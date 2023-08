Het raadsel van de verdwenen doden in het grensgebied: 'Het was een bloedbad'

Een van de grootste veldslagen in het grensgebied speelde zich af aan de Berkel niet ver van Winterswijk. Op de vlucht naar de Achterhoek werd de protestantse hertog Christiaan van Brunswijk er met zijn leger in de pan gehakt door de katholieke generaal Tilly. Tienduizenden soldaten vochten mee, duizenden vonden de dood. Zondag, precies 400 jaar later, is de herdenking. 'Dit is ons eigen Waterloo.'

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Iedere keer, als Hermann Hintemann weer eens over het voormalige slagveld loopt, vraagt hij het zich af. "Waar zijn ze gebleven, al die doden? Het waren er duizenden. De slag was een bloedbad, een 'Metzgerei' zoals we hier zeggen. Een paar slachtoffers zijn teruggevonden, de rest is verdwenen. Liggen ze in een massagraf dat we nog niet kennen of zijn ze weggewerkt in de vele kalkholtes die er hier in de directe omgeving waren?"

Het raadsel van de verdwenen doden houdt hem al zijn hele leven bezig. Hintemann (79), twintig jaar voorzitter van de plaatselijke Heimatverein, groeide op met de slag die het kleine stadje Stadtlohn net over de grens bij Winterswijk vierhonderd jaar geleden even tot het middelpunt van Europa maakte. "Je kunt er niet omheen. Boeren vinden nog elk jaar loden kogels op hun land. Ik heb er zelf ook de nodige gevonden. Hele zakken vol. Protestanten en katholieken hebben elkaar daarmee beschoten. De meerderheid is hier nu toevallig katholiek, maar als de andere partij die dag had gewonnen waren we hier allemaal protestant geweest."

Oorlog raakt vooral de randgebieden

De slag bij Stadtlohn is nog steeds met afstand de grootste veldslag in het grensgebied. Alleen het leger van de katholieke Tilly telde al meer dan 60.000 soldaten. De verwoestingen rond de stad, de vele plunderingen en de circa 8000 doden betekenden de zoveelste klap voor een gebied dat toch al enorm onder de gevolgen van oorlog te lijden had. "Wat voor Twente en de Achterhoek gold, gold ook voor ons: vooral de randgebieden waren het toneel van de jarenlange strijd, met alle verwoestende gevolgen van dien."

Dat de slag enigszins in de vergetelheid is geraakt, wijt Hintemann aan hetzelfde fenomeen. "De geschiedschrijving van Duitsland richt zich niet op de randen maar op het centrum. Ook dat is bij jullie niet anders. Amsterdam en Berlijn zijn de maat van alle dingen." Des te blijer is hij met de aandacht van nu. Zondag, bij de officiële herdenking, is er zelfs een minister aanwezig. "Het besef dat er hier vierhonderd jaar ook nog iets is gebeurd, begint gelukkig langzaam door te dringen. Dit is ons eigen Waterloo."

Zo zag het slagveld er vierhonderd jaar geleden uit Foto: Reinier van Willigen

Dertigjarige Oorlog

De Slag bij Stadtlohn is een van de grote slagen van de Dertigjarige Oorlog, de verwoestende godsdienstoorlog die Duitsland tussen 1618 en 1648 teisterde en die tegelijk met onze eigen Tachtigjarige Oorlog bij de Vrede van Westfalen beëindigd werd. Bondgenootschappen van katholieke en protestantse vorsten bestreden elkaar. De hoofdrolspelers bij Stadtlohn, de protestantse hertog Christiaan van Brunswijk en de katholieke graaf Johan Tserklaes van Tilly, hadden de leiding over grote huurlingenlegers met soldaten uit heel Europa.

"Christiaan was opgeleid in de eveneens protestantse Nederlanden", zegt Hintemann. "Hij had een arm verloren bij Bergen op Zoom. Op munten liet hij zich afbeelden met één arm en de tekst: 'De ander blijft'. Toen hij de leiding kreeg over een groot leger, was hij nog maar 24. 'De dolle hertog' werd hij genoemd."

"De veel meer ervaren en oudere Tilly dreef hem in het nauw. Na kleinere confrontaties kwam het op 6 augustus 1623 tot een groot treffen bij Stadtlohn. Christiaan was op weg naar Bredevoort, maar bij het oversteken van de Berkel liep zijn leger vertraging op. Daar, in een kilometersgroot heidegebied, zag hij geen andere mogelijkheid dan slag te leveren."

Monumenten, fietsroute, expositie

Twee monumenten even buiten de stad herinneren aan de gebeurtenissen op die dramatische dag. Speciaal voor het jubileumjaar is er een fietsroute uitgezet en in Landhaus Eichenhof, het middelpunt van het toenmalige slagveld, is er een expositie met bodemvondsten, schilderijen en, vooral, een reusachtig diorama. Hintemann heeft er zelf nog aan meegewerkt. "Hoe meer soldaten je schildert, hoe meer je beseft hoe groot die slag eigenlijk is geweest."

Het verloop van de veldslag is door talloze ooggetuigen beschreven. Hoe het gedreun van de kanonnen die dag in het hele grensgebied te horen was en hoe de wind het uitgedroogde slagveld veranderde in een immense wolk van zand, kruitdampen en stof: schrijvers die met beide legers meetrokken, hebben het bloemrijk beschreven.

Bloedhete dag

"Het was bloedheet die dag. Tilly leek aanvankelijk in het nadeel. Door de wind waaide het stof hem tegemoet. Behalve de Berkel had hertog Christiaan ook de zon in zijn rug. Maar eenmaal op het slagveld keerden de kansen. De mannen van Tilly richtten een slachting aan. Binnen twee uur was het voorbij", aldus Hintemann.

"Alle boerderijen in de omgeving waren verwoest. Het slagveld lag bezaaid met doden. 'Bloedveld', zo werd het jaren later nog genoemd. Behalve al die duizenden doden waren er ook nog eens duizenden krijgsgevangenen. Christiaan zelf slaagde er tenauwernood in om met een paar getrouwen te ontkomen. Een dag later bereikte hij alsnog Bredevoort."

Detail uit het diorama Foto: Reinier van Willigen

De slag liet diepe sporen na in Stadtlohn. Pas honderd jaar later had de boerenstand in de omgeving zich enigszins hersteld. Elk jaar op 6 augustus vond er in de plaatselijke kerk een mis plaats voor de zielenrust van de katholieke slachtoffers. "Tot de grote wereldoorlogen van de twintigste eeuw is dat zo geweest. Maar daarna werd het stil. Pas vanaf de jaren zestig, toen de afstand ten opzichte van de Eerste en Tweede Wereldoorlog iets groter begon te worden, kwam ook de belangstelling voor die andere grote slag terug."

Voor Hintemann persoonlijk is de herdenking van zondag een kroon op zijn jarenlange onderzoek naar de slag. Talloze uren zwierf hij rond op het voormalige slagveld, altijd met de vage hoop om dat ene raadsel nog eens op te lossen. "Voordat ik hierboven kom, wil ik weten waar al die dode jongens zijn."

De hoofdrolspelers: Tilly (links) en hertog Christiaan van Brunswijk Foto: Reinier van Willigen