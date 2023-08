Ooit een boerderij, nu een megawinkel op het platteland

Crisis op crisis, leegstand in binnensteden, de opkomst van webwinkels en een moordende concurrentie. En toch bestaan de enorme weidewinkels in kleine dorpen als Wilp, Oene en De Wijk nog altijd. Wat is het verhaal achter deze modemalls op het platteland?

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Weet u wat het is? Ik zoek een pak omdat mijn dochter gaat trouwen en ik heb er gewoon geen zin in om een hele winkelstraat door te ploegen", zegt een klant bij modemall Piet Zoomers in Wilp (150 merken, 5500 vierkante meter). Een medewerker stapt op hem af. En weg zijn ze, de winkel in. Ja, dat gemak en personeel dat je 'altijd begeleidt als je dat wilt' zijn zeker redenen waarom mensen naar Wilp komen, zegt directeur Richard van Roon.

Maar hij zou nou ook weer niet willen zeggen dat weidewinkels, zoals modemalls ook wel worden genoemd, alleen 'winkelhaters' trekken die gewoon vlot klaar willen zijn. "Wij zijn voor modeliefhebbers die onze service op prijs stellen, zou ik dan eerder beweren."

Schatting

Landelijk zijn er ongeveer tien modemalls van de omvang van Piet Zoomers en groter, schat Gerard Zandbergen van onderzoeksbureau Locatus. Zoals Aro in Oene en Mijn Modewereld in De Wijk bij Meppel. Exacte cijfers zijn er niet, die houden CBS, INretail, maar ook andere onderzoeksbureaus zoals Retailinsiders en ondernemersorganisatie Modint niet bij. Zandbergen: "Er komen al jarenlang geen nieuwe bij en die er nu zijn, bestaan al heel lang."

Waarom ga je naar een weidewinkel?

Bij een modemall kun je gratis parkeren en je elektrische auto opladen. En personal shopping heeft er een extra betekenis, vertelt Van Roon van Piet Zoomers. "Dat zijn speciale sessies om de kleding, kleur en stof uit te zoeken die bij jouw persoonlijkheid passen. Ja, dat kost best wat. Maar daar heb je de rest van je leven wat aan. Dan voel je je zelfverzekerder - in de kleding die bij jou past."

Of er veel belangstelling voor bestaat? "Nou ja, er staat iedere dag wel een afspraak."

Die 'bijzaken' zijn belangrijker geworden. Ze vormen een totaalpakket van service waarvoor mensen graag voor willen omrijden.

Huisbarbier

Andere modemalls bieden 'een huisbarbier', voor de kleintjes is er een speelhoek en allemaal hebben ze wel een 'fashioncafé' waar je terecht kunt voor koffie, gebak en een lunch of zelfs een compleet diner. Als je Piet Zoomers binnenstapt, dwaal je eerst even door lifestyle-artikelen voordat je bij de mode komt. "Vergis u niet, dat is samen met de accessoires en schoenen toch 10 procent van onze omzet", zegt Van Roon, die de Wilpse weidewinkel samen doet met Bas Zoomers, de zoon van Piet die 51 jaar geleden de winkel begon.

Je herkent dat begin alleen nog als je vanaf de straat door je oogharen naar de gevel kijkt. Het voorste stuk was een boerderij. Daarachter lag de deel.

- Foto: Maarten Sprangh

De deel is nu een groot winkelcomplex. Wat weiland was, is een groot parkeerterrein. Piet Zoomers opende nog meer winkels, ook in steden en gewone winkelstraten. Door de financiële crisis en strategiewijziging zijn van alle avonturen en elf filialen zijn nog twee vestigingen in Wilp en Den Bosch (het voormalig postkantoor, een maatje kleiner en anders dan Wilp) over. De focus ging naar 'beleving'. Daar pasten de kleinere winkels niet in omdat je er 'meer ruimte' voor nodig hebt.

Nog niet eens zo heel lang geleden studeerde Piet Zoomers op plannen om in Wilp nog vier tot vijf keer zo groot te groeien. De financiële crisis in 2008 gooide roet in het eten.

Van Roon: "De tekeningen liggen nog steeds ergens. We wilden de Efteling van de mode worden. Of het er ooit van komt? Er kwamen zoveel nieuwe crises. Weet u, we zijn nog volop aan het herstellen van corona. We hebben niet eens de ruimte om zelfs maar na te denken of we de plannen willen afstoffen, laat staan uitvoeren."

Modebrache heeft het moeilijk

De modebranche heeft het inderdaad moeilijk, zegt Paul te Grootenhuis van brancheorganisatie INretail. Juist ook omdat corona voorbij is. "Mensen gaan weer op vakantie en naar restaurants, kunnen en mogen weer alles. Je kunt je geld maar een keer uitgeven. Tegelijk zorgt de inflatie ervoor dat de huishoudportemonnee aardig onder druk staat."

Kleine kledingzaak, ketenwinkel of modemall op het platteland, ze hebben het allemaal zwaar, weet INretail en zeggen ook Gerard Zandbergen van onderzoeksbureau Locatus en retail-expert Cor Molenaar. Zandbergen: "Het modelandschap is nogal veranderd. Giganten zoals Zara en H&M domineren het speelveld. Het is moeilijk om er geld in te verdienen."

Daaraan is de branche deels zelf ook schuld, zegt Van Roon. "We hebben de afgelopen jaren klanten te weinig verteld wat erbij komt kijken om goede kleding te maken. We hebben nagelaten om aan dat soort waardeoverdracht te doen en dan gaan mensen vanzelf meer en meer af op de prijs."

Dan kun je het verliezen van modegiganten. Daar tegenover staat dat weidewinkels toch een paar extra's hebben. Zandbergen: "Je kunt er goed parkeren, er is veel keus en deskundig personeel. Ze hebben vaak een klantenkring die al heel lang bestaat." Molenaar: "Je krijgt veel service. En het zijn meestal familiebedrijven."

Van Roon zelf is wat dat betreft misschien eerder 'bijna-familie' want al sinds 1992 bij de zaak en inmiddels mede-eigenaar. En hij is het met de retail-experts eens: "In een familiebedrijf zit ziel en zaligheid. Dat is wat anders dan een ketenzaak."