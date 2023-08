Brabant blijft een 'rood gebied' voor PostNL

Het bezorgen van de post blijft in heel Brabant een opvallend groot probleem. Groter dan elders in het land, zo erkent PostNL. Het postbedrijf wijt de soms tragere bezorging aan personeelstekort. Het personeel zelf ziet andere oorzaken.

Zeker een miljoen brieven, tijdschriften en brievenbuspakketjes gaan per dag door het sorteercentrum in Den Bosch. Eén KINK in deze kabel en de postbezorging in Brabant, Limburg en delen van Gelderland kan flink van de leg raken, zo bleek afgelopen mei. Na een technische storing duurde het duurde soms weken voordat een tv-gids of pakketje zijn weg naar de juiste brievenbus wist te vinden.

Hoewel de storing inmiddels is verholpen, zijn de problemen bij PostNL in Brabant allerminst voorbij. De brievenbuspost van het hele land komt eerst bij de vijf sorteerlocaties. Een van die locaties is Den Bosch, waar 1.200 mensen werken.

Historisch dieptepunt

PostNL is wettelijk verplicht om 95 procent van de brievenbuspost op tijd te bezorgen. Maar afgelopen kwartaal daalde dit cijfer naar een historisch dieptepunt: slechts 90 procent van de post wordt op tijd bezorgd. In Brabant ligt dit cijfer zelfs nog lager, stelt directeur operations Sipke Spoelstra. "Brabant is voor ons rood gebied."

Hij refereert daarbij aan het personeelstekort. Honderden vacatures staan open in de provincie. "Brabant is voor ons het moeilijkste gebied om mensen te vinden. De concurrentie is groot, want er is hier veel werkgelegenheid. In het bijzonder in de logistieke sector."

Onder meer in Tilburg en Breda zijn de problemen groot. In sommige wijken komt hierdoor niet langer dagelijks een postbode langs. "We vinden het niet leuk, maar soms slaan we een wijk over. De dag daarna bezorgen we daar natuurlijk wel de post, maar dan moeten we een ander deel overslaan", vertelt Spoelstra.

Vele bezuinigingen

Waar het bedrijf de problemen wijt aan het personeelstekort, heeft een deel van het personeel andere verklaringen. Zij zien de vele bezuinigingen binnen het beursgenoteerde bedrijf als belangrijkste oorzaak van de problemen. "De top verandert te veel in korte tijd. Daardoor gaat het links en rechts fout", vertelt postbezorger Kelly van Toor (33).

In die kritiek staat ze niet alleen. Een door haar opgezette petitie tegen de vele veranderingen is inmiddels bijna 3.000 keer ondertekend. Ze wijst op het sluiten van voorbereidingslocaties zoals in Best, het invoeren van nieuwe routes en het dikker worden van postpakketten. "Het werkplezier is naar een nulpunt gezakt. Ik weet dat veel collega's erover denken om te stoppen. Dan is PostNL nog verder van huis", vertelt ze.

Verplicht vijf dagen per week

Vast staat dat PostNL constant zoekt naar manieren om 'efficiënter te werken', oftewel geld te besparen. Gek is dat niet: het aantal enveloppen neemt elk jaar met acht tot 10 procent af. Dat betekent dus ook dat er steeds minder geld binnenkomt, terwijl postbezorgers volgens de wet vijf dagen per week hun rondjes door de wijk moeten blijven lopen.

De directeur erkent dat het bedrijf noodgedwongen snel verandert, maar vindt niet dat het te snel gaat. "Al wil ik de ervaringen van klagers echt niet bagatelliseren. Wel zie je in ons tevredenheidsonderzoek dat 85 procent van de postbezorgers zegt: ik heb plezier in mijn werk. En dat het verloop in Brabant nog nooit zo laag is geweest. Dat is de andere kant van het verhaal."

Met verschillende reclamecampagnes hoopt het bedrijf nieuw personeel te vinden. Hij wijst op de flexibiliteit van het werk en de beweging die je als postbezorger krijgt. "We doen er alles aan om mensen te vinden, maar een ei van Columbus is er niet. Ook een hoger salaris is dat niet", stelt hij.

Misschien de meest gehoorde klacht: waarom staat er dat mijn brievenbuspakketje al is bezorgd, terwijl ik het nog niet in huis heb?

Dat heeft alles te maken met een nieuw systeem. Voorheen scanden alle postbezorgers een pakketje voordat ze 'm in de brievenbus gooiden. Pas dan kregen klanten de melding dat het pakje bezorgd was. Maar sinds vorig jaar wordt het pakketje op het sorteercentrum al gescand. Als een postbezorger klaar is met zijn route, verschijnt bij de klant in principe de boodschap 'bezorgd'.

In mei ging dit mis: omdat de pakketjes al wel op het sorteercentrum gescand waren, maar niet bij de postbezorger aankwamen, verscheen de boodschap onterecht in beeld. "We hebben hiervan geleerd", stelt directeur Spoelstra. Voortaan scant het postbedrijf de overgebleven pakjes op het sorteercentrum opnieuw, waarna een andere boodschap verschijnt.

