Waar kan je het best genieten van openluchttheater?

De theaterrecensenten van de Volkskrant testen openluchttheaters in zeven provincies, van Valkenburg tot Veenhuizen, aan de hand van praktische zaken: het lekkerste eten, de comfortabelste stoelen en het beste uitzicht op de natuur.

Als bezoeker van een openluchttheater krijg je meer dan alleen een voorstelling of concert in de buitenlucht. Neem de betrokkenheid van vrijwilligers of de opvallende ontstaansgeschiedenis van een locatie. Sommige theaters zijn een gevolg van volksverheffing en werkverschaffingsprojecten in de jaren twintig en dertig (zoals het Openluchttheater Ede, het Amsterdamse Bostheater, het Zuiderparktheater Den Haag), andere danken hun bestaan aan de educatieve inzet van paters, kapelaans en bisschoppen (zoals Natuurtheater Oisterwijk en De Doolhof in Tegelen) en weer andere komen voort uit de ambitieuze dromen van plaatselijke acteurs, toneelschrijvers, kunstkringen en textielfamilies (zoals Openluchttheater Valkenburg en Natuurtheater De Kersouwe).

Inmiddels worden de podia van openluchttheaters afwisselend bevolkt door professionele artiesten en lokale amateurverenigingen. Meestal dient vooraf een ticket te worden gekocht; soms volstaat een vrijwillige bijdrage. De catering kan verschillen van bekertjes ranja en filterkoffie uit een thermoskan tot non-alcoholische aperitieven en goedgevulde picknicktassen. Zestig openluchttheaters telt Nederland, van Anlo tot Amstelveen, van Lochem tot Luttenberg, van Thorn tot Tegelen. Vijftig zijn in bedrijf en veertig zijn aangesloten bij de Vereniging Openluchttheaters Nederland. Een team van Volkskrant-recensenten beoordeelde de voorzieningen van negen openluchttheaters in zeven provincies.

Limburg: openluchttheater Valkenburg

Gezien: Repelsteeltje van theatergroep Mariahout, 25/6.

Het prachtige, uit mergel opgetrokken Openluchttheater Valkenburg ligt op de flanken van de Cauberg, de heuvel die onder meer bekendheid geniet dankzij de wielrennerij. Tot eind september wordt er een aantal dagen per week muziek, (jeugd)theater en opera geprogrammeerd.



De bar schenkt lokaal Limburgs bier, zoals het hoort. Het assortiment aan drank en snacks is afdoende maar bepaald niet ruim. Bij de pauze staat een groot team vrijwilligers in de startblokken om de tapkranen open te gooien.

In een houten blokhut blijken keurige toiletten verscholen. Nadeel: het pad ernaartoe loopt langs de speelvloer, waardoor toeschouwers die tijdens de voorstelling naar het toilet gaan praktisch door de scène lopen.

Er zijn houten bankjes met rugleuning en lekker veel beenruimte. Kussentjes liggen klaar. Tegen meerprijs kun je bij de kassa hoedjes (voor hete middagen) of fleeceplaids (voor frisse avonden) aanschaffen. Toeschouwers zitten niet overdekt: bij (kans op) regen worden bij aanvang plastic wegwerpponcho's uitgedeeld. Goed bedoeld, maar wat een plasticverspilling voor een paar druppels regen. De meeste toeschouwers hebben ook een jas bij zich.

Het is het oudste openluchttheater van Nederland (open sinds 1916) en ontworpen door architect Pierre Cuypers (Amsterdam Centraal en het Rijksmuseum), die enige tijd in Valkenburg woonde. Prachtig is de imposante rotsformatie die als achterwand van het podium fungeert en het vele groen waarmee het theater omgeven is. Aanrader: doe stevige schoenen aan en combineer het theaterbezoek met een wandeling over de Cauberg. SJ

Pluspunt: architectonisch hoogstandje

Minpunt: plasticsoep

Openluchttheater Ede

Gelderland: Openluchttheater Ede

Gezien: MeneerTjes SlodDe & Vos proberen wat (3+), 29/7.

