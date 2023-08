Kan je beter een auto leasen dan kopen?

Net als bij Spotify en Netflix betaal je met een private-leaseauto niet voor eigendom, maar voor gebruik. Je kiest voor het gemak en voor financiële zekerheid. Maar je zit wel enkele jaren aan een contract vast. Al valt daar soms ook wel een mouw aan te passen.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Voor mij moet een auto gewoon rijden en verder wil ik er geen omkijken naar hebben", zegt Angelique van Hamersveld (47). Ze is recruiter en rijdt sinds een paar maanden in haar tweede private-leaseauto. "Een Opel Corsa, voor dagelijks gebruik en soms voor woon-werkverkeer. Ik rij nu zo'n 10.000 kilometer per jaar. Op deze manier hoef ik me komende jaren geen enkele zorgen te maken over mijn auto." Maandelijks kost de auto haar 339 euro, plus brandstofkosten.

Private lease wint de laatste jaren aan populariteit. Van Hamersvelds Corsa is één van de ruim 239.000 private leaseauto's in Nederland. In 2017 waren dat er nog minder dan 100.000 auto's, blijkt uit cijfers van de Vereniging van Auto Leasemaatschappijen (VNA). Voor een private-leaseauto betaal je maandelijks een vast bedrag. Het grootste verschil met Netflix of je Spotify is dat je dit 'abonnement' afsluit voor een langere, van tevoren gekozen periode.

Het grote voordeel van private lease ten opzichte van een eigen auto is dat het maandelijkse bedrag vaststaat. Van onderhoudskosten tot motorrijtuigenbelasting en verzekering, maar ook de afschrijving van de auto. Je betaalt alleen apart nog de brandstofkosten, en uiteraard eventuele verkeersboetes. Wanneer de motor van je eigen auto ernstige kuren vertoont of de versnellingsbak kapotgaat, dan is dat al gauw een fikse factuur van duizenden euro's. Dat staat nog los van de onderhoudsbeurten waarvoor je periodiek naar de garage moet.

Kan iedereen private leasen?

Een ander voordeel is dat je niet eindeloos hoeft te sparen en een grote investering moet doen: iedereen die een rijbewijs heeft en het financieel kan dragen, kan in principe een private lease auto rijden. Sommige leasemaatschappijen hanteren wel een maximum leeftijd, maar de financiële draagkracht is het belangrijkste criterium, vertelt Gert Duits van Keurmerk Private Lease. "De leasemaatschappij kijkt dan of de aanvrager elke maand dit leasebedrag kan betalen. Het inkomen is daarbij bepalend. Een vast contract is handig, maar de arbeidsmarkt is volop in beweging met diverse contractvormen, dus wij kijken naar het hele plaatje."

Daarnaast is elk huishouden anders, schetst Duits. "Heb je een gezin met kinderen en een koophuis, of ben je alleenstaand in een huurwoning? Die specifieke situatie nemen we mee door gebruik te maken van begrotingen van het Nibud, waarin overzichtelijk staat welk bedrag per type huishouding minimaal nodig is om rond te komen."

Goedkoper uit?

Met private lease ben je nu niet per se goedkoper dan als je dezelfde auto in eigendom hebt, zegt automotive expert Jos van de Drift bij de ANWB. "Met het tekort aan nieuwe auto's en oplopende autoprijzen is het een markt van schaarste en dat merk je in de maandtarieven. Toch zal private lease in de meeste gevallen niet meer dan een paar tientjes per maand duurder zijn. En als je goed zoekt, kun je soms wel wat scherp geprijsde aanbiedingen vinden."

Daarnaast zijn er extraatjes bij private lease die je met een eigen auto zelf moet betalen, zegt Duits. "Denk aan pechhulp en vervangend vervoer na 72 uur, maar ook aan een inzittendenverzekering: praktische zaken die vaak binnen de voorwaarden van een private-leasecontract vallen."

Leasprijzen

Deze tarieven zijn op basis van een looptijd van vier jaar en 10.000 tot 15.000 km per jaar.

A-klasse, zoals de Kia Picanto, Toyota Aygo: ca. euro350 per maand.

B-klasse zoals Hyundai i20, Toyota Yaris: ca. euro450 per maand.

