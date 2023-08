Fraude met extra grond voor landbouwsubsidie

Boeren vragen soms Europese landbouwsubsidies aan voor gronden die ze in werkelijkheid niet bezitten of pachten, schrijft onderzoeksplatform Follow the Money. Nieuw is die constatering niet; het ingewikkelde systeem maakt het lastig om dit soort fraude uit te bannen.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Agrarisch ondernemers claimden in 2017 duizenden hectares aan landbouwgrond in gebruik te hebben. Dat terwijl de betreffende percelen in werkelijkheid van Staatsbosbeheer waren en deze boeren daar helemaal geen gebruik van maakten - ook niet via een pachtconstructie. Dat stelt een medewerker van de natuurbeheerder in een onderzoeksverhaal van Follow the Money (FTM). Op die manier konden de boeren voor een hoger bedrag aan Europese landbouwsubsidies aanvragen.

Dat dit soort subsidiefraude voorkomt, is al jaren bekend. Maar door de complexiteit van het stelsel én het gebrek aan handhavingscapaciteit is er weinig zicht op de omvang. Vier vragen over het hoe en het waarom.

1. Hoe werken die Europese subsidies?

Boeren moeten jaarlijks een 'gecombineerde opgave' invullen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Die zou je in deze context een soort boerenbelastingdienst in het kwadraat kunnen noemen. Boeren moeten bijvoorbeeld opgeven wat ze aan gronden, dieren, sloten, bomen en struiken hebben, en hoe het met de mestboekhouding zit.

Ook de aanvraag van Europese subsidie hoort bij die gecombineerde opgave. De basis van dat stelsel is een subsidiebedrag per hectare van 220 euro. Hoe meer grond een boer in gebruik - bezit of pacht - heeft, hoe meer Europees geld hij kan krijgen. Dat kan het dus ook verleidelijk maken om de hoeveelheid grond wat aan te dikken.

2. Hoe gaat dat in zijn werk?

Er is in Nederland ook veel grond waarover niemand een gecombineerde opgave doet. Stel bijvoorbeeld dat een niet-boerenfamilie een stuk grasland achter het huis heeft. Dat zou ze dan kunnen verpachten aan een buurman die melkveehouder is; die heeft dan voor die grond ook recht op landbouwsubsidie.

Maar stel dat er geen pachtafspraak is, en de buurman geeft in de gecombineerde opgave tóch aan dat hij het perceel gebruikt? Dan is daar voor de RVO lastig achter te komen. Zeker omdat afspraken over pacht nergens centraal geregistreerd staan. Bovendien zijn ook mondelinge afspraken over het gebruik van gronden al voldoende als basis om landbouwsubsidie aan te vragen.

Misbruik komt wél aan het licht als twee partijen het gebruik van dezelfde grond claimen. Zo kwam ook de oude casus rond Staatsbosbeheer boven. De organisatie deed in 2017 namelijk zélf voor het eerst een gecombineerde opgave, waardoor ze merkte dat zich bij duizenden hectares aan grond ook al een ander had gemeld.

3. Gebeurt dat vaak?

In elk geval met enige regelmaat, en er zijn ook wel wat tinten grijs in. Een heel perceel 'claimen' is daarbij wel een uiterste. Wat ook gebeurt is dat boeren - zowel in gebruik als in hun subsidieaanvraag - hoekjes aan openbaar gebied (denk aan bermen en slootkanten) bij hun perceel trekken. De gemeente Berkelland beklaagde zich daar in 2017 bijvoorbeeld al over.

Bovendien kan zo'n dubbele claim natuurlijk ook om een misverstand gaan. Stel bijvoorbeeld dat Staatsbosbeheer - of een andere grondeigenaar - een pachtafspraak niet goed heeft geadministreerd. Dan kan het ook zo zijn dat de boer misschien wel meer in zijn recht staat dan de grondeigenaar. Zo is dus niet elke dubbeling per se een fraudegeval.

Uit de cijfers van RVO die FTM opvroeg, blijkt dat 231 bedrijven sinds 2017 tegen de lamp gelopen zijn bij controles. Zij claimden (delen van) percelen die ze in werkelijkheid niet gebruikten. Dat leidde zeven keer tot een aangifte omdat er volgens RVO sprake was van een strafbaar feit. 76 grondeigenaren deden een melding bij RVO omdat zij het vermoeden hadden dat hun percelen zonder toestemming waren opgegeven door een ander om er landbouwsubsidie over te ontvangen.

4. Hoe groot is deze kwestie nu echt?

Een belangrijk deel van het probleem is dat niemand dat precies weet. Zeven aangiftes in zes jaar klinkt als betrekkelijk weinig. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie spreekt in het FTM-verhaal over 'een betrekkelijk eenvoudige fraudevorm, die tegelijk lastig aantoonbaar is'.

Daarbij komt nog dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die moet toezien op de handhaving, kampt met een chronisch tekort aan personeel. Controles gebeuren alleen steekproefsgewijs. De pakkans als iemand landbouwgrond claimt van een eigenaar die zelf weinig interesse heeft in het doen van een gecombineerde opgave, is dus klein.

Bij grote grondeigenaren staat het thema inmiddels wel op de radar. Zo is Rijkswaterstaat momenteel ook aan het inventariseren op hoeveel van haar percelen dit soort 'landjepik' speelt, meldt FTM. Rijkswaterstaat is eigenaar van veel grond langs wegen, maar vooral ook langs rivieren.