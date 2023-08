Is het verstandig om te beleggen in een krimpende economie?

De inflatie is nog altijd hoog, de oorlog in Oekraïne woedt voort, maar met de beurs gaat het gek genoeg heel goed. Beleggen dan maar, in plaats van sparen?

Oppenheimer zegt dat het een prachtjaar wordt voor de beurs, dus dan zal het wel zo zijn. Hoewel? Hier spreekt niet de briljante kernfysicus die nu schittert in een film over de eerste atoombom, maar een gelijknamige investeringsbank uit New York. En in het algemeen laten aandelenkoersen zich heel wat minder goed voorspellen dan het gemiddelde natuurverschijnsel.

Toch zou investeringsbank Oppenheimer zomaar gelijk kunnen krijgen met zijn voorspelling dat de belangrijke S&P 500-index dit jaar liefst met 28 procent zal stijgen. Op dit moment staat de S&P, waar vijfhonderd grote Amerikaanse bedrijven in zijn opgenomen, al zo'n 18 procent hoger dan begin dit jaar.

En niet alleen in de Verenigde Staten, ook in Nederland verloopt dit jaar verrassend goed voor beleggers. De AEX, de belangrijkste graadmeter van de Amsterdamse beurs, is al met bijna 10 procent gestegen ten opzichte van januari.

Beleggers kijken altijd vooruit

Wat is hier aan de hand? Is het geen oorlog in Oekraïne? Hebben centrale banken de rentes niet verhoogd, waardoor de economische groei afneemt en bedrijven meer moeten betalen voor krediet? En, niet te vergeten, is de inflatie niet nog altijd heel hoog?

Ja, ja, en ja. Maar beleggers kijken altijd vooruit, vérder dan de huidige situatie. En wat zij daar zien in die nabije toekomst, bevalt hun kennelijk.

Veel hangt samen met de strijd die centrale banken nu leveren tegen inflatie. Zij zijn al meer dan een jaar bezig om hun beleidsrente te verhogen. Hogere beleidsrentes remmen de economie af, en op die manier hopelijk ook de ergste prijsstijgingen.

Die strijd komt dus wel met de nodige nevenschade voor de economie, en de vraag is hoe groot die gaat worden. Zal de inflatie zo ontembaar blijken dat centrale banken net zo lang door moeten gaan met renteverhogingen totdat de VS en Europa echt in een recessie belanden? Of komt het min of meer vanzelf goed, en kan de rente op termijn zelfs weer omlaag?

Spaarders komen er bekaaid af

"Het lijkt er steeds meer op dat de inflatie onder controle is", zegt Roelof Salomons, hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen: "Beleggers houden nu weliswaar rekening met lagere groei, en dus iets lagere bedrijfswinsten, maar ze vrezen minder voor een grote recessie."

Die vrees was tot een paar maanden geleden nog wel ingeprijsd in de beurskoersen. Daarom stonden die toen zoveel lager. Nu de recessie-angst langzaamaan verdwijnt, schieten die koersen weer naar hun oude niveau.

Vergeleken met de hoge rendementen op de beurs blijven spaarders er ondertussen bekaaid afkomen. Natuurlijk, spaarrentes zijn het afgelopen jaar behoorlijk gestegen en er komen later deze maand weer nieuwe verhogingen aan. Maar dan nog bieden de grote banken in Nederland niet meer dan 1,5 procent.

Bij buitenlandse banken liggen de rentes veel hoger

Bij kleine buitenlandse banken valt al meer rente te halen, zegt Amanda Bulthuis van vergelijkingssite Geld.nl. Zeker voor wie zijn geld een jaar laat vastzetten en er tussendoor dus niet aan mag komen. "Bij de Letse Rietumu Bank had je nu 1,6 procent rente gekregen", zegt Bulthuis, "als je je geld daar precies een jaar geleden had weggezet."

Inmiddels liggen de rentes al veel hoger: 4,25 procent bij Rietumu voor wie zijn vermogen er vanaf nu naar overmaakt. Spaarders zijn daarbij, net als bij Nederlandse banken, tot een ton beschermd binnen het depositogarantiestelsel.

Maar toch. Wie zijn vermogen afgelopen jaar wilde zien groeien, kon dat beter naar de beurs brengen dan naar een spaarbank. Bulthuis zou dat echter niet aan iedereen aanraden, zelfs niet als dat relatief 'veilig' gebeurt door in een mandje van diverse aandelen te beleggen.

"Wij zeggen altijd: doe het alleen met geld dat je kunt missen", zegt Bulthuis. "En óók alleen als je goed bestand bent tegen onzekerheid." Want zelfs als Oppenheimer voorspelt dat het een goed beursjaar wordt, is dat nooit echt zeker.

Britse rente verhoogd tot 5,25 procent

