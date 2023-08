Wereldhandboogbond slaat flater, Nederland gedupeerd

Met twee bronzen medailles en een reeks top 8-plaatsen kijkt de Nederlandse handboogbond terug op een geslaagd WK in Berlijn. Maar de soap rondom het olympisch ticket - ja dan nee - voor het vrouwenteam, overschaduwde alles. 'Bij elke andere bond zouden er koppen rollen.'

Amateuristisch? "Dat is nog zachtjes uitgedrukt", stelt Willem van de Worp. De programmamanager topsport van de handboogbond had de voorbije dagen heel wat te stellen met de stemmingswisselingen van het vrouwenteam. Dat alles door een flater van wereldbond World Archery. "Bij elke andere wereldbond zouden er koppen rollen, maar ik geef je op een briefje dat dat hier niet gaat gebeuren."

Het trio Gaby Schloesser, Laura van der Winkel uit Best en Quinty Roeffen is blij gemaakt met een dode mus. De top drie van de WK in Berlijn zou als bonus een olympisch teamticket verdienen. De verwarring was groot toen de omroeper na de kwartfinale bekendmaakte dat alle vier de teams zich al geplaatst hadden voor Parijs 2024, omdat gastland Frankrijk ook doorgedrongen was tot de halve finales.

"Eerst dachten we nog dat de speaker zich vergiste", zegt Van de Worp. "Vervolgens ging alle communicatie van World Archery over het behalen van de olympische tickets. Op de website, op sociale kanalen. Onze dames zijn geïnterviewd door World Archery TV. Diezelfde middag nog kwam het bericht dat dat misschien niet helemaal klopte. Ongelooflijk."

Van huilen naar boosheid

De emoties in het Nederlandse kamp schoten alle kanten op. "Het was huilen toen ze hoorden dat ze een ticket verdiend hadden en weer huilen toen het een paar uur later niet zo bleek te zijn. Vrij snel sloeg het om in een soort boosheid: dan moeten we het zelf maar afdwingen en een medaille pakken. Helaas lukte dat net niet."

Nederland verloor de halve finale van Frankrijk en in de strijd om het brons mikte Mexico net iets beter. Intussen vond achter de schermen druk overleg plaats over de kleine lettertjes in de olympische selectieprocedure. Pas afgelopen zaterdag, daags na de teamfinales recurve, volgde het definitieve verdict, na interventie van het internationaal olympisch comité.

Van de Worp: "Toegegeven werd dat het de intentie was om het landenticket door te schuiven naar de nummer vier van het WK, zoals ook in het individuele toernooi is gebeurd. Maar in de procedure stond dat als Frankrijk bij de eerste drie zou eindigen, er één ticket doorschuift naar het finale kwalificatietoernooi volgend jaar in Turkije."

Wat de teammanager nog het meeste stoort, is dat de wereldbond geen enkel excuus heeft gemaakt. "Ze hebben alle eerdere berichten over de olympische kwalificatie verwijderd. Het is onder het vloerkleed geveegd. Heel bijzonder."

Toch overheerst het goede gevoel na de WK, met als uitschieters de bronzen medailles van Mike Schloesser en van het mannenteam. Beide in de (niet-olympische) compoundklasse. "En het recurvedamesteam heeft een enorme stap gemaakt. Ze hebben op eigen kracht nu ook een status van NOC*NSF binnengehaald. We hebben er vertrouwen in dat we volgend jaar die tickets gaan halen, de vrouwen én de mannen."