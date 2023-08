Verdachte gaf honderden energielabels illegaal af

Twee woningen en twee bedrijfspanden in Nederland en Spanje zijn recent doorzocht vanwege grootschalige fraude met energielabels. De eigenaar is opgepakt. Het gaat om een woning en twee bedrijfspanden in de regio Oost-Brabant en een woning in Spanje.

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De eigenaar van de panden wordt verdacht van oplichting en valsheid in geschrifte met energielabels van woningen en bedrijfspanden. Ook is hij verdachte van witwassen van het geld dat daarmee verdiend is. Het lijkt er op dat er honderden energielabels door de verdachte zijn afgegeven die niet in de landelijke database staan.

De verdachte is in Nederland aangehouden en verhoord. De verdachte is weer op vrije voeten, in afwachting van het onderzoek. Dat wordt gedaan door de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport in samenwerking met de politie Oost-Brabant.

In Nederland zijn een woning en twee bedrijfspanden doorzocht. Dat gebeurde in samenwerking met de politie van de Landelijke Eenheid en Oost-Brabant. Een woordvoerder van de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) kan in het kader van het onderzoek niet zeggen wáár in Oost-Brabant de woning en/of bedrijfspanden zich bevinden. In Spanje doorzocht de Guardia Civil een woning.

Fraude met energielabels

Ook wanneer de invallen precies waren, wil de woordvoerder niet kwijt. Wel kan zij zeggen dat het 'onlangs' gebeurd is. Tijdens de doorzoekingen zijn administratie, telefoons, computers en andere gegevensdragers in beslag genomen.

De inspectie ontving een melding over mogelijke fraude met energielabels van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) die de database beheert. Ook liggen er aangiftes van de RVO en verschillende certificerende instellingen aan het adres van de verdachte. Dat waren beide aanleidingen om een onderzoek te beginnen.

Eigenaren van woningen die het energielabel niet kunnen vinden in de officiële landelijke database wordt geadviseerd om eerst contact op te nemen met de energieadviseur/certificaathouder die de opname heeft uitgevoerd. Wie daarna denkt dat een label vervalst is, kan dat worden gemeld aan de ILT.