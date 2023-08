Blikjesverzamelaars staan in de rij voor statiegeld

Routinewerk is het, voor de tengere man die door de straten struint. Aan zijn rechterhand een blauw handschoentje, in zijn linkerhand een plastic tas. Zijn hand verdwijnt vluchtig in een prullenbak, binnen een seconde heeft hij beet. Hij is niet de enige: sinds er statiegeld op blikjes en flesjes zit worden vuilnisbakken- en zakken soms letterlijk binnenstebuiten gekeerd.

De man in kwestie slentert door naar de volgende prullenbak, een paar meter verderop. Binnen een paar minuten verschijnt zijn opvolger alweer op het toneel. Hij legt het zelfde rondje af, ook zijn arm verdwijnt geroutineerd de prullenbak in.

Wie wat tijd doorbrengt in het stationsgebied of het centrum van Utrecht ziet ze al snel: de 'statiegeldjagers' die op zoek zijn naar blikjes en flesjes om vervolgens weer in te kunnen leveren. Het gaat er alleen lang niet altijd netjes aan toe, ziet NS-woordvoerder Elvira van der Vis. De statiegeldzoektocht leidt geregeld tot overlast op Utrecht Centraal.

Populaire plek voor statiegeldjagers

"We merken dat prullenbakken hier compleet overhoop worden gehaald, soms gaat het zo ver dat ze worden gesloopt", zegt Van der Vis. "Er komt een hoop ander afval vrij wat door het station waait en er wordt op deze manier eigenlijk alleen maar méér troep gecreëerd. Niet wenselijk dus. We blijven deze mensen verzoeken om het station te verlaten."

Dat dit een populaire locatie is voor 'statiegeldjagers' is niet gek: er staan twee grote inleverautomaten op Utrecht Centraal. Maar omdat inleveraars hun geld hier alleen terug kunnen krijgen via een Tikkie, blijft de 'ouderwetse' inleverwijze in de supermarkt ook populair. Bij Boon's Markt, een supermarkt in het centrum, staan er voor openingstijd soms al mensen voor de deur.

Chaos in de supermarkt

"Zij hebben dan de hele nacht tassen vol blikjes verzameld en komen die inleveren. Vaak zijn het Poolse daklozen. De blikjes lekken in de automaat, er ontstaat storing. Het is soms echt chaos", zegt supermarkteigenaar Nawin Harpal.

Dat is ook bij andere Utrechtse supermarkten zichtbaar. De Albert Heijn op de Potterstraat, vlak bij de Neude, heeft de openingstijden van de inleverautomaat zelfs aangepast, valt op een briefje in het Nederlands en Pools te lezen. Volgens een woordvoerder probeert de supermarktketen het inleveren van de statiegeldblikjes en -flesjes zo goed mogelijk te 'spreiden' over de winkels. Probleem blijft dat er in de blikjes vaak nog veel restjes zitten waar de systemen niet goed tegen kunnen.

Vuilniszakken die worden opengescheurd

"De blikjes zijn inderdaad het ergst", beaamt Harpal van Boon's Markt. "De inleverband moet steeds grondig schoongemaakt worden omdat er zoveel lekt. We zijn tot 0.00 uur 's nachts open, maar zetten de band om 22.00 uur uit omdat we het anders niet redden met schoonmaken. De overlast blijft beperkt, maar met het inleveren is het wel chaotisch, ja. Ik zie de gevolgen van die statiegeldregels overigens op meer plekken in de stad, op de Voorstraat is het ook rommelig met vuilniszakken die open worden gescheurd."

Vooral dat laatste probleem is bij de gemeente Utrecht bekend en wordt momenteel goed in de gaten gehouden, zegt een woordvoerder. Met name het afval van ondernemers op de Voorstraat, Potterstraat en Oudegracht wordt geregeld opengescheurd en doorzocht. De gemeente ruimt extra op en monitort of er meer inzet nodig is voor het opruimen van zwerfafval.



Ook loopt er momenteel nog een pilot met 'doneerringen' waar mensen hun flesjes en blikjes in kunnen zetten. Een evaluatie volgt nog, maar de gemeente ziet dat de ringen regelmatig gebruikt en geleegd worden.