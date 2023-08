Nico werd met boete bedreigd door windwokkel op het dak

Nico Mali heeft het aan de stok met de gemeente Veenendaal. De goedlachse elektrotechneut wil graag zijn steentje bijdragen aan de energietransitie. Maar toen hij op eigen initiatief een windwokkel op zijn dak plaatste, dreigde de gemeente met een hoge boete.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De 48-jarige Mali werkt al zijn hele carrière in de elektrotechniek. Als elektricien en inspecteur is hij bekend met de nieuwste methoden voor duurzame energieopwekking. "Zijn hoekhuis in de Veenendaalse volkswijk Engelenburg is daar het bewijs van. "Ik heb 23 zonnepanelen, zowel horizontaal als verticaal", vertelt hij. "Binnen heb ik twee boilers geïnstalleerd, voor warmwateropslag."

Wat die ingrepen hem opleveren? "Ik denk dat ik ongeveer 30 procent van de energie die ik verbruik, zelf opwek. Ik hoop op termijn nog wat aanpassingen te kunnen doen, zodat ik uiteindelijk een volledig energieneutraal huis heb, met nul op de meter. Dat is vrij bijzonder, want de woning is in de jaren zeventig gebouwd, en is niet optimaal geïsoleerd."

Mali is de eerste die toegeeft dat plaatsing van zonnepanelen en zonneboilers niet voor iedere Nederlander haalbaar is. "Het kost behoorlijk wat geld. En niet ieder huis is er geschikt voor." Maar dat betekent volgens hem niet dat je niets kunt doen om te verduurzamen. "De vraag naar nieuwe vormen van energieopwekking wordt steeds complexer. Maar het hoeft niet altijd groots of duur te zijn. Simpele ingrepen kunnen al een groot verschil maken. Je moet een beetje creatief zijn."

Warm van een windwokkel

Vanuit die gedachte ging Mali enkele maanden geleden aan de slag met een windwokkel, een cilindervormige mini-windmolen met een verticale as. Hij ontdekte het apparaat via zijn werk en was direct geïnteresseerd. "Ik heb vervolgens wat onderzoek gedaan op internet, maar kon niet precies ontdekken wat het rendement van zo'n wokkel was."

En dus nam hij de proef op de som. Hij bestelde het apparaat online, bouwde er samen met een vriend een constructie voor, verwijderde zijn schoorsteen en plaatste de wokkel op het dak van zijn huis. Op een filmpje is te zien hoe het apparaat - dat enkele tientallen centimeters hoger is dan de verwijderde schoorsteen - rondjes draait in de wind.

In de dagen die volgden, mat Mali het rendement van de wokkel. Ook monitorde hij met een camera of vogels en vleermuizen er last van hebben en checkte hij hoe het zit met eventuele geluidsoverlast. Dat empirisch onderzoek leverde - voor Mali - positieve resultaten op. "De wokkel maakte weinig geluid en de vogels keken er niet van op of om."

Het rendement van de wokkel bevalt hem ook: het apparaat wekt ongeveer 300 watt per uur op. Dat is niet enorm veel, maar volgens Mali is dat ideaal om zogenoemd spookverbruik - de hoeveelheid energie die je verbruikt als apparaten niet of nauwelijks gebruikt worden, zoals 's nachts - te dekken. Een geslaagd experiment dus, zegt hij zelf.

De windwokkel, geïnstalleerd op het dak van Mali. Foto: Eigen foto

Ambtenaar op de stoep

Maar niet iedereen was even blij met de mini-windmolen op Mali's dak. Omwonenden gingen klagen bij de gemeente over het uiterlijk van de windwokkel en de geluidhinder die door het apparaat veroorzaakt zou worden. "Binnen twee weken stond er een ambtenaar van de gemeente op de stoep met de vraag of ik een vergunning had voor het plaatsen van de wokkel. Maar die had ik niet. Ik legde uit dat het een proefopstelling was, een experiment."

Maar daar heeft de gemeente Veenendaal geen boodschap aan. Ook mailtjes naar wethouders en de burgemeester veranderden daar niets aan. Voor het plaatsen van dergelijke apparaten gelden - zeker in een woonwijk - regels. En daar hield Mali zich volgens de gemeente niet aan.

In een brief van de gemeente is te lezen dat die zich beroept op de Woningwet en de eigen Welstandsnota. De windturbine zou te dominant aanwezig zijn, niet passen bij de vormgeving van de woning en zorgen voor verrommeling van het straatbeeld. Bovendien heeft Mali geen omgevingsvergunning voor het plaatsen van de windwokkel. Een latere aanvraag van Mali voor zo'n vergunning werd ook afgewezen.

Per brief sommeerde de gemeente Mali om de windwokkel te verwijderen. Daarvoor kreeg hij acht weken de tijd. Gebeurt dat niet, dan dient hij 1250 euro te betalen per keer dat geconstateerd wordt dat de wokkel er nog staat. Het niet verwijderen van het apparaat kan hem dan in totaal 10.000 euro kosten.

'Goedwillende burger tegengewerkt'

Uiteindelijk heeft de Veenendaler toegegeven. Hij wil geen boete, dus verwijderde hij de windwokkel van zijn dak, met tegenzin. "Ik vind het belachelijk hoe de gemeente met een initiatief als dit omgaat. Je wil als goedwillende burger iets bijdragen aan de energietransitie. En dan wordt je compleet tegengewerkt."

Volgens Mali zou de overheid wat soepeler moeten omgaan met particuliere, duurzame initiatieven zoals zijn windwokkel. "Dit is een schoolvoorbeeld van een positieve en creatieve oplossing om te verduurzamen. En in plaats van die te stimuleren, wordt gedreigd met een boete. Dat is de wereld op zijn kop. Het wordt voor Jan met de pet zo toch niet aantrekkelijk om mee te doen?"

Voor Mali is dit het zoveelste bewijs dat er nog een hoop schort aan de energietransitie in Nederland. "Er is echt een gebrek aan kunde en kennis bij de mensen die hiermee bezig zijn namens de overheid."

Zijn windwokkel staat voorlopig in ieder geval stil.

Veenendaler Nico Mali wilde een windwokkel op zijn dak plaatsen om energie op te wekken, maar dat mocht niet van de gemeente. Hij werd gesommeerd de duurzame energiebron van zijn dak te verwijderen, anders zou een hoge boete volgen. Foto: Herman Stöver