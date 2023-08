Bij Toledo tast je flink in de buidel voor pizza Hawaï

Een pizza met tomatensaus, kaas, ham en… géén ananas. "Dat is vloeken in de kerk", noemde Davide een pizza Hawaï eerder in gesprek met indebuurt Zwolle. De Italiaan is geboren en getogen in pizzahoofdstad Napels en runt Via Toledo aan de Diezerkade in Zwolle. "Warm fruit is voor mij niet weggelegd. Als mijn opa erachter komt dat ik pizza's met ananas maak, word ik bekogeld", zei hij met een knipoog.