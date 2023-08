Hoe belangrijk is je stemgeluid?

Je stem is je identiteit, zegt ex-operazangeres en stemcoach Muriel van Dinteren (57). Maar niet iedereen weet dat. Daarom schreef ze het boek Be Your Own Voice, over de zoektocht naar je eigen stemgeluid.

Een luide, aanstekelijke lach vult de ruimte van Q-Café in winkelcentrum Oostpoort. En nog een.

"Ja, bleekselderij!" zegt de vrouw achter het glas verse muntthee als ze is uitgelachen.

Als u ooit voor een concert in de coulissen iemand op een stengel bleekselderij ziet knabbelen, hoeft u niet raar op te kijken. Tenminste, als u Be Your Own Voice heeft gelezen, het boek van stemcoach Muriel Van Dinteren. "Het is een oude zangerstruc", zegt ze. Op pagina 46 lezen ze: 'Neuriën en een selderijstengel eten (die neemt de slijmprop mee) helpen ook voordat je het podium op gaat.'

"Slijm is goed voor je stem, maar een slijmprop niet."

Van Dinteren houdt zich, na een carrière als operazangers en artistiek leider, al meer dan drie decennia bezig met het stemcoachen van zangers, sprekers en ondernemers. In hetzelfde Q-Factorygebouw heeft ze haar eigen muziekstudio. "Ik voorzie in een behoefte, want niet iedereen is zich bewust van zijn of haar stem. Daarom heb ik dit boek geschreven."

'Ik behoor tot de top'

Zelf heeft ze lang gedaan om haar eigen stem te vinden. In het dramavolle eerste hoofdstuk van het boek vertelt ze die lange geschiedenis, waarin het gaat over verlegenheid, een negatief zelfbeeld, ontbrekende moederliefde, het afbreken van een studie, het opnieuw beginnen met leren zingen, vernederende audities, het drieluik bedrog-scheiden-schulden en angst om te falen. Maar ook over het overwinnen van dat alles, en het volgen van haar coachingshart. 'Het vinden van je eigen stemgeluid is echt de basis voor meer geluk,' schrijft ze in de Inleiding. Het is in de kern de boodschap van het boek.

Zelfverzekerd en vrolijk zit ze aan het cafétafeltje. Ze ziet het coachen als topsport. "Schaatsers, zwemmers, en tennissers vertrouwen helemaal op een coach. Als je je stem echt goed wilt kunnen gebruiken, moet je ook bij de top zijn. En ik behoor tot de top van stemcoaches, omdat ik verder ga dan alleen stem- en ademtechnieken. Ik word echt verliefd op de mogelijkheden die iemand heeft, ik hoor en voel het meteen. Daarnaast kan ik energetisch ook veel geven. Dat gebeurt altijd tijdens een coaching, dus ik ben de goede combi."

En weer schalt die wervelende lach door het café.

Totale blokkade

Ze noemt als voorbeeld een achtergrondzangeres van een grote artiest, die problemen met haar stem had. "Elke keer als haar gevraagd werd een solo te doen, volgde een totale blokkade. Ze deed het wel, maar op power, niet op vrijheid. En de stem werkt het beste als alles doorstroomt. Ik kwam er maar niet achter wat er met haar aan de hand was, maar bouwde wel een band met haar op. En uiteindelijk bleek dat er seksueel misbruik had plaatsgevonden in de familiesfeer… Door erover te praten heeft ze dat trauma omgezet in kracht. Ze is nu een geweldige zangeres."

Ze neemt een slok van haar thee. Andere tip: 'Alcohol en cafeïne kunnen voor uitdroging zorgen.' Niet altijd een goed idee om de spanning voor een optreden ermee te bestrijden. 'Thee is heerlijk voor je stem en je keelgebied.'

"Kijk, ik ben geen soort Jomanda, hè? Ik weet veel van zangtechnieken. En met vertrouwen en liefde voor mensen kom je heel ver. Ik vind het mijn missie om heel veel mensen hun stem te leren vinden en trainen."

Een deel van haar boek gaat over het herkennen van elementen in je eigen stem. Ze onderscheidt vijf stemelementen: aarde (intuïtie, autoriteit, gegrond zijn), vuur (vitaliteit, passie), water (zorgzaamheid, bevestiging, compassie), metaal (helderheid en focus) en lucht (inspiratie, spiritualiteit, sensualiteit).

