Nog een keer vakantie op De Lindenberg voordat de asielzoekers komen

Nog één zomer als vakantiepark. Nog één keer vakantiegangers op De Lindenberg. Na de zomer verandert het park in Holten in een groot asielzoekerscentrum. Vanaf 1 januari komen de eerste nieuwe bewoners. Voor de vaste gasten betekent dat het einde van een tijdperk. Nu moeten ze op zoek naar een nieuw paradijsje. 'Maar het is hier zó mooi.'

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Vakantiegangers balen. Huub van Hemert (45) is één van hen. "Ik kom hier al sinds ik 5 ben", zegt hij. En nog steeds komt hij er graag. De Lindenberg is voor hem de perfecte plek om tot rust te komen. Maar zijn vertrouwde vakantiebestemming in Holten verdwijnt. Zeker tien jaar lang kunnen toeristen niet meer op De Lindenberg terecht. De komende tijd zwaait het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de scepter in het park. Als dit vakantieseizoen erop zit, begint de transformatie tot een azc voor maximaal 250 vluchtelingen.

Simpel en wonderschoon

Gasten op De Lindenberg baden niet in luxe. De huisjes op De Lindenberg zien er van binnen en buiten simpel uit. Niet te groot, niet te klein. Al te hippe meubels ontbreken. Gewoon rode bakstenen en witte muren. Maar daar komt het gros van de vakantiegangers dan ook niet voor. Vrijwel allemaal noemen ze de omgeving als grootste pluspunt. De bossen, de heuvels, ze zijn er verliefd op. Wie één keer in Holten vakantie viert, is verkocht.

Daarom komt Huub er jaarlijks met zijn gezin terug. Maar deze zomer is het de laatste keer, nu het park eigendom wordt van Rijssen-Holten. Vanaf oktober huurt het COA het terrein van de gemeente, om er een azc van te maken. "Nu moeten we op zoek naar iets anders", verzucht Huubs vrouw Karin. "Dat wordt sowieso iets in de regio. Want we zijn verslingerd aan de groene omgeving hier."

De Brabanders hebben hier hun kinderen in de zomers zien opgroeien. Nu zijn ze volwassen. Gaan ze niet altijd meer mee op vakantie. "We sluiten na deze vakantie in Holten echt een periode af", zegt Karin. "Het is ontzettend jammer, maar we snappen de keuze van de eigenaar."

Kinderen komen terug

Het gezin Van Hemert is niet het enige gezin dat hier al jaren komt. Ook de familie Van der Horst is hier kind aan huis. Het gezin rijdt al dertien jaar vanuit Groot-Ammers, onder de rook van Rotterdam, naar Holten. Ze gaan het vakantiepark missen. Annelies (53): "Het is hier zó ontzettend mooi."

Eigenlijk gaat zoonlief van 23 niet meer op vakantie met zijn ouders. Toch heeft hij deze zomer een uitzondering gemaakt, want dit is de laatste keer dat het nog kan. Hij komt hier al van kleins af aan. "Het is geen vakantie als we niet in Holten zijn geweest", vindt hij.

Lief en leed

En dus zit hij op deze regenachtige dinsdag op de bank bij zijn ouders, klaar voor de WK-wedstrijd Marokko - Frankrijk. Hij heeft een huisje verderop in het park, samen met zijn vriendin. Ook zijn tweelingbroer heeft zijn ouders nog even in Holten bezocht. Uitgerekend deze laatste zomer is het ontzettend druilerig. "Eigenlijk zijn we gewend dat het 30 graden is."

Er zijn veel vaste gasten bij het vakantiepark in Holten. De bezoekers kennen elkaar goed en komen elk jaar terug. Drinken een drankje samen. Delen lief en leed en houden zelfs contact via app-groepen. De kinderen zijn met elkaar opgegroeid en zoeken elkaar op. Ook buiten de zomervakanties blijven veel vriendschappen overeind.

Twents glooiend landschap

De slingers hangen buiten bij de jarige Johan Dijman (50) "Dit is echt ons tweede thuis", zegt hij. Zijn vrouw Martha (47) kan dat bevestigen. Het gezin komt hier al jaren. Heeft nooit een jaar overgeslagen. "De gemoedelijkheid, de rust, de ruimte en de natuur. Het verveelt nooit."

Ze zijn net als andere vakantiegangers op zoek naar iets anders voor volgend jaar. Het wordt sowieso weer Salland of Twente. "Maar zoiets moois vindt je niet snel weer. Je hoeft niet lang te kijken of je ziet een eekhoorntje aan je voorbij huppelen."

Je hoeft maar bij een paar huisjes aan te kloppen, om erachter te komen dat De Lindenberg enorm geliefd is bij de gasten. Johan komt zelf uit Friesland. "Daar is het toch een stuk platter."

Huidige eigenaar

Eigenaar Jacob van Lindenberg verkoopt het park aan de gemeente. Hij wilde ook deze week nog niet reageren op de verkoop en de toekomstige plannen voor De Lindenberg.

Holten krijgt een azc voor maximaal 250 personen. Dat moet allemaal gebeuren op Vakantiepark De Lindenberg. De inwoners zijn niet blij. Foto: Wouter de Wilde