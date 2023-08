Shehera wil graag treinverkeersleider worden

Treinen die niet kunnen rijden omdat er te weinig personeel is om het verkeer in goede banen te leiden? In Amersfoort hebben ze daar iets op gevonden. Daar is in korte tijd een 'spoorcampus' ontstaan, waar jaarlijks tachtig aspirant-treinverkeersleiders een vijf à zes maanden durende basistraining volgen. In nagebootste verkeersposten stoeien de leerlingen met kapotte bovenleidingen en rommel op de rails. 'Als er een calamiteit is, moet je snel kunnen schakelen.'

Voor de leek zijn de gele en groene lijnen en grijze rechthoeken op de grote schermen volkomen abracadabra. Maar een verkeersleider ziet treinen, sporen en stations. Met een paar muisklikken leidt hij of zij een trein bij verstoringen naar een veiliger rijbaan. "Het kan voorkomen dat er de hele dag niets gebeurt en dat je vooral aan het monitoren bent", legt Philip Hupkes, directeur van RailConnect, uit. "Meer dan 90 procent van de treinen gaat namelijk op tijd. Maar áls er iets gebeurt, moet je alert zijn."

Centraal gelegen

RailConnect won twee jaar geleden een aanbesteding van ProRail, die vooralsnog loopt tot en met 2025. Door vergrijzing en een groot verloop zat het spoorbedrijf met de handen in het haar. ProRail-woordvoerder Jeroen Wienen: "Op sommige momenten, bij ziekte bijvoorbeeld, konden geen treinen rijden. Er waren snel meer mensen én opleidingsplekken nodig. En die hadden we niet."

De afgelopen jaren is de arbeidsmarkt ingrijpend veranderd, voegt Hupkes daaraan toe. "Vroeger was een medewerker veertig jaar in dienst en klom bij wijze van spreken via het loket en als wagenmeester op tot verkeersleider, de hoogste operationele functie bij het spoor. Tegenwoordig vlíegt, versneld door de pandemie, het personeel weg."

Met zijn bedrijf, dat ook andere spoorgerelateerde opleidingen verzorgt, koos de Haarlemmer eerder al het centraal gelegen Amersfoort als vestigingsplaats. Inmiddels is RailConnect op drie verschillende plekken in de stad actief.

Problemen op en rond het spoor oplossen

Op alle locaties zijn verkeersposten nagebouwd. Opleiders, afwisselend in de rol van machinist of spoorwerker. simuleren problemen op en rond het spoor, die de leerlingen - veelal twintigers - moeten zien op te lossen. Zo krijgt Shehera Vega Sánchez (27), na haar opleiding kandidaat voor de post Roosendaal, te maken met een 'sectiestoring' in de buurt van Den Bosch (een sectie bestaat uit meerdere elementen, zoals wissels en kruisingen).

"Daardoor liggen er drie sporen uit", zegt de Brabantse, terwijl ze met gefronsd gezicht kijkt naar een van de zes (!) schermen voor haar neus. "Een LWB'er (Leiderwerkplekbeveiliging, red.) is onderweg."

Een nagebootste verkeerspost van ProRail Foto: Cees Wouda

Wachtend totdat de storing is verholpen, leidt ze binnenkomende treinen naar andere sporen. "Gelukkig heeft station Den Bosch veel sporen. In Vught zou dat niet zo makkelijk gaan." Dan volgt een telefoongesprek met de LWB'er vol codetaal en 'overs' en 'uits'. Even later draait Shehera zich met een grote lach om. "Opgelost!"

Puzzelboekje voor rustige momenten

Na tal van verschillende banen en baantjes, onder meer in de telemarketing en de horeca, was ze op zoek naar 'iets totaal anders'. "Ik heb mijn bestemming gevonden. Het lijkt misschien een beetje saai, maar ik geniet er echt van. Voor de rustige momenten heb ik een puzzelboekje bij me. Maar als er een calamiteit is, moet je snel kunnen schakelen."

Opleider Patrick Hardenbol (l) en directeur Philip Hupkes: 'In theorie zou je alles ook vanuit Bangladesh kunnen regelen' Foto: Cees Wouda

ProRail, dat zelf ook jaarlijks tachtig verkeersleiders traint, neemt de werving en selectie van nieuw personeel voor zijn rekening, RailConnect heeft eigen computersystemen en opleiders. "Het is geen hogere wiskunde, maar een kwestie van vooruit kunnen kijken en niet te kort op de bal zitten", stelt Hupkes.

"Daarnaast zijn een goed zicht en stressbestendigheid van belang. Treinverkeersleiders zorgen voor de veiligheid op het spoor. Een storm, zoals enkele maanden geleden, kan het hele land platleggen. Of neem Koningsdag, als de perrons op Amsterdam Centraal zó vol staan, dat mensen dreigen er vanaf te vallen. Dan staak je het vervoer. Bij dit soort situaties zijn meerdere verkeersposten betrokken."

In totaal telt Nederland twaalf van deze posten, elk verantwoordelijk voor een aantal stations en emplacementen. Dat waren er ooit, in het pre-digitale tijdperk, toen verkeersleiders het reilen en zeilen op het spoornet in de gaten hielden middels grote tableaus met knipperende lampjes, enkele tientallen.

Amersfoort, dat in het verleden een eigen post had, valt onder Utrecht. Hupkes: "Maar in theorie zou je alles ook vanuit Bangladesh kunnen regelen."

Een beetje puzzelen

Na een basisopleiding van circa een half jaar, afgerond met een examen, zwerven de treinverkeersleiders in spe uit over de posten in het land. Voordat ze daar zelfstandig aan de slag gaan, draaien ze eerst een poosje mee met ervaren collega's.

De 24-jarige Marc Merkus, die net als Shehera de training volgt, kan straks terecht in Arnhem, zijn woonplaats. Hij brak tot tweemaal toe een hbo-opleiding af, werkte in de horeca en bij Pathé. Nadat de bioscoop zijn arbeidsuren verminderde, liet hij zich verleiden door een onlinevacature van ProRail. "Ik heb niet per se iets met treinen, al ben ik er wel afhankelijk van, want ik heb geen rijbewijs. Maar ik vind het wel leuk om een beetje te puzzelen."

Marc Merkus: "Ik heb niet per se iets met treinen, al ben ik er wel afhankelijk van, want ik heb geen rijbewijs." Foto: Cees Wouda

Hij wordt op z'n wenken bediend. Ter hoogte van Venlo is een plastic tas in de bovenleiding gewaaid. "Ik haal de spanning eraf en laat één trein even wachten, zodat een andere trein verder kan." Tegelijkertijd wordt Marc geconfronteerd met een vertraging van 11 minuten op het tweesporige stationnetje van Blerick, terwijl een goederentrein nadert. "Die moet tussen alles door."

Opleider Sebastiaan Postma hoort het goedkeurend aan. "De boel stilleggen is het simpelst", zegt hij met een veelbetekenend lachje om zijn mond, "maar het is juist de kunst om zoveel mogelijk treinen door te laten rijden."