Met nieuw beleid zet Irak de campagne tegen lhbti+ voort

De anti-lhbti+-campagne in Irak breidt zich steeds verder uit. Het is vanaf nu verboden voor Iraakse media om de woorden 'homoseksualiteit' en 'gender' in hun berichtgeving gebruiken.

De Iraakse mediawaakhond heeft het verbod op het gebruik van de woorden dinsdag opgelegd. Er mag vanaf nu alleen nog gesproken worden van een 'seksuele afwijking'. Het overtreden van de nieuwe regels is nog niet strafbaar, maar de Iraakse overheid sluit een boete niet uit.

Officieel is het in Irak niet verboden om seks te hebben met iemand van hetzelfde geslacht, maar openlijk homo zijn is er zeer gevaarlijk. De afgelopen maanden hebben Iraakse politieke partijen hun antihomocampagne verder opgeschroefd. Er werden regenboogvlaggen op straat verbrand, als onderdeel van protesten tegen de koranverbrandingen in Zweden en Denemarken.

Homofobie wordt in Irak al langer gebruikt als politieke speelbal. In 2020 beweerde de Iraakse sjiitische politieke leider Muqtada Al Sadr dat de coronapandemie werd veroorzaakt door het huwelijk voor partners van gelijk geslacht. Hij riep alle regeringen ter wereld op om wetten met betrekking tot het huwelijk voor partners van gelijk geslacht 'onmiddellijk en zonder aarzeling in te trekken'. Onlangs is er een wetsvoorstel ingediend bij het parlement om homoseksualiteit in Irak te verbieden.

Klopjacht op lhbti+'en

Het woordenverbod is een nieuwe poging van de overheid om de lhbti-gemeenschap uit de Iraakse samenleving weg te vagen. Homo's, lesbiennes en trans personen zijn hun leven niet zeker in de Arabische staat. In een rapport van Human Rights Watch en de ngo IraQueer wordt gesproken van 'een onleefbaar leven' voor lhbti's, vanwege 'de voortdurende angst om opgejaagd en gedood te worden door gewapende groepen die ongestraft hun gang kunnen gaan'. Het rapport is gebaseerd op interviews met 54 lhbti's uit Irak, die geweld en discriminatie hebben meegemaakt.

Het ontbreekt in Irak aan wetgeving die de gemeenschap beschermt. Over homoseksualiteit staat niets expliciets in het wetboek - enkel vaag geformuleerde moraliteitsregels - waardoor het in een grijs gebied valt. Daardoor kunnen lhbti+'en ongestraft mishandeld worden, aldus Humans Rights Watch. Door gewapende groepen, maar ook door de politie.

In het rapport komt onder andere een 31-jarige Iraakse trans vrouw aan het woord, die vertelt hoe ze in 2021 in Bagdad werd mishandeld door een groep van zes mannen. "Ze haalden een scheermes en een schroevendraaier tevoorschijn en prikten en sneden me overal, vooral in mijn kont, kruis en dijen", vertelde ze aan Human Rights Watch en IraQueer. "Daarna goten ze benzine over mijn lichaam en gezicht en staken ze me in brand."

Ook in de Koerdische regio van Irak worden de rechten van lhbti+'en steeds verder ingeperkt. In mei oordeelde de rechtbank daar dat de lhbti+-rechtengroep Rasan haar deuren moest sluiten. "Het opheffen van Rasan is niet alleen een aanval op de burgermaatschappij in Koerdistan, maar ook een directe bedreiging voor het leven en welzijn van de kwetsbare mensen die de groep ondersteunt" zei Adam Coogle, plaatsvervangend directeur Midden-Oosten bij Human Rights Watch.