C-klasse zoals Hyundai i30, Kia Ceed: ca. euro525 per maand.

Nieuwe auto: kopen of private lease?

Ben je op zoek naar een auto, kijk dan allereerst naar het kostenaspect, adviseert Duits. "Op de website van de ANWB kun je de kosten van een eigen auto berekenen. Dat kun je niet alleen voor je huidige auto doen, maar ook voor een nieuwe auto. Met het verwachte aantal kilometers en het verwachte aantal jaren dat je met de auto gaat rijden, krijg je een goede schatting van de verwachte kosten."

Deze kosten vergelijk je vervolgens met de maandbedragen van private lease. Op diverse websites zoals Pricewise, Leasevergelijker en AutoWeek vind je de leasetarieven. "Ik heb diverse offertes opgevraagd bij verschillende aanbieders", zegt Van Hamersveld. "Ook heb ik gepraat met diverse mensen in mijn omgeving die al private lease auto's reden, om van hun ervaringen te leren."

private lease / Marcel wagenaar Foto: Edo Draaijer

Vroegtijdig van je contract af

Los van het kostenaspect is private lease ook iets wat bij je moet passen, meent Duits. "Je wordt volledig ontzorgd, maar je sluit wel een overeenkomst af voor een aantal jaren." Die vaste looptijd is voor de één een voordeel, maar voor de andere een nadeel. Je kunt vroegtijdig van die overeenkomst af, maar dat kost wel geld.

Duits: "Een looptijd van vijf jaar is goedkoper dan een looptijd van drie jaar. Wil jij bijvoorbeeld na drie jaar al stoppen, terwijl je voor vijf jaar hebt afgesloten, dan betaal je met terugwerkende kracht alsnog het iets duurdere driejarig tarief. Het opzegpercentage ligt meestal tussen de 30 en 50 procent van je maandtarief, te vermenigvuldigen met het resterend aantal maanden."

Bij sommige maatschappijen kun je jouw leasecontract laten overnemen door iemand anders, waardoor je geen extra geld betaalt, zegt ­ANWB'er Van de Drift. "Interessant voor de consument die gaat private leasen, omdat je dan vaak een kortere looptijd tegen het goedkopere langere looptijdtarief krijgt. Wil je van je contract af, dan kun je zelf op zoek gaan naar een kandidaat, maar er zijn ook bedrijfjes die op commissiebasis voor jou zoeken."

In het geval van bijzondere omstandigheden zijn private-leaseaanbieders vaak coulant, bijvoorbeeld als je buiten je schuld wordt ontslagen, je gaat scheiden, of als je partner overlijdt. Dan kun je in veel gevallen kosteloos je private-leasecontract opzeggen, maar dat verschilt per aanbieder. Behalve door het leasecontract van iemand anders over te nemen kun je ook de kosten drukken door een occasion te leasen. "Mijn huidige private lease auto is een occasion", zegt Van Hamersveld. "De grootste waardevermindering is er al af en dat merk ik in mijn maandtarief."

Meer kilometers

Rijd je meer kilometers dan afgesproken, dan betaal je bij. Dat moest ook Van Hamersveld doen. "Met mijn eerste auto verwachtte ik 25.000 kilometer te rijden, maar dat is vanwege mijn werk uiteindelijk 90.000 kilometer geworden. Dat was een extra kostenpost. Maar dit principe werkt bij mijn maatschappij ook andersom, dus ik ga nu liever voor een iets hogere kilometerbundel." Volgens de Consumentenbond rekenen de meeste aanbieders prijzen tussen de 5 en 16 cent per extra kilometer, afhankelijk van de grootte van de auto.

Een ander mogelijk nadeel van private lease is de impact op je maximale hypotheek. Sinds vorig jaar wordt het volledige private leasebedrag aangemeld bij Bureau Krediet Registratie (BKR). "Als je zowel een hypotheek als een private lease auto wilt, kun je beter eerst je hypotheek regelen", zegt Duits.

"Anders rij je jezelf in de wielen. Waar wij het soms nog een verantwoorde situatie vinden bij de aanvraag van iemand die al een hypotheek heeft, zal in omgekeerde volgorde de bank minder geld beschikbaar stellen voor de hypotheek."