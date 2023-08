Bouwplan splijt normaal zo vredig dorpje Dijkerhoek

Donkere wolken pakken zich samen boven Dijkerhoek. Het idyllische ons-kent-onsdorpje is tot op het bot verdeeld. Bouwplannen in het dorpshart zetten de verhoudingen op scherp. Het gevolg? Vriendschappen sneuvelen en buren praten niet meer met elkaar. Wat is er aan de hand in deze eens zo hechte gemeenschap?

Knipper twee keer met je ogen en je bent er voorbij. Dijkerhoek, vroeger het dorp van Het Bonte Paard. Het dorp van de molen De Hegeman. En sinds een aantal jaren een dorp van tweespalt. In de zes straten heerst diepe verdeeldheid. Een bouwplannetje voor vier woningen ligt ten grondslag aan een jarenlange discussie. De vraag die iedereen bezighoudt is: moet Dijkerhoek vernieuwen of moet Dijkerhoek datzelfde kleine plaatsje blijven onder de rook van Holten?

De plannen?

De Maatmansweg loopt dwars door het piepkleine centrum van het dorp. Slechts af en toe rijdt er een auto voorbij. Hier op het speelveld ligt de oorzaak van alle problemen. Hier wil bouwontwikkelaar Bramer uit Vriezenveen vier huizen bouwen. Twee levensloopbestendige exemplaren en twee vrijstaande gezinswoningen.

De nieuwbouw komt niet zonder gevolgen. De komst van de huizen betekent dat het speelveld op de schop moet. De ruime grasmat wordt fors kleiner. En dat kan een deel van Dijkerhoek niet verkroppen. Want waar moeten de kinderen dan spelen?

'Het heeft vriendschappen gekost'

Het dorp is een jaar of vijf tot op het bot verdeeld. De kleine gemeenschap werd naar eigen zeggen verrast door bouwplannen midden in het dorpshart. Wie voor is, die vindt dat tegenstanders niet moeten zeuren. Die tegenstanders hameren op het belang van groen en speelvoorzieningen. Want zo verschrikkelijk veel speelruimte is er niet in Dijkerhoek.

Een vrouw laat haar hond uit. "Het is belangrijk voor de leefbaarheid van Dijkerhoek", zegt ze. Zij is voor en ziet de nieuwe huizen liever nog vandaag dan morgen gebouwd worden. "Ontwikkeling hoort er nu eenmaal bij. Niets blijft eeuwig hetzelfde."

Dan is er de andere kant. Diverse omwonenden zeggen: "Het werd ons medegedeeld, het is niet met ons overlegd. En dat in zo'n klein dorp. Dat kan niet." Het gros van zowel voor- als tegenstanders blijft liever anoniem. Want die tweedeling in het dorp, daarvan hebben ze al genoeg last. "Dit heeft heel wat vriendschappen gekost."

Al het tweede plan

De huidige plannen van Bramer zijn niet de eerste ideeën voor de locatie. Er was al eerder een initiatief, van een dorpsbewoner. Die wilde een complexje met vijf seniorenappartementen. Een plan dat uiteindelijk werd afgekeurd. De initiatiefnemer moest terug naar de tekentafel. Maar dat deed hij niet. Hij gaf de moed op en verhuisde. Op dat moment kwam het Vriezenveense bedrijf Bramer in beeld. En die heeft een ander plan voor de Maatmansweg. Dat 'vierhuizenplan', waarover de meningen fors uiteenlopen.

"We misgunnen niemand een woning, maar...", zegt een Dijkerhoekse aan haar keukentafel. Ze begrijpt maar al te goed dat er een groot woningtekort is. Dat veel jeugd graag in Dijkerhoek wil blijven, maar de spaarzame huizen die vrijkomen niet kan betalen. "Ik vraag me of die dan op dat plekje daar gaan wonen. De vraagprijs voor de nieuwe huizen wordt al op rond de 4 ton geschat. Is dat wel voor onze jongeren?" Bovendien heeft Dijkerhoek gezamenlijk al plannen gemaakt voor starterswoningen aan de Essensteeg. "Wij krijgen het idee dat de huizen voor mensen van buiten zijn."

