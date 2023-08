Verkeersregelaars staan deze dagen urenlang in de regen

Hoe erg is het om in de buitenlucht te werken nu het al dagenlang nat, grijs en grauw is? Verkeersregelaars Martin Jaspers en Corné Roks trotseren moeiteloos de regen. 'Liever dit dan 38 graden.'

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De twee werknemers van Techno Traffic Control regelen donderdagmiddag het verkeer bij de Voedselbank in Etten-Leur. De motregen komt gestaag naar beneden. Roks heeft zijn jas hoog dichtgeritst en zijn muts opgezet, maar Jaspers laat de druppels rustig op zijn voorhoofd vallen. Ze klinken allebei vrolijk, ondanks het grauwe weer en de nattigheid. "We maken dit regelmatig mee", vat Roks samen.

Waar de campinggasten die hun zomervakantie zien verregenen misschien wel elk uur op Buienradar zitten, zien Jaspers en Roks wel wat het weer die dag gaat doen. Regen, wind, maar ook hitte - het hoort er nu eenmaal bij voor de verkeersregelaars. Zij gaan alleen schuilen als het onweert, voor de veiligheid. "Ik kan er toch niets aan veranderen", zegt Jaspers schouderophalend.

De twee mannen doen hun werk ondanks het gure weer met een glimlach. Jaspers begroet alle klanten van de Voedselbank vriendelijk. En hoewel het niet tot zijn takenpakket hoort, helpt hij graag een handje mee. Hij holt op een vrouw af en neemt één van de zware boodschappentassen van haar over. "Ik loop wel even met u mee naar de auto."

Koffie en een koekje

Om dit weer te trotseren is goede kleding onmisbaar. Roks en Jaspers dragen allebei stevige schoenen, warme kleding en Roks heeft zijn regenpak aan. En wanneer er plotseling wat dikkere druppels uit de hemel komen vallen, tovert Jaspers een paraplu tevoorschijn. "Wij komen echt niets te kort hoor", zegt Jaspers. "Zeker hier niet, want om half 3 krijgen we koffie en een koekje."

Jaspers doet zijn werk graag op deze locatie bij de Voedselbank. Hij staat hier al bijna een jaar lang elke donderdagmiddag en kent hij veel van de mensen die langskomen. Een bekende geeft hem een boks, aan een andere dame vraagt hij hoe haar vakantie was. Een vrouw die uit haar auto stapt, probeert de verkeersregelaar een hart onder de riem te steken. "Ik heb het goeie weer meegebracht", roept ze. "Zien jullie dat? Het klaart op."

Het gebeurt regelmatig dat mensen tegen de verkeersregelaars iets zeggen over het weer, vertelt Roks. "Ik krijg wel eens te horen: jij hebt de mooiste baan van Breda. Maar wel alleen als ik in het zonnetje sta."

Formule 1

Daar is de verkeersregelaar het niet mee eens, want hij komt door zijn baan op bijzondere plekken. De verkeersregelaars van Techno Traffic Control leiden bijvoorbeeld ook het verkeer bij de Nijmeegse Vierdaagse, het Bloemencorso en bij de Formule 1-wedstrijden in Zandvoort in goede banen. "Dat is altijd heel gezellig", vertelt Roks. "Vooral als Max wint."

In ruil daarvoor af en toe werken in slecht weer vinden Jaspers en Roks dan helemaal niet zo'n probleem. Jaspers: "We werken ook wel eens bij 38 graden, maar poeh... Dan hebben wij veel liever af en toe een buitje."

Verkeersregelaar Martin Jaspers helpt sommige bezoekers van de Voedselbank om de boodschappen naar de auto te brengen. Foto: Pix4Profs