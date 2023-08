Milieuclub stopt via rechter bouwplannen van veertien boeren

De nieuwbouwplannen van veertien Gelderse boeren gaan niet door. Dat heeft de rechtbank bepaald in een zaak die milieuorganisatie MOB van de Nijmeegse stikstofstrijder Johan Vollenbroek aanspande tegen vergunningen die de provincie hiervoor had verstrekt.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het gaat om veertien natuurvergunningen die vanaf oktober 2020 zijn verleend aan boeren die hun bedrijf willen vernieuwen en soms ook uitbreiden, door bijvoorbeeld een nieuwe stal te bouwen. In de vergunningen heeft de Nijmeegse milieuorganisatie MOB onjuistheden gevonden die invloed hebben op de stikstofuitstoot. De bestuursrechter in Arnhem gaat daarin mee.

Omstreden stalvloeren

Zo wil een veehouder zijn bedrijf uitbreiden met tien melkkoeien en een nieuwe stal. De provincie Gelderland gaat ervan uit dat door de zogenoemde emissiearme vloer in de stal de stikstofuitstoot omlaag gaat, terwijl die winst in de praktijk vaak fors tegenvalt. Eerder hebben rechters, waaronder de Raad van State, de werking van deze vloeren als onbetrouwbaar bestempeld. Om die reden gaat er ook een streep door een varkensstal met een zogenoemde combi-luchtwasser.

In een ander geval wil een pluimveehouderij van 10.050 biologische legkippen overschakelen naar 18.000 vleeseenden, op 1,5 kilometer van de Veluwe. Maar er is volgens de bestuursrechter onvoldoende gekeken naar de gevolgen van het verkeer naar de boerderij, de mestopslag en het beweiden op de hele stikstofuitstoot.

"Het is te bizar voor woorden dat de provincie Gelderland vergunningen blijft verlenen voor nieuwe stalbouw, terwijl tegelijkertijd boeren moeten stoppen vanwege de stikstofuitstoot", zegt Valentijn Wösten, een van de juristen die namens Mobilisation for the Environment (MOB) rechtszaken voert. "Dit is struisvogelpolitiek."

Door te veel uitstoot van stikstof gaat de kwaliteit van beschermde natuurgebieden achteruit. De rechter heeft daarom bepaald dat die emissies omlaag moeten.

Gelderland is niet de enige provincie die vergunningen heeft verleend. Ook andere provincies zoals Overijssel hebben na 2019, toen de rechter het stikstofbeleid van tafel veegde, dat nog gedaan.

Als boeren al waren begonnen is dat eigen risico

Of de veertien boeren al begonnen waren met de bouw, is niet bekend, maar Wösten denkt in de meeste gevallen van niet. "Meestal verstrekt een bank pas geld als de vergunning onherroepelijk is. Pas dan kan de bouw beginnen. En als boeren al wel begonnen waren, dan is dat voor eigen risico."

Onduidelijk is of het voor al deze veertien boeren nu helemaal einde verhaal is voor hun nieuwe plannen. Mogelijk kunnen sommigen met wat aanpassing alsnog een nieuwe vergunning krijgen, zo lang maar duidelijk vast te stellen is dat de uitstoot van stikstof niet toeneemt.

Gelderland heeft de laatste jaren meer dan veertien natuurvergunningen verstrekt aan boeren. Wösten: "Hoeveel weet ik niet, maar we hebben een keuze moeten maken. Onze capaciteit is beperkt."

De provincie zegt in een reactie nog niet op de uitspraken te kunnen ingaan. "We beoordelen iedere aanvraag individueel en ook deze uitspraken. Dit zal enige tijd in beslag nemen", aldus een woordvoerder.

Een boerderij met melkkoeien, beeld ter illustratie. Foto: ANP