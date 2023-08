Arnhem legt geluidsoverlast op festivals onder vergrootglas

Hoe moet Arnhem omgaan met grote evenementen en daarbij horende geluidsoverlast? Op die vraag wil de lokale politiek dit najaar een antwoord geven. De gemeente heeft ondertussen een akoestisch onderzoek laten uitvoeren. Met mogelijke gevolgen voor evenementen in de stad.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De uitkomsten daarvan moeten ook later dit najaar volgen. "Directe aanleiding zijn overigens niet de recente klachten van geluidsoverlast. Dit akoestisch onderzoek liep al langer", verklaart een woordvoerder van de gemeente Arnhem.

Organisatoren van grote evenementen als Free Your Mind en het ASM Festival lieten eerder al weten te vrezen voor strengere regels. Free Your Mind, ook de partij achter het technofestival Karren Maar van afgelopen zaterdag, denkt zelfs na over een vertrek uit de stad.

Kopzorgen

Vooral de festivals op Stadsblokken leveren Arnhem al langere tijd kopzorgen op. Ze zijn steevast succesvol en drukbezocht, maar gaan vaak ook gepaard met veel klachten van omwonenden. Zo registreerde de gemeente afgelopen weekend bij Karren Maar 176 meldingen van geluidsoverlast.

Het regende klachten na studentenfeest Coupe des Templiers, dat op 12 mei op Stadsblokken werd gehouden. Foto: Gerard Burgers

Burgemeester Ahmed Marcouch liet eerder al weten 'klachten zeer serieus te nemen' en dat 'mogelijk strengere geluidsnormen volgen'. Tegelijkertijd wil de burgervader grote evenementen als Free Your Mind behouden voor Arnhem. "Ze horen bij de stad. Enige mate van overlast is niet te voorkomen."

Dwars door muren heen

De kwestie staat woensdag 20 september op de agenda van de Arnhemse gemeenteraad. Op voorspraak van Nico Wiggers, fractievoorzitter van BurgerBelang Arnhem, praat de bekende geluidsdeskundige Erik Roelofsen de raad bij. Hij is directeur van de Nederlandse Stichting Geluidshinder en vaste tv-expert in het programma Mr. Frank Visser doet uitspraak.

Volgens Roelofsen kunnen vooral dance- en technofestivals voor overlast zorgen. "Het gedreun van lage klanken kun je soms kilometers verderop nog horen. Ze gaan ook dwars door muren heen, zodat je er zelfs binnen nog last van kunt hebben."

Misselijkheid

Het is belangrijk klachten ook echt serieus te nemen, vervolgt hij. "In extreme gevallen kan het immers tot fysieke ongemakken leiden. Het lichaam kan het ritme van de klanken overnemen, wat bijvoorbeeld resulteert in misselijkheid of zelfs een andere hartslag."

Deze zomer staat nog één groot evenement op het programma op Stadsblokken: het ASM Festival op zaterdag 26 augustus, met veel livemuziek. Afgelopen jaar leverde dat muziekfeest 22 klachten op. Dat relatief lage getal is niet vreemd, zegt Roelofsen.

"Dat is een ander genre, met andere toonhoogtes en vaak zang. Je ziet dat bijvoorbeeld ook bij Lowlands (groot driedaags festival in Biddinghuizen, SF). Het aantal klachten is daar altijd veel lager dan wanneer op diezelfde plek een technofestival wordt gehouden."