Het grootste openluchttheater van Nederland (1.500 zitplaatsen), de Eder Kuil in een Edese woonwijk, biedt uitzicht op een prachtig onderhouden grasmat, omkranst door groen. Dit in 2016 gerenoveerde rijksmonument (1936), ontstaan uit een werkverschaffingsproject, kent een door de gemeente gesubsidieerde programmering 'voor elk wat wils': van grote concerten door bekende namen tot oecumenische diensten en kindershows. Tijdens Lazy Sundays geniet publiek onder een parasol op het gras in juli en augustus voor een knaak van livemuziek. Optredens gaan altijd door, behalve bij donder en bliksem.

Vanachter twee bars verkopen vrijwilligers drankjes en versnaperingen door middel van een muntjessysteem. Bij grotere evenementen gaat ook de koffiebar open en zijn er bitterballen, borrelplankjes en broodjes saté te koop. Tijdens Lazy Sundays mag eigen eten en drinken mee de grasmat op.

Meerdere betonnen gebouwtjes met metalen belettering ('Heeren & Dames') én originele urinoirs, alles in de stijl van het Nieuwe Bouwen.

Stenen bankjes met houten rugleuning. Zitkussentje zijn te leen. Invaliden bereiken de eerste rij via de grasmat langs het verhoogde podium. Vanwege duurzaamheid worden geen poncho's verkocht of uitgedeeld. Paraplu's zijn toegestaan.

Een bord met huisregels hangt bij de ingang; er mag bijvoorbeeld geen discriminerende kleding worden gedragen.

Pluspunt: gerund door enthousiaste vrijwilligers, en het groen

Minpunt: door ligging in woonwijk zit de programmering aan de toegestane taks van decibels en aantal evenementen

Noord-Holland: Amsterdamse Bostheater, Amsterdam

Gezien: SingCity door BonteHond en Wildfire door Orkater & Amsterdamse Bostheater, 22/7.

Deze sfeervolle uitloper (1954) van het werkverschaffingsproject rond het Amsterdamse Bos in de jaren dertig, is van het publiek en voor de artiesten. Daarom legt de organisatie de theatermakers - deze zomer is de voorstelling Wildfire van Orkater te zien - in de watten met catering uit eigen keuken en mogen bezoekers gerust op de tribunes picknicken met zelf meegebracht of vooraf besteld eten en drinken. Tribune en speelvloer zijn beide onoverdekt, maar er wordt altijd doorgespeeld, soms met korte regenpauze, behalve bij onweer. Een snoer lampjes leidt publiek in en uit het Bostheater, terug naar de geasfalteerde weg, waar het prima parkeren is.

Iedereen met een entreebewijs krijgt een gratis Crodino (een non-alcoholisch aperitief). Vooraf kun je een goedgevulde, vegetarische Bostheater Picknicktas (met o.m. kikkererwtensalade en Egyptische dips) voor twee personen bestellen of een hamburger nuttigen op tafeltjes onder tentzeil. Tijdens de kinderprogrammering in het kleinere, boomrijke amfitheater achter het hoofdpodium is Café De Mug geopend voor reguliere theatercatering.

Alleen openbare toiletten beschikbaar net buiten het Bostheaterterrein. Die worden ook gebruikt door bezoekers van het naastgelegen recreatieterrein, met gevolgen voor de hygiëne.

De bankjes hebben rugleuningen. Schuimrubberen kussentjes (logo: Schiphol Airport) en plastic poncho's worden uitgedeeld. Muggenspul (gesponsord) mag gratis gebruikt. Paraplu's zijn verboden vanwege zichtbeperking.

De geluidsoverlast van Schiphol blijft deze zaterdag uit - één vliegtuig. Die blijkt even onvoorspelbaar als het weer.

Pluspunt: nieuwe, ruime toegangspaden voor rolstoelgebruikers

Minpunt: slecht bereikbaar met openbaar vervoer

Flevoland: Vis à vis, Almere

Gezien: Poppy van Theatergezelschap Vis à Vis, 22/7.

