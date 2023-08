Mees (28) uit Zwolle redt kinderen na ongeluk met Stint

Tien kinderen en een begeleider zijn dinsdagmiddag ondersteboven met hun Stint in het water beland nadat het voertuig moest uitwijken voor een scootmobiel. Mees Naaraat (28), toevallig in Capelle aan den IJssel aan het werk, schoot direct te hulp. 'Ik zag de paniek in de ogen.'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Help! Help! Help!" Het is dinsdagmiddag rond 16.00 uur als Naaraat hulpgeroep hoort. De Zwollenaar is aan het werk in de Capelse wijk Oostgaarde-Noord en kijkt direct op. Zo'n meter verderop, aan de overkant van een sloot, ziet hij verschrikte kindergezichten.

Het blijkt goed mis. Een Stint van Sport BSO Jada ligt ondersteboven in het water en meerdere kinderen óók. Kinderen uit een ander elektrisch karretje staan op het fietspad geschokt naar het tafereel te kijken.

'Ze waren vooral aan het huilen'

Naaraat rent naar de overkant en springt meteen - hij heeft zijn schoeisel nog aan - het water in. "Sommige kinderen lagen nog met hun hoofd onder water. Ik heb een voor een de riempjes losgemaakt en de kinderen aan de mensen op het fietspad gegeven."

Zeker vijf kinderen haalt hij naar eigen zeggen uit het water. "Ik schat ze 4 à vijf jaar oud. Ze waren vooral aan het huilen." In totaal waren tien kinderen in de sloot beland.

De begeleiders zijn volgens Naaraat 'aardig in paniek' door het ongeluk. "Dat begrijp ik. Wat kun je doen als zo'n groot ding kantelt?" Meerdere personen helpen uiteindelijk mee om zowel de inzittenden als het voertuig weer op het droge te krijgen. Niet veel later arriveren de hulpdiensten.

'Begeleider moest uitwijken voor scootmobiel'

De twee Stints kwamen net bij een speeltuin vandaan toen een van de voertuigen aan de Noorderbreedte van het fietspad schoot, vertelt eigenaar Jair Diaz Santos van Jada. "We reden met twee Stints achter elkaar en moesten uitwijken voor een scootmobiel. De eerste reed er makkelijk omheen, maar de tweede begeleider maakte een inschattingsfout en reed via de berm de sloot in."

Diaz Santos zegt erg geschrokken te zijn door het ongeval. "Dat geldt natuurlijk ook voor de twee vrouwen die de Stints begeleidden en de kinderen en hun ouders natuurlijk. Gelukkig konden de kinderen weer snel op de kant komen."

Volgens Diaz Santos vertoonde de Stint die te water raakte geen technische mankementen. "Daar was niets mee aan de hand. De politie heeft 'm voor de zekerheid wel meegenomen voor verder onderzoek." Overigens is niemand bij het ongeval gewond geraakt.

Naaraat, aanwezig in de wijk om kruipruimtes op te hogen, vertelt na zijn daad gewoon weer aan het werk te zijn gegaan. "Gelukkig had ik nog een korte broek bij me. Het water was tot ongeveer mijn broekzakken gekomen. Later heb ik nog aan een agent gevraagd hoe het met de kinderen was. Hij zei dat ze allemaal weer naar de opvang waren gegaan."

Te groot wil hij zijn rol niet maken. "Anderen hadden hetzelfde gedaan. Dit was het minste dat ik kon doen. Het was gewoon mazzel dat ik daar nog stond."

Vier kinderen

Op 20 september 2018 werd de Stint landelijk nieuws toen vier kinderen in Oss omkwamen na een botsing met een trein. Het is nooit duidelijk geworden hoe dat ongeluk precies kon gebeuren.

Na het drama werd de elektrische bolderkar verboden. Twee jaar later, in november 2020, kreeg een vernieuwde versie van de Stint groen licht om de weg op te gaan. Deze versie, waar onder meer gordels in zitten, zou veiliger moeten zijn.

De BSO bus, zoals de Stint tegenwoordig officieel heet, heeft volgens de fabrikant kantelbeveiliging ingebouwd. Het karretje kan maximaal 17 kilometer per uur rijden en mag tien kinderen vervoeren.