Sterrin ontmoet 'buitenbeentjes' in Ouwehands Dierenpark

Introverte 'nerdkindjes' die liever met hun neus in de boeken zitten dan shoppen of voetballen. Of gewoon kinderen die wat verlegen zijn. Voor hen vooral houdt reptielendeskundige, schrijfster en podcastmaakster Sterrin Smalbrugge komende vrijdag het Zomer Dagkamp. 'Zelf ben ik namelijk ook zo'n kind geweest.'

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Laat het even duidelijk zijn, alle andere kinderen zijn 11 augustus ook van harte welkom op het Zomer Dagkamp in het Rhenense Ouwehands Dierenpark. "Hartstikke leuk als zij komen", zegt Smalbrugge, maar haar aandacht gaat vooral naar de buitenbeentjes. De kinderen die niet zo sociaal vaardig zijn.

"Ik vind het fijn een plek te creëren voor kinderen die het anders misschien wel heel spannend vinden om naar een kamp te gaan. Bijvoorbeeld omdat ze het eng vinden een ander kindje aan te spreken."

Smalbrugge snapt die gevoelens, ze was zelf ook introvert en een buitenbeentje. "We houden daar rekening mee."

Podcastserie

Het Zomer Dagkamp is een direct uitvloeisel van haar populaire podcastserie Sterrins Dierenencyclopedie, waarvan wekelijks een nieuwe aflevering verschijnt. Die maakt ze samen met acteur en kinderboekenschrijver Mark Haayema. "We hebben het over allerlei soorten dieren. Niet alleen de iconische soorten komen aan bod, zoals de olifant en de leeuw, maar juist ook de buitenbeentjes. Die vind ik het leukst."

Zo'n 'buitenbeentje' is bijvoorbeeld de hyena. "Vaak vinden mensen dat maar een smiechterig dier, maar leeuwen stelen meer van hyena's dan andersom. Dat lachende geluid is ook helemaal niet gemeen bedoeld, maar als communicatiemiddel om aan te geven dat ze angstig zijn."

Anders dan anderen

Het tweetal probeert in de podcast parallellen te trekken naar de mensheid. "Mark is bijvoorbeeld ernstig en langdurig ziek geweest en valt op mannen", vertelt Smalbrugge. "We praten dan over hoe het vroeger voor hem was om anders te zijn dan anderen."

Aan de reacties die ze krijgen, merkt Smalbrugge dat haar podcast vooral wordt beluisterd door 'andere buitenbeentjes'. "Dat zijn kinderen die op school niet superveel vriendjes hebben en niet altijd goed begrepen worden. Juist díe kinderen komen vrijdag ook naar het Zomer Dagkamp in Ouwehands. Superleuk om ze te ontmoeten."

Sterrin Smalbrugge in Ouwehands Dierenpark. Foto: Eigen foto

Meet & greet

De hele dag is Sterrin met de kinderen 'op avontuur' tijdens het Zomer Dagkamp. Er is een workshop, een interactieve quiz, een speurtocht door het park en een meet & greet. "Ieder kind krijgt de gelegenheid me persoonlijk te ontmoeten en vragen te stellen. Dat vind ik heel belangrijk."

Smalbrugges grote held, de Australische natuuronderzoeker en presentator Steve Irwin, heeft ze nooit ontmoet. "Maar ik heb laatst wel mijn grootste levende voorbeeld, Jane Goodall, ontmoet. Dat vond ik echt geweldig. Nou wil ik mezelf zeker niet vergelijken met haar, maar ik kan me wel voorstellen dat als je fan bent van een podcast of schrijfster, het leuk is om daar een keer een gesprek mee te hebben. Daar doe ik het voor." Goodall is biologe en bekend van haar onderzoek naar chimpansees.

Opgesloten in de dierentuin

Smalbrugge, die bos- en natuurbeheer studeerde aan Wageningen University & Research, ging met haar podcast al een samenwerking aan met Ouwehands Dierenpark en maakte vervolgens ook een audiotour door de dierentuin. Ze realiseert zich dat sommige dierenliefhebbertjes zich misschien afvragen of een dierentuin, waar dieren opgesloten zijn, de juiste plek is voor het zomerkamp.

"Ik denk dat het goed is dat kinderen over dat soort dingen nadenken en het antwoord is dan ook niet helemaal zwart-wit", zegt Smalbrugge. "Ik denk dat je je altijd moet blijven afvragen of iets ethisch verantwoord is. Orca's in gevangenschap zijn dat bijvoorbeeld overduidelijk niet. Maar het feit is wel dat er in het wild heel erge dingen gaande zijn. Zonder dierentuinen zouden bepaalde diersoorten al lang zijn uitgestorven."

Zelf heeft ze bijvoorbeeld hard gewerkt aan de bescherming van de pantserkrokodil in West-Afrika. "De populatie is momenteel heel klein. Mensen daar hebben honger. Als je honger hebt en je ziet een krokodil, dan kan het je echt niet schelen of die bedreigd is. Dan eet je hem op.



"We zijn bezig met een conservatieplan, maar het duurt wel even voordat bepaalde gebieden weer veilig zijn voor de dieren. Als we nu geen pantserkrokodillen in de dierentuin in Abidjan zouden houden, dan was het over en uit met die diersoort."

Hart voor de dieren

Smalbrugge heeft bij Ouwehands Dierentuin een heel goed gevoel. "Ze hebben daar echt hart voor de dieren, dat vind ik heel belangrijk." Vooral Het Berenbos spreekt haar aan.



"Dat vind ik fantastisch. Dieren die uit afgrijselijke situaties komen, wonen daar nu in een gigantisch groot bos, met een rivier, stenen en genoeg eten. Zo mooi om te zien hoe dieren die echt trauma's hebben daar weer tot leven komen."

Voor het Zomer Dagkamp in Ouwehands Dierenpark zijn nog wat kaarten beschikbaar. Op ouwehand.nl/sterrin is meer informatie te vinden.