk en het hele centrum aangewezen als gebied waar de politie acties mag houden omdat hier veel wapengeweld is.

Altijd interne waarnemer op actie

Politie en OM hebben het fouilleren in deze gebieden ook nog eens tegen het licht gehouden, om zeker te zijn dat dit echt aselectief gebeurt en niet dat bepaalde personen eruit worden gelicht. Iedereen die bij een actie langskomt, moet een even grote kans hebben om gecontroleerd te worden.

Zo is er altijd een interne waarnemer bij acties, waardoor nooit minder dan drie agenten preventief mogen fouilleren. Twee agenten fouilleren, de andere kijkt toe als waarnemer. Ook wordt vooraf de afspraak gemaakt hoe te zorgen dat er daadwerkelijk zonder aanzien des persoons wordt gecontroleerd, zoals iedere derde persoon die langskomt of elke rode auto.