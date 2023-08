Problemen met elektrische auto's op vakantieparken

Was tien jaar geleden de standaard vraag van vakantiegangers: 'Is er wifi?', nu willen mensen van tevoren graag weten of ze hun elektrische auto kunnen opladen op park of camping. Vakantieparken in de regio gaan er verschillend mee om: 'Ik heb toch ook geen tankstation voor dieselrijders op het park?'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Steeds meer elektrische en hybride auto's, dat betekent ook op vakantie een groeiende vraag naar laadmogelijkheden. Veel campings en parken hebben laadpalen staan, maar niet altijd en ook niet altijd zo veel als ze zouden willen.

Gedoe

Sommige vakantievierders nemen hun toevlucht tot laden via het stopcontact in hun huurhuisje, maar daar zijn parkuitbaters absoluut niet blij mee. "Op elke vakantiewoning hebben we een sticker geplakt, dat opladen met een stekker niet mag via het stopcontact. Maar soms gebeurt het toch", weet Pam Wijermars van park Sallandhoeve in Nieuw Heeten.

"Terwijl we twee laadpalen met vier oplaadmogelijkheden hebben en die zijn echt lang niet altijd bezet. Mensen vinden het dan soms blijkbaar toch te veel gedoe om bij de laadpaal op te laden en doen het liever bij hun woning."

Als de parkbeheerder een huisje aantreft waaruit een verlengsnoer naar de elektrische auto leidt, volgt een waarschuwing. Dat is doorgaans afdoende, weet Wijermars inmiddels.

'Eigenaren draaien op voor hogere energierekening'

Bij EuroParcs in Apeldoorn, dat tientallen vakantieresorts in binnen- en buitenland beheert, kent woordvoerder Yvonne Damhoff het probleem ook. "Het komt voor dat gasten hun elektrische auto opladen via een stopcontact in de vakantiewoning. Dan gaat er stekker door het raam of de voordeur. Wij vinden het niet wenselijk en staan het ook niet toe; het belast het hele netwerk en eigenaren van de woningen draaien op voor de hogere energierekening."

Parkmanagers letten erop bij hun rondes over de resorts en spreken mensen aan waar nodig, zegt Damhoff. "Ondertussen werken we aan uitbreiding van de laadvoorzieningen op de parken, maar we zitten met het landelijke probleem dat er te weinig capaciteit op het elektriciteitsnetwerk is. We blijven zoeken naar oplossingen."

Soms gaat het wel goed: zo hebben op een nieuwe vestiging van EuroParcs in Cadzand alle zestig vakantiewoningen een eigen laadpaal bij de deur.

Met elkaar afspreken

Bij een van de jongste parken van EuroParcs, de IJssel Eilanden in Reeve bij Kampen, zijn momenteel twee laadpalen met vier oplaadpunten. Dat is vrij mager voor een resort met een kleine vierhonderd vakantiewoningen, weet assistent-parkmanager Rosalie Huisman. "Er is veel vraag naar oplaadmogelijkheden. Wij krijgen veel gasten uit Duitsland en die vragen er vaak naar bij een reservering."

De beperkte mogelijkheden maken dat mensen soms op elkaar moeten wachten. "Maar dat spreken ze vaak in goed overleg met elkaar af, ze vragen elkaar hoe lang de auto nog nodig heeft en of ze een seintje kunnen krijgen als er een laadpunt vrij is." Ze hoopt dat de laadmogelijkheden binnenkort kunnen worden verdubbeld.

Bij vakantiepark Molecaten in Hattem hebben laadpalen geen hoge prioriteit. Van links naar rechts: de broers Tim en Luke Slager en zwager Ton de Rooy. Foto: Freddy Schinkel

'Waarom opladen op plek van bestemming?'

Bij het in Hattem gewortelde Molecaten Campings en Vakantieparken is directielid Tim Slager duidelijk: laadpalen hebben geen hoge prioriteit. "Ik begrijp niet waar de gedachte vandaan komt dat een elektrische auto opgeladen moet worden op de plek van bestemming. Wij zeggen: laad daar op waar het ervoor ingericht is. Ik vergelijk het altijd maar met diesel tanken: daarvoor hebben wij toch ook geen tankstation op onze parken?"

Los daarvan is het aanleggen van laadpalen op de parken niet makkelijk, zegt Slager. "Je zit ook met de capaciteit van het netwerk. Onze parken liggen veelal op afgelegen locaties. Dan zouden we een of twee langzaam ladende palen kunnen aanleggen, maar de vraag is of dat zin heeft. Nederland heeft een uitstekend netwerk van snellaadpalen, het kan standaard bij bijna elk tankstation."