Jihadist Victor Droste uit Heeten geeft teken van leven

Voor het eerst sinds jaren is er een levensteken van Syriëganger Victor Droste (35) uit Heeten. In een uitgebreid interview voor een in Syrië gemaakte podcast vertelt de polderjihadist over zijn vertrek uit Nederland, tien jaar geleden, over de wandaden van IS en over zijn toekomst. 'Toen ik vertrok wist ik, dit is voor altijd.'

Victor Droste is geboren en getogen in Heeten. Hij gaat in Raalte naar school (Carmel College) en werkt tot zijn vertrek als postbode in Heino, Wijhe, Olst en Boerhaar. Droste bekeert zich in 2010 tot de islam, reist in 2013 af naar Syrië en gaat daar nu als Zakariyya Droste door het leven.

Terroristenlijst

In 2016 belandt hij op de nationale terroristenlijst. In 2021 is hij in Nederland onherroepelijk veroordeeld tot een celstraf van zes jaar voor deelname aan de terroristische organisatie Jabath al Nusra en het volgen van een gevechtstraining. Hij zegt nu als islamdocent werkzaam te zijn in de Syrische stad Idlib, een gebied dat door Al Qaida wordt gecontroleerd.

In het interview voor The New Middle East Podcast vertelt Droste in het Engels en deels Arabisch over zijn vlucht uit Nederland. De aanloop naar die reis begint volgens hem na de aanslagen op de Twin Towers in New York, op 11 september 2001. De reactie daarop in de westerse wereld zet hem aan het denken.

9/11

"In het kleine dorpje waar ik woonde, wisten we niets van moslims. Na 9/11 kwamen de beelden in elk huishouden, in de hele wereld. Europa maakte een ruk naar rechts en extreemrechts. De VS vielen Afghanistan binnen en later Irak. Ik realiseerde me, ze vechten niet op een normale manier. Er zit meer achter."

Hij verdiept zich in de islam. Leest de Koran. Bezoekt een moskee in Raalte en Zwolle. Spreekt met moslims via internet. "Ik was verrast. Dit is het geloof van alle profeten. Hoe meer ik las, hoe meer ik het voelde. Ik huilde nooit, niet van geluk en niet van verdriet. Toen was het niet te stoppen. Het was een overweldigend gevoel."

Victor Droste alias Zakariyya Droste kort na zijn vertrek naar Syrië. Foto: rv

Uiteindelijk heeft hij geen andere keuze dan zijn 'moslimbroeders' te helpen in Syrië, zegt hij. "Ik moest wat doen. Ik heb een plicht." Hij stapt op 3 april 2013 op de trein. "Bij Arnhem besefte ik, als ik de grens met Duitsland overga, is er geen weg meer terug. Ik ben weg en kom niet meer terug."

De tien jaar dat hij weg is, voelt volgens hem als eeuwen. "Er is zoveel gebeurd."

De tijd dat IS dood en verderf zaaide, noemt hij een zwarte periode. "Ze hebben dingen gedaan die de ergste seriemoordenaar niet zou kunnen verzinnen. Het is zo ziek, vooral omdat ze zich voordoen als de vertegenwoordigers van de islam. Het is een bende bekrompen criminelen."

Overwinning

Hij hoopt nog steeds op de overwinning in Syrië in de strijd tegen president Bashar Al Assad. "Ik ben Nederlander maar vecht hier met mijn Syrische broeders om ons project te laten slagen. Op een dag staan we allemaal samen bij het presidentieel paleis in Damascus om de overwinning te vieren."

In het interview roept Droste alle strijders uit verschillende landen, die in en rond Idlib zitten, op het Syrische volk te dienen. "Je kunt ze niet helpen en gidsen als je niet van ze houdt."

Mocht Droste ooit wel besluiten terug te keren naar Nederland, dan wacht hem een gevangenisstraf van zes jaar. Hij heeft eerder toegegeven te hebben deelgenomen aan strijd en grensbewaking te hebben gedaan, maar zou alleen de eerste twee maanden bij IS hebben gezeten.

Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zijn in totaal ongeveer 280 jihadisten vanuit Nederland naar Syrië of Irak vertrokken. Vijftig daarvan zijn binnen een paar jaar teruggekeerd. Evenveel zijn er waarschijnlijk omgekomen. Het lot van veel anderen is onbekend.

Syriëganger Zakariyya Droste uit Heeten Foto: videostill the new middle east podcast