Bouwen op het sportveld

Wat veel inwoners steekt is de locatie. Het gaat om een groene strook midden in het dorp, naast het Kulturhus Dijkerhoek. Als de plannen doorgaan moet het sportveld wijken. Grotendeels althans, want er blijft na de bouw een stukje over om 'een speellocatie' van te maken. Daarvoor is een grondruil afgesproken met de gemeente. Het speelveld schuift in de toekomst op naar het perceel waarop nu een verouderde schuur staat. De gedachte is dat het veld hierdoor dichter bij de openbare basisschool ligt. Als het zover is kan er achterlangs een pad worden gelegd. Zo hoeven de kinderen niet meer via de straat naar het speelveld.

'Waar kunnen kinderen straks spelen?'

Op zich leuk, maar dat er zo weinig speelveld overblijft valt bij flink wat Dijkerhoekers in verkeerde aarde. Het grasveld wordt immers veel gebruikt. Voor voetbal, een buurtbarbecue en in de zomer staat er regelmatig een zwembadje voor de kinderen. Bovendien gebruikt de basisschool het veld voor sportactiviteiten. "Waar kunnen de kinderen straks spelen? Er blijft maar een derde van het veld over", zegt bewoonster Karin Klein Teeselink. Ze woont in het begin van de straat en kijkt met argusogen naar de bouwplannen.

Zij en haar man maken zich het meest zorgen om hun uitzicht. Want het bouwplan voorziet ook in een nieuw parkeerterrein naast het kulturhus. In dat kulturhus, het culturele hart van Dijkerhoek, zitten diverse lokale verenigingen. Ook de kinderopvang is er gehuisvest. De familie Klein Teeselink woont tegenover de kavel waar de parkeerplaatsen moeten komen. Nodig vanwege verkeersproblemen, aldus staat er in het plan. "Maar zoveel verkeer is er niet in de straat", zegt Klein Teeselink. "Het probleem is niet te weinig parkeerplaatsen, maar dat mensen foutparkeren."

Lege parkeerplekken

Bovendien lijkt er aardig wat parkeerruimte te zijn in het dorp. Wie de straat inkijkt, die ziet aan beide kanten parkeerplaatsen. Leeg. Ook enkele meters verderop aan de Hakkertsweg, bij de ingang van de basisschool. De meeste kinderen gaan 's ochtends en 's middags lopend of fietsend naar school.

Het is maar de vraag of de gebruikers van het kulturhus gebruikmaken van de extra parkeergelegenheid. Het kulturhusbestuur weet niet of het wel op deze locatie blijft. Er gaan stemmen op het gemeenschapshuis naar elders in het dorp te verplaatsen. Op 14 september hopen de bestuursleden deze nieuwbouwplannen te presenteren aan Dijkerhoekers. En ook dat maakt de tweedeling groter. "Straks is de opoffering van het groen voor niets geweest."

Het bestemmingsplan ligt tot 9 augustus ter inzage. Diverse buurtbewoners dienden een bezwaar in.

Bedrijf Bramer: 'Iedereen mag er natuurlijk iets van vinden'

Bouwontwikkelaar Bramer uit Vriezenveen is zeker vijf jaar met de plannen in Dijkerhoek bezig. Een lange weg, niet alleen door de verschillende inloopdagen en door corona, want de gemeente maakte een nieuwe woonvisie voor het dorp, waardoor het plan een paar jaar vertraagd werd.

"We staken veel tijd in de afstemming met de buurt. We stelden de plannen al drie tot vier keer bij", zegt Peter Leferink, de directeur van Bramer. Dat er in de buurtschap bezwaren zijn, dat weet hij. "Iedereen mag er natuurlijk iets van vinden." De directeur zegt dat de focus van zijn bedrijf op de huizen ligt. De parkeerplaats en het speelveld vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Rijssen-Holten.

Leferink weet van de geruchten over de woningprijzen, maar zegt dat die prijzen nog niet vaststaat. "Maar hoe langer het plan blijft liggen, hoe duurder de woningen worden."