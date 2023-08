Wim Swinkels (1937-2023) maakte als eerste brouwer alcoholvrij bier

Hij zorgde in de jaren zeventig voor een ware revolutie in de bierwereld. De vorige week overleden Wim Swinkels (85) slaagde er als eerste in om bier te brouwen dat alcoholvrij was. Bavaria had daarmee een wereldprimeur te pakken.

Tot op de dag van vandaag plukt de Lieshoutse bierbrouwer de vruchten van de vinding van Wim Swinkels, lid van de zesde generatie van familie Swinkels. Of misschien wel meer dan ooit, want het 0.0 bier zorgt samen met laagalcoholische bieren tegenwoordig voor bijna 12 procent van het volume van Swinkels Family Brewers, zoals het bedrijf tegenwoordig heet.

Jaren zeventig: grote markt voor 0.0?

Het idee voor het malt bier kwam eigenlijk van Peter Swinkels, de latere topman van Bavaria en neef van Wim. "De oliecrisis van 1973 was een feit, het zou nooit meer worden zoals het was", put Peter Swinkels uit zijn geheugen. "Maar ondertussen waren er wel 1,2 miljard mensen die best bier zouden willen drinken maar dan zonder alcohol. Dat was natuurlijk interessant voor ons. In eerste instantie richtten we ons op het Midden-Oosten en Nigeria, daar steeg de welvaart toen hard."

Wim was behalve lid van de raad van bestuur ook de brouwmeester van de familie en ging met het idee aan de slag. Hij slaagde er in 1978 in om werkelijk alcoholvrij bier op de markt te brengen. Tot dan toe was er alleen alcoholarm bier. "In het bier dat wij dankzij Wim maakten, zat dankzij een uitgekiend proces nog maar 0,09 procent alcohol. Minder dan in een rijpe banaan."

Bavaria had en hield dankzij het patent op alcoholvrij bier een enorme voorsprong op de concurrenten en Wim Swinkels bleef er bovendien voortdurend aan sleutelen. In 1997 nam hij afscheid. "Hij heeft een enorme prestatie geleverd. Tijdens de Golfoorlog, begin jaren negentig, dronk het Amerikaanse leger in het Midden-Oosten ons malt bier. We haalden de wereldpers."

Macho met malt bier

In Nederland duurde het nog vrij lang voor het alcoholvrije bier door de massa werd omarmd. Niet in de laatste plaats dankzij Youp van 't Hek, die in 1989 in zijn oudejaarsconference het alcoholarme Buckler van concurrent Heineken als een drankje voor losers wegzette. "Dat is gelukkig veranderd, tegenwoordig ben je een macho als je juist wél een malt biertje bestelt", zegt Peter Swinkels.

Niet alleen bij het wel en wee van Bavaria was Wim Swinkels zeer betrokken. Hij had ook een warm hart voor de Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning in zijn voormalige woonplaats Beek en Donk, waar hij commissaris was. Swinkels woonde in Maastricht en overleed donderdag nog vrij onverwacht. "Een bescheiden man, bij momenten met temperament, die tot op het laatst betrokken was bij de brouwerij en de familie", aldus Peter Swinkels.