Het theaterterrein van Vis à Vis ligt ingeklemd tussen het IJmeer, een provinciale weg en de A6. Het sfeervolle 'theaterlandje' aan het Almeerderstrand heeft een hoge festival-vibe: bezoekers verzamelen zich rondom een knus houtsnipperpleintje met in het midden een grote vuurschaal. Tot eind september speelt de spektakelvoorstelling Poppy.

Restaurant De Rode Haring serveert een volledig vegetarisch buffet met onder meer harira, kruidige couscous en zoeteaardappelcurry. Er zijn barretjes met een ruim assortiment aan drank en versnaperingen. Extra leuk is dat je tijdens het eten regelmatig op acteurs stuit die later in de voorstelling spelen.

Prima verzorgd. Voor wie tijdens de spits de rij wil vermijden, is er nog een extra toiletgroep, vlak bij de ingang.

Publiek is goed voorbereid op een negentig minuten durende zit op houten bankjes (zonder rugleuning): bezoekers slepen tassen vol kussentjes mee de tribune op. Bij binnenkomst liggen ook fleecedekentjes klaar. De toeschouwers zitten overdekt.

Aan te raden is de voorstelling 's avonds te bezoeken (en niet tijdens een matinee), zodat het mooie lichtplan tot zijn recht komt. Na afloop speelt er geregeld een bandje in de aangrenzende theatertent en wordt het kampvuur opgestookt.



Pluspunt: zeer sfeervolle locatie

Minpunt: alleen per auto goed bereikbaar

Zuid-Holland: Zuiderparktheater, Den Haag

Gezien: De volle vuilkar van Schippers&VanGucht, 25/7.

Het theater bevindt zich in het Zuiderpark, het Haagse stadspark dat dit jaar zijn honderdjarige bestaan viert. Er zijn deze zomer een veelzijdige muziekprogrammering, kindvriendelijke excursies, circusvoorstellingen en volop jeugdtheater.

Het barretje bevindt zich onder de oplopende tribune en is klein maar fijn. Behalve (filter)koffie, snoep en ijs, kun je snacks bestellen als poffertjes, een broodje knakworst of 'een lekker stuk taart gebakken door onze vrijwilliger Ama'. En er is limonadesiroop voor 50 cent! Er zijn gezellige houten vierzitjes en picknicktafels in het groen om de consumpties te nuttigen. Vrijwilligers staan klaar om alle loslopende kinderen (en dito ouders) op tijd bij het podium te krijgen, als het even kan met een gescand toegangskaartje.

De wc's zijn schoon, al voelt het er wel alsof je in het sanitairgebouw van een camping bent.

Publiek zit op lange houten bankjes met rugleuning. Als het regent kun je beter de uitvoerend artiest dan de betalende bezoeker zijn: het podium is overdekt, de tribune niet.

Voor (jonge) kinderen is er rondom het theater een heus speelparadijs met een pingpongtafel, een volleybalnet en zelfs een (minder populaire) boekenkast. Blikvanger is het houten vlot dat op het aangrenzende beekje drijft ('alleen met zwemdiploma betreden'). SJ

Pluspunt: bijzonder kindvriendelijk

Minpunt: geen overdekte tribune

Drenthe: Gevangenismuseum, Veenhuizen

Gezien: Het pauperparadijs, 28/7.

Muziektheatervoorstelling Het pauperparadijs is al sinds de première in 2016 een publiekssucces. Tot eind augustus wordt het stuk weer opgevoerd op de binnenplaats van het Gevangenismuseum in Veenhuizen, waar het verhaal over Amsterdamse paupers die in de 19de eeuw naar een heropvoedingskamp in Drenthe werden gestuurd zich afspeelt. Het wordt gebracht in een pop-uptheater met tribune voor duizend man en een enorm speelvlak. Allemaal onder de blote sterrenhemel.