"Het is opvallend hoeveel mensen onbekend zijn met hun stem. Met hetzelfde zeggen, maar dan in een andere stem, in een andere sfeer, kun je veel bereiken. Je stem hoort bij het gedrag, en niet andersom. Neem puberende kinderen. Het is heel makkelijk om uit je slof te schieten. Bij vrouwen komt dan de heksenstem naar boven, de metaalstem, bij mannen de overheersende vuurstem. Dan kun je spelen met je waterstem die iets hoger, zachter en vloeiender klinkt. Met dezelfde overtuiging en woorden. En ja, iedereen kan dat leren en toepassen. Ik ben daar een groot voorstander van, want je gaat er beter van communiceren."

Bush meets Callas

Wat niet wil zeggen dat even alles eruit blèren niet ook heel erg lekker en heel normaal is. Het wordt pas irritant als het een terugkerend patroon wordt, zegt Van Dinteren. "De stem vertelt mij heel veel, en ik weet ook bijna onmiddellijk wie ik voor mijn neus heb. Jij hebt een waterstem en een aardestem. Compassievol en met beide benen op de grond. Klopt dat een beetje?"

Bij de stemmen geeft Van Dinteren ook namen. Bij de aardestem horen bijvoorbeeld Arnold Schwarzenegger en Nina Simone, bij water Kate Bush en Frans Bauer. Bij vuur Maria Callas en Martin Luther King, bij lucht de Bee Gees, en bij metaal Ernie (van Bert) en Madonna. Van Dinteren: "En ik heb een waterstem en een vuurstem."

Daar komt die lach dus vandaan. Kate Bush meets Maria Callas.

Een ander, niet onbelangrijk onderdeel van haar methode is dat Van Dinteren op zoek gaat naar wat je wél wilt en kunt zingen. Ze haakte een paar maanden voor haar afstuderen af op het conservatorium omdat de examencommissie haar een operarol wilde laten zingen waarvan ze vindt dat hij niet bij haar paste. "Ik heb heel lang gehoord wat ik niet kon, en wat ik niet mocht zingen. Dat is zo fout. Ik kan horen dat iemand in een verkeerd stemvak zingt. En als ik ze dan repertoire laat zingen dat volgens mij bij hen past, bloeien ze helemaal op. En dan komt me toch een verdriet los… In plaats van dat de zanger de methode volgt, volg ik in met mijn methode de zanger."

Maar, benadrukt ze, ze is er voor iedereen die aan haar of zijn stem wil werken. Ook al ben je geen zanger, maar heb je toch problemen met je uitspreken of voor een groep staan, of je hebt stress op je stem of een blokkade.

Kippenvel

Zo vertelt Van Dinteren over een vrouw van 87 die haar laatst opbelde naar aanleiding van wat ze in de krant had gezegd. "Ze voelde zich heel erg alleen en durfde niet meer in een groep te praten. Na het lezen van het artikel waarin ik zei: je stem verraadt je karakter, je zelfverzekerdheid en hoe het met je gaat, kon ze haar stemgeluid ook spiegelen aan haar gemoedstoestand en besloot ze er wat aan te doen. Want ze miste haar echte stem en schok daarvan. Haar eigen stem was dus haar wake-upcall."

De angst om zichtbaar te zijn, de angst om jezelf te laten horen, is een groot struikelblok. "We mogen veel meer laten zien wie we zijn, maar we zijn bang voor afwijzing. Als je wel in je stem staat, dan is het moeilijk om afgewezen te worden. Ik kan je helpen. Ik krijg elke dag wel kippenvel van iemand die voor mijn neus laat zien wie hij of zij is. Dan denk ik: yes! Fantastisch!"

Waarom moeten mensen bij Muriel van Dinteren te rade gaan? "Als ze het verlangen hebben om hun eigen stem te ontdekken. Ja, daar helpt dit zelfhulpboek ook bij. Je komt dan best een eind, maar het is toch ook handig als je mij erbij hebt."

En daar knalt die lach weer door het café.

Muriel van Dinteren: Be Your Own Voice. Uitgegeven in eigen beheer. Te bestellen op www.vocalnote.nl