Waar blijven de statiegeldbeugels aan de prullenbak?

Overal afval rond een geopende prullenbak én opengescheurde vuilniszakken: sinds de invoering van statiegeld op flesjes en blikjes is het op steeds meer plekken in met name de grote steden een zooitje. De statiegeldbeugel kan uitkomst bieden, maar er heerst nog veel koudwatervrees bij gemeenten. En ze brengen ook weer andere nadelen met zich mee.

Graaien in prullenbakken naar blikjes en flesjes waar statiegeld op zit, is in Zevenaar en in Arnhem in principe juist niet meer nodig. Want op vijf plekken in Zevenaar hangen ze nu, de statiegeldbeugels. Ook in het Arnhemse winkelcentrum De Drieslag zijn om een aantal prullenbakken de doneerringen bevestigd.

Dat zijn ijzeren platen met vijf gaten waarin blikjes en flesjes passen- voor mensen die geen zin hebben naar de supermarkt te lopen om hun lege blikje of flesje in te leveren. Wel zo fijn voor de blikjes- en flesjesjagers, hoeven ze niet te graaien in prullenbakken, afvalzakken open te scheuren of vuilcontainers om te kieperen.

Overlast van wespen en ringen die door vandalen worden gesloopt

In Arnhem gaat het om een proef, zegt een woordvoerder. Maar Arnhem worstelt er wel mee. Voor De Drieslag als 'proeftuin' is gekozen omdat Arnhem denkt dat de doneerringen daar goed werken. Terwijl de opengescheurde vuilniszakken ook in de Arnhemse binnenstad en bij het centraal station liggen, dit zijn bekende hotspots voor blikjesjagers. "Er liggen zakken open. We gaan kijken hoe we dit oplossen", reageert een woordvoerder.

Wellicht dat Arnhem de proef met de doneerringen in de stad gaat uitbreiden, maar dat is nog geen zekerheidje. Het is een nieuwe situatie sinds de invoering van statiegeld op blik, die maatregel ging 1 april in. "We kijken wat het beste werkt", aldus de zegsman.

Want het is een mooi idee, maar er zijn ook nadelen. Een aantal gemeenten in Brabant, waaronder Breda, is gestopt met doneerringen: ze werden niet gebruikt. In Oss zijn net twintig afvalbakken voorzien van een doneerring, maar het is nadrukkelijk een proef. Want werkt het wel?

Bij winkelcentrum De Drieslag in de Arnhemse wijk Malburgen zijn afvalbakken geplaatst waar mensen flesjes en blikjes in zogenaamde doneerringen kunnen doen, dit om te voorkomen dat mensen vuilnisbakken omkieperen op jacht naar blikjes-met-statiegeld. Foto: Gerard Burgers

Er zijn gemeenten die de ringen weer hebben laten verwijderen, omdat er overlast was van wespen. En omdat de ringen door vandalen werden gesloopt. Als er te veel wespen op afkomen, dan gebruiken mensen die afvalbakken niet meer.

'Het gebeurt af en toe'

In Nijmegen en in Tiel is het fenomeen 'doneerring' nog niet gesignaleerd. Opengescheurde zakken, afval dat verspreid rondom de afvalbakken ligt, omgekeerde vuilcontainers - in Nijmegen valt het wel mee. "Dat zagen we vooral in het begin van de invoering van statiegeld op blikjes (1 april-JvG). Maar het is geen harde trend, het gebeurt sporadisch", aldus een woordvoerder van reinigingsdienst Dar, actief in Nijmegen en omliggende gemeenten. De gemeente Nijmegen en de Dar werken aan een kleine proef met doneerringen. Wanneer die start is nog niet bekend. "We bekijken ook hoe het binnen de andere afvalacties in het centrum past."

In Tiel zien handhavers zo nu en dan mensen graaien in afvalbakken, op zoek naar statiegeldblikjes en -flesjes. Maar dat vuilniszakken worden opengescheurd, dat hebben ze in Tiel nog niet gezien, zegt een woordvoerder van afvalverwerkingsbedrijf Avri, onder meer werkzaam in Tiel, West Betuwe, Neder Betuwe, West Maas en Waal, Buren en Culemborg. Avri heeft geen plannen om doneerringen te bevestigen aan afvalbakken. "Het is aan de gemeenten om te bepalen of zij dit willen." En die signalen zijn er niet.

Minder zwerfafval

Reinigingsbedrijven Dar en de Avri zien vooral de voordelen van het statiegeldsysteem, want: minder zwerfafval. "Bij mooi weer zag je bijvoorbeeld wel op de Nijmeegse waalstrandjes dat veel mensen zelf lege blikjes en flesjes verzamelden." Ook Avri - grotendeels werkzaam in landelijk gebied - ziet minder zwerfafval in de bermen, reageert een woordvoerder.

Inmiddels belooft het bedrijfsleven meer inzamelpunten op scholen, attractieparken, festivals én in binnensteden. Want, zo bleek deze week, bijna de helft van de plastic flesjes wordt niet ingeleverd.

Omgegooide afvalcontainer in de Nieuwe Marktstraat in Nijmegen. Foto: Paul Rapp