Zeer goed verzorgd. Op het terrein staat een grote horecatent met kraampjes, waar je gerechten kunt halen als de Pauperschotel (kip met rijst), Pauperstoof, Pauperburger en Pauperbal. Allemaal van lokale ondernemers en zeer smakelijk. Een aanrader is ook het ambachtelijke Boerderij-ijs. En prettig dat de koffie en thee gratis zijn.

Er is een toiletwagen vlak naast de tribune geplaatst, maar prettiger zijn de vaste toiletten van het Gevangenismuseum. Heel veel zijn het er niet, dus wel rijen in de pauze.

De tribune heeft stevige kunststof stoelen, met rugleuning en royale beenruimte. Dat is comfortabel zitten tijdens de voorstelling van drie uur.

Er wordt knap gebruik gemaakt van de omgeving. De eerste helft van de voorstelling is nog in het daglicht, na de pauze is het donker geworden en zijn er prachtige lichteffecten. Als er met met een hijskraan grote decorstukken door de lucht worden getakeld, ben je je volledig bewust van de weidse omgeving - dit is de magie van openluchttheater.

Pluspunt: locatie en voorstelling vallen perfect samen

Minpunt: lastig te bereizen met ov

Noord-Holland: Openluchttheater Caprera, Bloemendaal

Gezien: Davina Michelle in Concert, 29/7.

De Hoge Duin en Daalseweg in Bloemendaal is misschien wel de mooiste weg van Nederland, kronkelend door bos en duin, met schitterende villa's overal. Het is ook de toegangspoort tot Openluchttheater Caprera, dat zijn 75-jarig bestaan viert met een uitbundige programmering. In augustus zijn onder anderen Antoon, Suzan & Freek, Danny Vera en Martijn Koning te zien. Het theater ligt in een prachtige duinkom, omringd door hoge bomen; tussen het overdekte podium en de tribunes ligt een vijver met waterlelies.

De horeca is van hoog niveau. Behalve goede wijnen, drie soorten alcoholvrij bier, gemengde nootjes en nacho's, zijn er ook lekkernijen als muffins en macarons. Vanwege het 75-jarig bestaan is er deze zomer zelfs een Spritz-bar.

De toiletten zijn schoon en goed bereikbaar. Er is zelfs een klassieke toiletjuffrouw die de boel fris houdt en op haar tafeltje een mandje heeft staan voor munten. Gooi je daar iets in, dan krijg je een winegum.

Het theater biedt plaats aan 1.300 bezoekers. Op de betonnen tribune, die van hoog naar laag loopt, zijn redelijk comfortabele kunststof bankjes bevestigd. Ook zijn er staanplaatsen bij concerten, zoals bij het meer dan uitverkochte concert van Davina Michelle dat wij bijwoonden.

Ook als het regent gaan de optredens door: de artiesten staan droog, het publiek niet. Paraplu's zijn verboden, poncho's en regenpakken niet. Ook verkrijgbaar: gehoorbeschermers, speciaal voor kinderen of mensen met gevoelige oren. Caprera streeft een groene voetafdruk na, dus er is afvalscheiding.

Pluspunt: De horeca en toiletjuffrouw.

Minpunt: Erg druk

Utrecht: Slottuintheater, Zeist

Gezien: Meezingcafé door de Algemene Seniorenvereniging Zeist, 30/7.

Via een withouten bruggetje langs een theekoepeltje bereik je het Slottuintheater aan de achterkant van Slot Zeist. Op de onoverdekte tribune is plek voor duizend toeschouwers, toch voelt het theater door de beschutte ligging klein en intiem. Drie zonnig gele tenten vormen boven een grasveld het podium, met heggen als coulissen. Een stichting met elf vrijwilligers bouwt op zon- en woensdagen zelf alles op voor zomervoorstellingen. Bij de vier entreegangen staan melkbussen met QR-codes voor vrijwillige bijdragen.

In De Rode Wagen (een verbouwde SRV-wagen) zijn blikjes, pakjes, ijsjes, zakjes chips en koffie en thee uit thermoskannen te koop. Een programmaboekje met meezingteksten wordt gratis uitgedeeld.

