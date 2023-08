Het geblakerde schip werd opgewacht als de stoomboot

De burgemeester had nog opgeroepen niet als ramptoerist naar de Eemshaven te komen. Toch gingen honderden mensen kijken hoe het uitgebrande schip Fremantle Highway werd binnengesleept.

Donderdagmiddag, 13.15 uur. Zoals kinderen over het water turen als Sinterklaas aanmeert, zo staan hier in Eemshaven honderden toeschouwers op een rij aan de kade. "Hij komt, hij komt", roept iemand vooraan.

Toch wachten ze hier niet op de goede Sint maar op het schip Fremantle Highway. Het over het algemeen wat oudere publiek op de kade staat te wachten alsof er straks een bonte botenparade voorbijvaart. "Terwijl de aanleiding zeer ernstig is, natuurlijk. Ik, wij, we zijn met z'n allen ramptoerist", geeft Ruud Vos toe, die treinend vanuit Amsterdam hiernaartoe kwam.

Dan gaan alle verrekijkers omhoog. In een mist van motregen doemt het zwarte, verkoolde schip op. Het publiek ziet, vanaf het gras op het talud waar duizenden gele paardenbloemen bloeien, hoe sleepboten het gekwetste schip de haven in trekken.

Superheld zonder angst

Het is moeilijk voor te stellen dat dit schip precies een week geleden nog voorbij Ameland voer, niets aan de hand. Dat de 23 werknemers, allemaal uit India, rondom de vuurzee voor hun leven moesten vechten. Dat één bemanningslid overleed en zeven crewleden van het bovenste dek, ruim 20 meter hoog, de zee in moesten springen om de vlammenzee te ontvluchten.

De grijze Wim Zijlema uit Hoogezand laat zijn verrekijker zakken, en kijkt naar het imposant grote, 200 meter lange schip. "Van dat besef wordt een mens hier nu muisstil." Want voor ons vaart eigenlijk een grote parkeergarage. "Precies, van tien etages hoog! En daar moet jij even van afspringen, tien etages de zee in. Als supermannen. Of nu ja, supermannen… Nee, superman is een superheld zonder angst. Deze mannen hebben de grootste doodsangsten gehad."

Henk Jan Bolding: "Dat is onvoorstelbare moed." De burgemeester van gemeente Het Hogeland, waar Eemshaven onder valt, was 'oprecht gespannen'. "Je vat de slaap anders, ik had een korte nacht. Voor deze actie is als bestuurder geen draaiboek en het was kiezen tussen twee kwaden."

Jarenlang spoelde er troep aan

Ze zouden het schip niet kunnen binnenhalen, maar dan zou het wellicht omslaan. Waar zoiets toe kan leiden weet Bolding maar al te goed. In 2019 verloor schip MSC Zoe containers met honderden consumptieartikelen en gevaarlijke stoffen nabij zijn gemeente. Jarenlang spoelde er troep aan in het Waddengebied. "Dat wil je niet nog een keer. Maar zo'n schip naar je haven halen, ja, dat is ook allesbehalve zomaar iets."

In de Eemshaven liggen bijvoorbeeld terminals met vloeibaar gas. Daarom mocht er, om ontploffing uit te sluiten, niets meer smeulen op het schip: er mocht niet opnieuw brand ontstaan. "Dat konden de deskundigen uitsluiten, daar vaar je op", zegt de burgemeester. "Goed, er waren nog twee wegsleepopties in Duitse havens. Maar Eemshaven was de veiligste en kortste route. En, ook erg belangrijk: de haven is groot genoeg om aan te meren voor dit reusachtige schip."

Een blauwachtig schip met rouwranden

Verderop op de dijk staat Kees Bos met zijn blindenstok. Toen hij nog kon zien, wandelde hij hier iedere dag. "Sorry, excuus, maar dit wilde ik zíen." Zijn vriendin Rita van Driel geeft hem via woorden zicht op het rampschip. "Het blauwachtige schip heeft rouwranden aan de bovenkant, Kees. Het is zo hoog als een flatgebouw en is als een fakkel geblakerd. En nu, nu vaart het eindelijk écht de haven in."

Dat er toch mensen komen kijken, begrijpt burgemeester Bolding ergens wel. "Dit kun je zelden of nooit zien. Het belangrijkste was dat deze wegen met eenrichtingsverkeer begaanbaar bleven voor hulptroepen, voor als het …" De burgemeester zwijgt even. "Nou ja … En die wegen bleven gelukkig vrij."

De Fremantle Highway mag tot half oktober in de Eemshaven liggen. Grote verzekeringsmaatschappijen achter de lading gaan kijken of sommige auto's nog te verkopen zijn én of het schip gesloopt of herbouwd wordt.