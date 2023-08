Geamputeerde mag niet meer op parkeerplaats in bus wonen

Han Boorsma leeft al enkele maanden in zijn bus op een parkeerplaats in Deurne. Hij herstelt van een beenamputatie en de tegenslagen in zijn leven, die hij deels aan zichzelf te wijten heeft, erkent hij. Hij moet er nu weg, maar waarheen?

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het is begin 2023 als het leven van de 55-jarige Boorsma op zijn kop komt te staan. Deels door eigen toedoen. "Het begon allemaal met een Jeugdbeschermingszaak die tegen me begonnen was", geeft hij toe.

Dat resulteerde in een echtscheiding en een rechtszaak, die nadelig voor hem uitpakte. "De rechter oordeelde dat ik tijdelijk niet in huis mag." De verbanning uit zijn woning op bevel van de rechter eindigt begin 2024, maar dan zijn Boorsmas zorgen nog niet voorbij. De rechter verordende ook dat het inmiddels gescheiden paar het huis verkoopt.

Na beenamputatie in bestelbus

Het gevolg hiervan is dat hij sinds april op zijn bestelbus is aangewezen. Daar woont hij in, terwijl hij ook nog eens lichamelijk wat mankeert. Zijn beenamputatie is het gevolg van een bacteriële infectie aan een kunstknie, die kort nadat Boorsma op straat kwam te staan opspeelde. "Het was kiezen tussen amputatie of een leven lang worstelen met ontstekingen."

Voor april vertoefde hij nog een poos op een vakantiepark. "In de eerste weken nadat ik uit huis ben gezet. Maar dat kostte 1800 euro." Op een huurwoning rekent hij niet, want dakloosheid op zich is voor wooncorporatie Bergopwaarts geen reden voor urgentie. In sommige gevallen wel, als de persoon buiten eigen schuld op straat komt. Op die uitzondering lijkt Boorsma geen aanspraak te maken.

Hulp uit eigen netwerk dan? Hij heeft geen familie in Deurne, vrienden en kennissen wel. Die koken maaltijden voor hem, maar kunnen hem geen slaapplek bieden. "Dat snap ik ook wel. Het zou ten koste gaan van hun privacy."

Bus moet verkassen

Dus heeft hij gekozen voor zijn bus en roeit hij met de riemen die hij heeft. "Ik heb water, zeep en washandjes." In het voertuig is plek ingeruimd om te liggen. "Het is belangrijk dat ik de therapie volg voor mijn been, zodat later een prothese kan worden gezet."

Hij kan in Deurne inmiddels niet zonder meer nog ergens parkeren. De gemeente gedoogt hem niet langer op zijn huidige plek, bij natuur- en milieucentrum De Ossenbeemd aan het Haageind. Donderdag 3 augustus moet hij daar vertrekken, want een voertuig mag in Deurne maar drie dagen op openbaar terrein staan. Toch is Boorsma niet van zins te gaan.

Nachtopvang of D'n Herd geen optie

Deurne heeft hem verwezen naar de daklozenopvang van SMO in Helmond. Boorsma ziet dat niet zitten na een eerdere overnachting. "Daar sliep ik dan tussen alcoholisten en drugsverslaafden." De alternatieven? SMO heeft naast de nachtopvang bijvoorbeeld ook huize D'n Herd, waar een langdurig verblijf mogelijk is. "Maar vanwege mijn autisme is dat geen geschikte plek voor me."

Wie zich in een opvangcentrum van SMO niet veilig voelt, kan nog bij andere hulpverleners aankloppen. "Maar het is wel aan die persoon zelf om aan de bel te trekken", reageert een woordvoerder van de gemeente Deurne op de vraag of die nog andere hulp kan inschakelen. Boorsma heeft nog een ijzer in het vuur: "Morgen heb ik een gesprek met de Wmo." Hij hoopt toch op een doorbraak.