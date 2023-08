Bosbaden met de handen in het haar door prutzomer

Een graad of 18, veel regen en af en toe een klein zonnetje. Zie hier het weerbeeld van de zomervakantie tot nu toe in een notendop. Balen voor wie vrij is of in eigen land op vakantie gaat, maar nog veel vervelender voor buitenzwembaden die het juist van deze periode moeten hebben. En dus zien ze zich genoodzaakt drastische maatregelen te nemen.

Vijftig bezoekers. In één maand tijd. Meer volk trok bosbad De Vuursche in Baarn in juli niet. En dat kan écht niet uit, zegt bestuurslid Ilse van de Stoep. "Het bad heeft minimaal 25.000 bezoekers nodig om quitte te spelen. Daar komen we bij lange na niet aan. Nóg meer verliezen kunnen we ons echt niet veroorloven."

En dus zinspeelt de waterattractie aan de Bosbadlaan (hoe kan het ook anders) op een radicaal besluit: de deuren eerder sluiten. "We doen het natuurlijk liever niet, maar het zou bij nóg meer regenweken een logische beslissing zijn", aldus Van de Stoep. "We hebben het wel eens eerder gehad, dat we het seizoen eerder afsloten dan gepland."

Kosten

Op steun van de gemeente kan het bosbad ook niet rekenen. "Terug in 2005 wilde de gemeente het bad sluiten en toen hebben wij het overgenomen om het bad zo in leven te houden". Bovendien denkt het bestuur ook op de lange termijn. "De keuze om het bad eerder te sluiten is dus ook een manier om het bad te redden. Anders kunnen we de aankomende jaren helemaal niet meer open", aldus het bestuurslid.

Want de kosten om een bosbad als De Vuursche draaiende te houden, zijn niet gering. Zo betaalt het bad dagelijks gemiddeld 40 euro aan chloor, 200 euro aan elektriciteit en ongeveer 500 euro aan personeelskosten. "En als je dan drie kaartjes van 7,50 euro per stuk verkoopt, dan draai je al gauw grote verliezen."

Het Bosbad in Amersfoort afgelopen weekend: nauwelijks bezoekers. Foto: Nico Brons

De bezoekers zijn ook niet tevreden. Een deel wil zelfs het geld terug dat zij bijvoorbeeld hebben betaald voor een abonnement of strippenkaart. Het bestuur laat alleen weten dat ze daar weinig mee kunnen. "Mensen moeten begrijpen dat wij geen steun krijgen van de gemeente. Als wij de volgende jaren weer open willen, dan moéten we dit soort besluiten overwegen. En het ene jaar heb je als abonnementslid geluk en het andere jaar iets minder. Daar kunnen wij ook niet zo veel aan doen."

'We hopen op nog veel zomerse dagen'

Een paar kilometer verderop, in het Bosbad van Amersfoort, is de situatie iets rooskleuriger. Dat bad ging door vertraging van een grootscheepse renovatie pas op 8 juli open: weken later dan te doen gebruikelijk. Volgens Marjan de Rooij, woordvoerder van bosbadbeheerder SRO, heeft de attractie aan de Barchman Wuytierslaan sindsdien zo'n 7300 bezoekers getrokken. "Wij zijn open tot 9 september en hopen op nog veel zomerse dagen."

Een blik op het weerbericht leert dat die dagen er nog zo maar eens aan kunnen komen: vanaf donderdag schommelt het kwik iedere dag zo rond de 22 graden. Reden ook dat het besluit van het bestuur van het Baarnse bad nog niet vaststaat. "We wachten nog even af wat de komende dagen gaan doen met het aantal bezoekers. Dan kunnen we pas echt een doorslaggevende beslissing maken. Hoe graag we ook openblijven: uiteindelijk moeten we wel een realistische beslissing nemen."