Hoe theatergroep Berlin met liegen beroemd is geworden

Theatergroep Berlin boekt groot succes met documentair theater. In Zvizdal, opnieuw te zien tijdens Theaterfestival Boulevard, volgen de makers het laatste boerenechtpaar uit een dorpje onder de rook van Tsjernobyl. Hoe onwaarschijnlijk ook, wat het publiek ziet is echt. Maar bij True Copy en The making of Berlin mengen ze feiten heel slim met fictie.

Hoe gaat het met de oude Nadia en Pètro zou je willen vragen, het koppige boerenechtpaar uit Zvizdal (2016) dat weigerde te vertrekken uit de verboden zone rond Tsjernobyl? En hoe maakt de bejaarde Duitse musicus het, Friedrich Mohr, die in de bejubelde voorstelling The making of Berlin (2022) zijn schuldgevoel over de Tweede Wereldoorlog probeerde op te lossen in een onweerstaanbaar slotakkoord? De neiging is groot de Vlaamse theatermaker en acteur Yves Degryse (45) te bestoken met vragen over het vervolg van al die wonderlijke levens in steden als Zvizdal, Berlijn, Jeruzalem, Iqaluit, Bonanza en Moskou, die hij met zijn Antwerpse groep Berlin zo raak wist te portretteren in hun meerjarige stedencyclus.

Twintig jaar geleden startte Degryse dit gezelschap met vrienden in Antwerpen om met filmbeelden, soundtracks, maquettes, interviews en live spel portretten te maken van eigenzinnige zielen, vaak in afgesloten gemeenschappen of verlaten gebied, soms in hectische steden. Het resultaat is een mengsel van feit en fictie, waarbij je zo intens meeleeft met de hoofdpersonages dat je het liefst betrokken wilt blijven bij hun overlevingskunst.

Yves Degryse, medeoprichter en artistiek leider van Berlin en sinds juli lid van de driehoofdige leiding van NTGent. Foto: Koen Broos

Maar Degryse moet de gevraagde antwoorden schuldig blijven. Het zou de ervaring kunnen bederven van toeschouwers die het werk van Berlin nog gaan zien - de groep speelt in 28 landen en houdt veel voorstellingen op het repertoire. In ieder project zit wel een wending die je niet ziet aankomen. The making of Berlin, door de Volkskrant getipt als een van de beste voorstellingen van vorig seizoen en van eind augustus tot half april te zien in Nederlandse theaters, is helemaal een mindfuck die je nog dagen bezighoudt.

'Zvizdal'. Foto: Frederik Buyckx

Deze week presenteert Theaterfestival Boulevard in Den Bosch de herneming van de ontroerende multiscreen-documentaire Zvizdal. Vijf jaar lang reisden Degryse en Bart Baele met een tolk en de Franse journaliste Cathy Blisson naar het gelijknamige, onbewoonbaar verklaarde dorp onder de rook van de in 1986 ontplofte kerncentrale. Op de grens van Belarus en Oekraïne wachtten ze in besmet gebied, zonder elektriciteit, communicatiemiddelen of stromend water, op een levensteken van de enig overgebleven bewoners: de eenzame tachtigers Nadia en Pétro. Zouden ze voorbij schuifelen met hun kreupele paard, uitgemergelde koe, waakhond en kippen? Zouden ze bereid zijn hun erf te verlaten voor een praatje? En zouden ze dan brommend antwoord geven op secuur voorbereide vragen, of zouden ze Stalin en alle heiligen aanroepen in hun gevloek op vertrokken dorpsgenoten? De camera's legden het allemaal vast. Uit 80 uur opnamemateriaal werd een voorstelling gemonteerd van 70 minuten, met twee tribunes, twee beeldschermen en drie maquettes.

"Zoals andere theatermakers een toneeltekst kiezen, zo selecteren wij een stad en openen daar een klein deurtje naar mensen en hun verhalen. We kruipen er dieper en dieper doorheen", zo licht Degryse Berlins tijdrovende werkwijze toe vanuit Oostende, waar ze The making of Berlin spelen. "Ons uitgangspunt is de tijd te nemen, minimaal een jaar, vaak langer, ook al is dat financieel geen interessant concept. Je moet tijd durven verliezen om theater te winnen. Als je mensen lang genoeg volgt, stuit je altijd op universele dilemma's. Je herkent patronen in hoe ze op elkaar aangewezen zijn, zich staande proberen te houden tussen vooruitgang en traditie en hoe ze keuzes maken. Dat extrapoleren wij naar theater." Hun 'personages' kiezen ze op intuïtie, "wat zij zeggen, wordt ons script." Maar alle vragen en mogelijke scenario's bereiden ze heel precies voor. Bij The making of Berlin, waarin ze verstrikt raakten in de onwaarschijnlijke levenswandel van een orkestregisseur van de Berliner Philharmoniker, hanteerde Degryse zelfs een mathematisch schema van mogelijke vertakkingen van verhaallijnen.

Daarbij zijn ze meesters geworden in het spelen met de verwarring over wat waar is en niet waar. Temeer daar het theater een plek is waar het geoorloofd is te liegen en je tegelijkertijd de werking van de leugen bloot kunt leggen. Wie dat goed doet, komt heel geloofwaardig over.

Schilder en vervalser Geert Jan Jansen in 'True Copy'. Foto: Koen Broos

Zo werd Berlin onverwacht het middelpunt van een mediastorm rondom True Copy (2019), een coproductie met Het Zuidelijk Toneel die komend seizoen ook nog is te zien. De pers dook boven op het nieuws dat in Roemenië een uit de Kunsthal gestolen Picasso zou zijn gevonden. Het bleek een knappe nepversie van Tête d'Arlequin, gemaakt door meestervervalser Geert Jan Jansen, in opdracht van, jawel, Berlin. Dat het zo'n rel zou worden, had zelfs Degryse in zijn vooruitziende modellen niet voorzien. De publiciteit kwam Berlin niet slecht uit.

"Door Geert Jan, die we in 2014 hebben ontmoet tijdens ons dertigverhalenproject Perhaps All The Dragons, raakten we nog meer getriggerd door de waarheidsdrang van mensen. Met hem als hoofdpersonage hebben we True Copy gemaakt rond de vraag waarom iets per se echt moet zijn, als iedereen het gelooft." De overtreffende trap van die gedachte is The making of Berlin, het slotakkoord van Berlins stedencyclus.

Degryse is inmiddels zelf een meester geworden in het omzeilen van vragen over hoe het nu precies zit met de waarheid en de personages in dat vaak schrijnende web van feit en fictie. "Ik spreek altijd over verhalen die tot ons zijn gekomen. Weet je, leugentjes zijn een sociaal gegeven. We spreken allemaal zelden precies de waarheid. Zonder leugens zouden we elkaar de koppen inslaan."