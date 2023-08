Deze nieuwe winkel verkoopt producten die over de datum zijn

De 'Datumvoordeelshop', zo heet de winkel die onlangs in Nijmegen voor het eerst de deuren opende. De naam zegt het al: ze verkopen producten die aan of nét over de datum zijn. En een stuk goedkoper. Mag dat zomaar?

De 'over-de-datum-winkel' opende eind juli de deuren in winkelpassage Molenpoort, in de Nijmeegse binnenstad, en kon direct op grote drukte rekenen. "Er stonden op de eerste dag rijen tot achter in de winkel", aldus assistent-filiaalmanager Samantha Hendriksen. "We hadden zoveel lege schappen dat we meteen moesten bijbestellen. De komst van de winkel is fijn voor mensen die het niet zo breed hebben."

Geen yoghurt en kwark

"Vaak mag je producten tot een half jaar na de houdbaarheidsdatum nog verkopen", zegt Monique van der Tuuk. Zij helpt de winkel in de eerste paar weken met opstarten. "Het concept is dat veel van ons assortiment aan óf net over de houdbaarheidsdatum zit." In de praktijk zijn dit vooral producten waar veel suiker in zit. "Die zijn langer houdbaar, we verkopen natuurlijk geen yoghurt of kwark."

Er staan inderdaad tientallen bakken vol snoepgoed, koekjes en chips. De liefhebber van Sinterklaas of Pasen kan ook zijn hart ophalen; je hoeft namelijk niet meer te wachten om een speculaaspop of paaseitjes te kunnen kopen.

Tóch is er nog veel meer te vinden in de nieuwe winkel. Shampoo, wattenschijfjes en wc-papier bijvoorbeeld, maar ook watermeloenen en paprika's. "Wij komen speciaal voor het wasmiddel", zegt de Nijmeegse Sema Gerrits.

Veilig te gebruiken?

Maar kun je deze 'over-de-datum'-producten nog wel veilig gebruiken? "Het is een kwestie van goed nadenken en uitkijken", zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. "Het is belangrijk dat een product ongeopend, op de juiste manier bewaard is." Ze denkt dat het concept van de winkel goed is om verspilling tegen te gaan. Maar: "Kijk goed, ruik goed en proef goed."

(Sport)diëtiste Marleen Boerboom van Het Voedingslab Nijmegen sluit zich hierbij aan. "Ze zullen bij de Datumvoordeelshop voornamelijk producten verkopen met een THT, 'ten minste houdbaar tot',-datum."

"Deze wordt op voedingsproducten gebruikt die niet snel bederven. Na het verstrijken van de datum kan de kwaliteit van het product achteruit gaan, maar kan het vaak nog gewoon gegeten worden." Wel geeft ze mee: "Proef een kleine hoeveelheid voordat je begint met eten."

Moeilijke tijden

Voor veel shoppers biedt de winkel vooral een uitkomst in moeilijke tijden. Sommige klanten zijn zelfs speciaal afgereisd naar het winkelcentrum, aangezien de enige andere Datumvoordeelshop in Almelo zit.

"Vanwege de prijzen", zegt Adam Suripatty uit Elst. "Mensen hebben het moeilijk, het is daarom altijd fijn als er zo'n winkel komt."

Het winkelpersoneel merkt inderdaad dat klanten erg enthousiast zijn over het concept. "Ze zijn verbaasd dat het zo goedkoop is", zegt Hendriksen. "Maar het is fijn dat mensen die het niet zo breed hebben hier nu ook dingen voor hun kinderen kunnen kopen."

De Test: hoe smaakt het en is het echt goedkoper?

Zijn de producten uit de Datumvoordeelshop wel net zo lekker als het eten uit de 'normale supermarkt'? En is de winkel daadwerkelijk goedkoper? de Gelderlander nam de proef op de som. In de Datumvoordeelshop vullen we het winkelmandje met onder meer Milka-repen, Doritos chips, Tucs, drop en Heinz ketchup. De kosten? 11,11 euro. We pakken dezelfde producten bij de 'gewone supermarkt'. Niet alle producten zijn exact hetzelfde te verkrijgen, maar daar is een goede vervanging voor gevonden. In de 'normale supermarkt' betalen we 18,91 euro. Een verschil van 7,80 euro!

Is het onderscheid in smaak net zo groot? Wat als eerste opvalt is de Heinz ketchup. In de normale winkel is deze 1,79 euro, in de Datumvoordeelshop 0,59 euro. De laatste is in maart van dit jaar over de houdbaarheidsdatum gegaan. En dat is wel te zien aan de kleur en textuur. De kleur van de ketchup is donkerder dan die uit de supermarkt, en het lijkt iets wateriger te zijn. Toch is de smaak verrassend genoeg nog prima.

En dit geldt ook voor de andere producten. De Milka-repen en ook de Doritos hebben hier en daar wat deukjes, maar zijn nog goed te eten. Kijk op dg.nl/overdedatum voor de video van de overdedatumtest die we deden.

De Datumvoordeelshop verkoopt veel snoepgoed. Foto: Janneke Stevens