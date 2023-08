Als je dit op je deurmat ziet, bekijken inbrekers je huis

Na het plakbandje en de tandenstoker, bedienen inbrekers zich nu van een nieuwe truc. De politie waarschuwt voor de slimme manier die de boeven laat zien of bewoners met vakantie zijn. 'Deze truc is nieuw voor mij.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD Rotterdams Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Je hebt gelegenheidsdieven en boeven die zich voorbereiden. Tot het laatste slag behoren de inbrekers die de truc inzetten met tuinaarde. Dat gebeurde afgelopen week een aantal keer bij woningen in Rotterdam. "Beide bewoners troffen tuinaarde op de dorpel aan. Dit kan gedaan worden om na te gaan of de bewoners op vakantie zijn", waarschuwt de Politie Rijnmond-Oost. "Want als je thuis bent, laat je dat niet liggen en maak je het schoon. Het is een slimme truc van inbrekers."

De dievenmarkering is al zo oud als de weg naar Rome. Steek een takje of een papiertje tussen de deurpost en kijk of het er na twee dagen nog zit. Grote kans dat de bewoners dan niet thuis zijn, want de voordeur is al die tijd niet open geweest.

Hetzelfde gebeurt met stukjes plakband en tandenstokers. "Er worden ook wel eens steentjes op het looppad voor de deur gelegd", zegt Esther van de Watering, beleidsadviseur High Impact Crime van de gemeente Rotterdam. Maar de truc met de tuinaarde kende ze nog niet. "Die is nieuw voor mij."

In Ommoord en Zevenkamp werd tuinaarde op de deurmat gestrooid om te kijken of de bewoners thuis zijn. Foto: Politie Basisteam IJsselland

Inkoppertjes

De gemeente Rotterdam neemt de methode nu op in een voorlichtingscampagne tegen inbraken. Net als vorige zomers trekt die ook dit jaar de wijken in met een opvallende bakfiets om bewoners bewust te maken van woninginbraken én ze te wijzen op nieuwe trends in inbrekersland. In de zomer zijn immers veel mensen een dagje weg of weken met vakantie. En niet iedereen laat het huis er dan bewoond uit zien, getuige de vele permanent gesloten gordijnen en stapels post achter de deur.

Dit jaar spitst de campagne 'Houd Boeven Buiten' zich toe op drie stelregels: doe ramen en deuren op slot, leg belangrijke spullen uit het zicht en doe een lampje aan. Of dat geen inkoppertjes zijn? "Veel mensen denken: dat overkomt mij niet. Ze doen even een boodschapje en laten ondertussen een raampje open", zegt Van de Watering. "Maar ook als je vier hoog woont kan iemand bij je inbreken. Iemand anders kan de deur naar je galerij open doen."

De gemeente Rotterdam gaat deze zomer de wijken in met de inbraakpreventiebakfiets Foto: Arnoud Verhey

Gadgets

Met de bakfietsactie wordt niet alleen voorlichting gegeven, bewoners kunnen er ook met vragen terecht. En er worden gadgets uitgedeeld zoals fietszadelhoesjes met de drie tips of tijdschakelaars die ervoor zorgen dat het licht aan gaat als je niet thuis bent. Voor kinderen zijn er dit jaar doeboekjes, kleurplaten en sleutelhangers. "Het is goed om ook kinderen attent te maken op woninginbraken. Je kun niet vroeg genoeg met voorlichting beginnen."

Want de gevolgen van een woninginbraak zijn hoe dan ook groot, zelfs als er niets is buitgemaakt. Ze vallen bij de gemeente niet voor niets onder de afdeling High Impact Crime. "Als iemand in je huis is geweest en je spullen heeft doorzocht, dan heeft dat een grote impact", zegt Van de Watering. "Het doet iets met je veiligheidsgevoel."

Of het met woninginbraken de spuigaten uitloopt in Rotterdam? Dat valt mee. "Ten opzichte van het coronajaar, waarin iedereen thuis was, is er sprake van een lichte stijging. Maar vergeleken met de jaren voor corona, is er een daling. Het gaat dus best goed, maar juist dan moet je alert blijven."