Supermarkt Hoogvliet schrapt na 40 jaar populaire zegeltjes

Nog een paar weekjes knippen en plakken en dan is het echt over en uit. Supermarktketen Hoogvliet stopt met de kassabonactie, waarmee klanten kunnen sparen voor gratis producten. De plakkers balen.

Dit artikel is afkomstig uit het AD Groene Hart. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het van oorsprong Alphense concern heeft deze spaaractie misschien al wel veertig jaar. Oprichter Leen Hoogvliet zag bonnetjes rond de kassa's slingeren. Met zegeltjes om de zoveel centimeter op de achterkant namen klanten die alsnog mee en was het probleem van rommel op het kassaplein flink ingeperkt. En klanten kunnen zo elke drie weken een gratis product bij elkaar sparen.

Hoogvliet heeft nu besloten een punt te zetten achter die actie. Tot en met 20 augustus zijn nog zegeltjes te knippen, daarna is de pret over. De maatregel is getest in de filialen Scheveningen Tesselseplein, Boven-Hardinxveld en Soest.

Kilometers papier

"Een deel van de spaarders is er verdrietig om", weet een woordvoerder van Hoogvliet. "Maar we besparen zo jaarlijks kilometers papier en dat is goed voor het milieu. Daarnaast investeren we liever in lage prijzen op alle boodschappen", verklaart zij.

Het concern merkte dat de animo slinkt. "Steeds minder klanten vinden knippen en plakken van zegels de moeite waard. Er wordt dus ook steeds minder gespaard voor de gratis producten, maar de zegels worden wel op alle duizenden bonrollen per actie gedrukt. Superzonde natuurlijk." Of er een vervangende klantenactie komt, kan zij nog niet zeggen. "We bekijken de mogelijkheden, maar op dit moment hebben we geen plannen."

Blij van iets gratis

Jammer hoor, reageert Mariska van Vliet. Samen met Petra Dresscher heeft zij een kleine tien jaar geleden in Alphen het project 'Ik kook ook voor jou' opgezet. De twee bereiden wekelijks maaltijden voor mensen die het niet zo breed hebben en stellen ook pakketten boodschappen samen. De kassabonactie van Hoogvliet zorgde regelmatig voor een extraatje.

Bij eetbare waren zoals chips of snoep sparen Hoogvliet-klanten vaak voor het eigen gezin. "Maar andere producten die bij voorbeeld voor een kleine doelgroep zijn, kwamen zo bij ons terecht. Toppers zijn bijvoorbeeld shampoos en gezichtscrèmes. Van een bepaalde Andrélon-shampoo hadden we er zelfs 60. We snappen de beslissing uiteraard. Maar ik hoor van veel mensen dat ze het jammer vinden. Mensen worden blij als ze gratis iets bij hun boodschappen krijgen."

Collectie poppetjes compleet krijgen

Retaildeskundige Cor Molenaar is benieuwd hoe de beslissing van Hoogvliet uitpakt. "Toch wel gevaarlijk om te doen, hoor. Een actie voer je om klanten te stimuleren extra bij jou te kopen, zeker als ze daarmee bijvoorbeeld een collectie poppetjes of kaarten compleet moeten krijgen. Zoiets wordt dan een hype. Albert Heijn bijvoorbeeld slaagt daar goed in."

Molenaar: "Bij een langlopende actie raken klanten eraan gewend. Door de gewoonte is er geen stimulans meer om iets extra's te kopen. En als dan bij voorbeeld Jumbo met een bepaalde aanbieding over die van Hoogvliet heen gaat, loop je eerder de kans dat de prijsbewuste klant naar de concurrent gaat."

Pallet vol producten

Een organisatie die de afschaffing ook denkt te gaan merken, is de lokale voedselbank. Woordvoerder René de Jong: "Wij zamelen de zegeltjes niet zelf in. Maar onder andere de PKN-gemeente Hazerswoude/Koudekerk heeft twee verzamelpunten. Veel kerkleden leveren bonnen in, waardoor wij toch al gauw vijf tot tien kratten gratis producten per maand ontvangen."

De Jong: "Het gebeurt, jammer, niets aan te doen. Anderzijds, regelmatig worden we door Hoogvliet gebeld dat ze een pallet vol producten voor ons klaar hebben staan. Dan is er binnen het concern teveel voorraad ontstaan. We zijn daar ontzettend dankbaar voor."