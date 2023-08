Culturele investeringen als belastingontduiking, mag dat?

Tientallen miljoenen euro's steekt de familie Van der Vorm in kunstinstellingen en sociale projecten in Rotterdam. Maar er schuurt iets, want de zeer vermogende familie maakt gebruik van brievenbusfirma's in belastingparadijzen.

Hoogleraar belastingrecht Hans Gribnau was net verzonken in Thomas van Aquino toen zijn telefoon ging en hem werd gevraagd naar de familie Van der Vorm. Dat is de familie waar Rotterdam zoveel plezier aan beleeft omdat zij tientallen miljoenen schenken aan kunstinstellingen en goede doelen. Onder meer aan het Nederlandse Fotomuseum, dat eerder deze maand 38 miljoen euro kreeg waarmee het een nieuw pand kan kopen. Wat zou de wijsgeer uit de dertiende eeuw hebben gevonden van de 21e eeuwse weldoeners?

Hij zou hebben gewezen op de plicht om op loyale wijze wetgeving na te leven en op de invloed die het gedrag van een individuele burger heeft op de gemeenschap, denkt Gribnau. "Als jij minder belasting betaalt, dan willen andere mensen binnen de gemeenschap dat ook."

Wat de familie zoal weggeeft

Belastingen, daar wringt het bij de familie Van der Vorm. De oprichters van de Holland America Line (HAL), dat tegenwoordig een investeringsmaatschappij is, bezitten miljarden euro's en geven een fors deel weg aan projecten in Rotterdam. Dat zijn vooral kunstprojecten via de stichting Droom en Daad waar voormalig directeur van het Rijksmuseum Wim Pijbes de directeur is.

Zonder de familie Van der Vorm had het Nederlands Fotomuseum het nieuwe pand niet kunnen kopen. Maar Droom en Daad doet veel meer in Rotterdam. Museum Boijmans ontving 27 miljoen euro voor het in het oog springende nieuwe Depot, het beeld van de zwarte vrouw voor het Centraal Station is gefinancierd door Droom en Daad, net als de restauratie van de Fenixloods waar het verhaal over de migratie van Nederlanders naar de VS en Canada wordt vertelt.

Droom en Daad geeft ook jonge kunstenaars de kans zich te ontwikkelen. In de muziekwerf, waar jeugdorkesten en popbandjes kunnen oefenen, of in het Batavierhuis, eveneens een broedplaats voor aankomende muzikanten. En het Veerhuis wordt een schrijvershuis waar iedereen die wil (leren) schrijven welkom is. In totaal heeft de familie Van der Vorm via hun stichtingen bijna 800 miljoen euro gedoneerd.

Cultureel Rotterdam floreert dankzij de familie. Nu is er een 'maar '. De familie zet haar vermogen weg bij brievenbusmaatschappijen in belastingparadijzen. Zo onthulden Trouw en in 2016 dat de familie Van der Vorm te vinden is in de Panama Papers, documenten met namen van personen en bedrijven die via allerlei constructies belasting kunnen ontwijken. de Volkskrant publiceerde eerder dit jaar over de belastingconstructies van de familie, net als NRC vorige maand.

Slecht voorbeeld

Als tegenover de schenkingen constructies staan waardoor de staat inkomsten misloopt, dan mag de familie daar best op worden aangesproken, zegt Gribnau. "Alleen maar zeggen dat je er blij mee bent, zoals de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb doet, is wel erg mager. Want nogmaals, wat is dat nou voor een voorbeeld dat je geeft?"

Een voorbeeld dat elke Nederlander zal volgen als hij daartoe de kans heeft, zegt Rien van Gendt, filantropie consultant en eerder werkzaam bij diverse filantropische stichtingen. Hij noemt het geweldig wat de familie voor Rotterdam doet. "Mensen maken gebruik van de mogelijkheden die er zijn om minder belasting te betalen", zegt hij. "Bij de hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld. Ook rijke mensen maken gebruik van dat soort regelingen die door de overheid zijn gecreëerd om minder af te dragen. Daar is niets vies aan."

"Veel mensen, ook linksgeoriënteerde, kunnen prachtige verhalen houden over wat je ethisch wel en niet moet doen", zegt hoogleraar algemeen belastingrecht aan de Radboud Universiteit Gerard Meussen. "Maar je ziet dat als het op het individu zelf aankomt, de mensen toch liever in Duitsland tanken omdat het daar goedkoper is. Zij vinden de belastingen hier te hoog. Je wordt pas op de proef gesteld als het jou aangaat."

Ethiek is individuele keuze

Daarbij is het niet strafbaar om belasting te ontwijken. "Laten we ervan uitgaan dat bij de familie Van der Vorm fiscaal-technisch niks aan de hand is. Dan nog is het de vraag: moet je alles willen wat er juridisch gezien is toegestaan? Dat is een fiscaal-ethisch vraagstuk. Nu kun je ethiek niet opleggen. Dat is een individuele keuze."

Ethiek is ook cultureel bepaald. In Europa is er een beweging gaande die zich tegen belastingontwijking door grote multinationals keert. "Dat zie je bijvoorbeeld in de herziene Corporate Governance Code", zegt Gribnau. "Al gaat dat over beursgenoteerde bedrijven en HAL is dat niet. In de Tax Governance Code die VNO-NCW heeft opgesteld, staat zelfs expliciet dat men bij belastingen niet alleen kijkt naar de letter van de wet, maar ook naar de geest. Met andere woorden, met slimme constructies kun je binnen de wet blijven, maar tegen de geest ingaan."

Amerikaanse traditie

De familie Van der Vorm lijkt in de traditie te handelen van Amerikaanse weldoeners. Bill Gates is een bekend voorbeeld, iemand die ook te maken heeft met verwijten van belastingontwijking. "Het is in de Verenigde Staten heel gebruikelijk dat grote zakenmensen fiscaal proberen om zo min mogelijk belasting te betalen, op een legale manier, en vervolgens grote sommen geld terugsluizen naar de samenleving via giften", zegt Meussen. "Zij zien daarin geen probleem, want in het Amerikaanse zakenleven geldt over het algemeen een andere fiscale ethiek."

Het nadeel van weldoenerij zoals de familie Van der Vorm dat doet, is de willekeur. Droom en Daad neemt bijvoorbeeld geen aanvragen in behandeling. "We kiezen zelf de partners uit waarmee we impactvolle projecten ontwikkelen", staat op de website. "Daar zit iets ondemocratisch aan", zegt Gribnau. 'Volksvertegenwoordigers bepalen hoe het belastinggeld wordt besteed. De familie Van der Vorm zegt nu: ik bepaal zelf waar het geld naartoe gaat. Dus financieren zij hun eigen particuliere voorkeuren waaraan de andere belastingbetalers noodgedwongen mee betalen. Filantropische giften zijn immers fiscaal aftrekbaar. Dat betekent wel dat andere publieke diensten en voorzieningen in de knel kunnen komen."