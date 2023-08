Met het rijke boekbezit van de Moren verdwenen ook korans in de vlammen

'Waar men boeken verbrandt, verbrandt men uiteindelijk ook mensen.' De zin is een stuk bekender dan de herkomst. Dat die ontsproot aan het brein van de Duitse schrijver Heinrich Heine (1797-1856), weten veel mensen nog wel. Dat de passage onderdeel was van een dialoog in een tragedie voor toneeluitvoeringen, weten een stuk minder mensen.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Almansor gaat over de liefde tussen een Arabische man en een (islamitische) vrouw die zich onder druk van vervolging heeft moeten bekeren tot het christendom. Het drama speelt tijdens de Reconquista, de herovering van de zuidelijke delen van het Iberisch schiereiland op de Moren, eind vijftiende eeuw. Het was een moment dat menig koran in het vuur werd geworpen. Vandaar de zin van Heine, die vanaf de machtsovername door de nazi's in Duitsland in 1933 extra lading zou krijgen.

Tijdens de Reconquista waren het geen enkelingen die boeken verbrandden

De verbrandingen van islamitische boeken aan het einde van de middeleeuwen waren geen acties van enkelingen, zoals tegenwoordig in Denemarken en Zweden. Daar zat organisatie door de inquisitie achter. Op welk niveau er toestemming voor werd gegeven is nog altijd voer voor debat tussen historici. Echt harde bewijzen voor een fiat van de toenmalige paus lijken te ontbreken. Duidelijk is wel dat de hogere geestelijkheid in Spanje wist wat er gebeurde en daar geen bezwaar tegen had.

In de christelijke wereld hadden bibliotheken in die dagen een beperkte omvang. Enkele honderden boeken was al heel wat. Nu verdwenen behalve korans, ook de rest van de rijke collecties van de verdreven islamitische heersers in de vlammen. De nieuwe machthebbers maakten bij hun vernielzucht slechts een uitzondering voor medische boeken. Die konden kennis bevatten waar christenen profijt van konden hebben.

Heine had gelijk voor wat betreft de Reconquista: met mensen werd al snel al even wreed omgegaan als met boeken. Op een paar dodelijke slachtoffers meer of minder werd niet gekeken.

Ook Luther was niet vies van brandende boeken

Net na 1500 gold dat ook voor de snelgroeiende tweespalt in de christelijke wereld zelf. De in 1520 uitgevaardigde pauselijke bul Exsurge Domine bestempelde de ideeën van Maarten Luther als dwaalleer. Ware gelovigen mochten zijn werk niet lezen, bezitten of verspreiden. De geschriften verbranden gold als een geoorloofde oplossing. Een deel van de andere voormannen en hun schrijfsels overkwam hetzelfde.

Luther zelf liet zich ook niet onbetuigd. Hij wierp de bul van de paus, die hij al eerder de antichrist had genoemd, in Wittenberg publiekelijk in de vlammen. Tegelijkertijd verbrandde hij een aantal kerkelijke wetboeken.

Daarmee was Luthers kans om terug te komen op zijn eerder ingenomen standpunten en terug te keren in de moederschoot van de rooms-katholieke kerk definitief verkeken. Begin 1521 volgde een nieuwe pauselijke bul, die Luther excommuniceerde. De boekverbrandingen vormden de opmaat tot de Europese godsdienstoorlogen, die miljoenen mensen het leven kostten.

Korans en protestantse geschriften waren niet de eerste slachtoffers van de katholieke vernietigingsdrang. In de dertiende eeuw werden de geschriften van de Katharen in Frankrijk, volgens de officiële kerk een ketterse sekte, ook al verbrand. Voor de Katharen zelf was er evenmin genade.

Beledigingen aan het adres van God, Jezus en Maria

In dezelfde eeuw gingen in Frankrijk tal van Talmoeds in vlammen op. Aanleiding waren de pleidooien van een joodse bekeerling, die beweerde dat dit boek vol stond met beledigingen aan het adres van God, Jezus en Maria. Koning en kerk namen deze beschuldigingen van blasfemie over, met alle gevolgen van dien.

De huidige leider van de rooms-katholieke kerk, paus Franciscus, sprak onlangs zijn woede en afschuw uit over koranverbrandingen in Scandinavië. "Elk boek dat als heilig wordt beschouwd, verdient respect uit eerbied voor degenen die erin geloven." Vrijheid van meningsuiting mag volgens de paus niet worden gebruikt om anderen te verachten.