Een groenhouten gebouwtje met gaas boven de toegangsdeuren en herfstige spinnenwebben herbergt twee mannen-, twee vrouwen- en een invalidentoilet.

De losse stoelen uit 1948 zijn in 1950 vervangen door een houten tribune en recent door een onderhoudsarme variant van gerecycled plastic, mét rugleuning. Hooguit tien zitkussentjes behoren tot de inventaris maar het gretig meezingende Zeister seniorenpubliek is goed voorbereid met tassen vol kussens. In de klankvijver tussen podium en tribune is veel plek voor rollators en rolstoelen.

Gratis toegankelijk, waardoor zorginstellingen voor mensen met een beperking en andere groepsorganisaties gemakkelijk gebruik kunnen maken van het programma-aanbod. De jongste vrijwilliger Wietse (20) kent vaste bezoekers bij naam. AE

Pluspunt: veel plaatsen en toch intiem en knus

Minpunt: buiten de slotgracht is het zoeken naar de ingang

Limburg: Openluchttheater de Doolhof, Tegelen

Gezien: Het was zondag in het zuiden, 23/7.

Openluchttheater De Doolhof ligt aan de rand van het centrum van Tegelen. Niet het mooiste deel van het Limburgse stadje, maar eenmaal door de poorten word je omringd door een rij hoge bomen. Dit theater is enorm: zowel het brede podium als de tribunes, geschikt voor 1.300 bezoekers. De Doolhof is bekend als het theater voor de Tegelse Passiespelen, die eens in de vijf jaar worden gehouden. Deze zomer wordt de spectaculaire musical Het was zondag in het zuiden er gespeeld.

Dit is Limburg dus er is vlaai, van kersen tot kruimel. Ook zijn er 'Drank & Snacks', wat qua snacks neerkomt op een zakje chips. Alles mag mee de tribune op. Als de pauze is afgelopen, rinkelen de vrijwilligers met een fietsbel die ze om hun pols hebben gebonden.

Er zijn twee grote toilet-units, voor dames en heren. Het sanitair is strak betegeld en opvallend schoon.

Op de betonnen tribune, die in blokken is ingedeeld, staan kunststof kuipstoeltjes. Daarop is het goed zitten, zelfs bij een voorstelling van ruim 2,5 uur.

Tussen de tribunes zijn voldoende looppaden en uitgangen zodat de doorstroom prima is. De tribune is overdekt, bij regen worden alleen de artiesten nat. Omdat de musical gaat over overstromingen in Limburg, zorgt extra regen voor een gratis special effect.

Pluspunt: de ruimtelijke indeling

Minpunt: de karige horeca (de kruimelvlaai was klef)

Meer openluchttheaters in Nederland

Voor deze test bezocht de theaterredactie openluchttheaters waar momenteel voorstellingen worden opgevoerd. Maar er is nog veel meer interessant. Zoals het Shakespeare Theater in Diever, waar van 16/8 tot 23/9 de tragedie Antonius & Cleopatra wordt gespeeld en Natuurtheater Kersouwe waar de eigen theatergroep vanaf 20/8 het speciaal geschreven toneelstuk Jeanne d'Arc opvoert. De Vereniging Nederlandse Openluchttheaters (VNO) kent sinds 2017 de Epidaurusprijs toe voor het 'meest innovatieve openluchttheater'. Die onderscheiding ging in 2021 naar Amfitheater Het Lommerrijk in Luttenberg, en in 2022 naar Openluchttheater De Speultuin in Oploo.

Toegankelijk voor mindervaliden

Ondanks hun bijzondere tribunes en avontuurlijke locaties in een bos of aan een strand, zijn openluchttheaters zeker ook toegankelijk voor mindervaliden. Alle negen besproken theaters uit deze testen melden op hun website dat zij speciale plekken hebben voor bezoekers in rolstoelen, vaak op de eerste of tweede rij. Ook zijn er invalidentoiletten beschikbaar. Wel wordt geadviseerd u van tevoren te melden bij de organisatie, zodat ze u naar de juiste plek kunnen begeleiden.