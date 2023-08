TikTok-geweld: meisje (13) staat terecht voor twee mishandelingen van kinderen

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) wordt de dertienjarige verdacht van mishandeling op 27 februari in haar woonplaats. Dat geldt ook voor een openlijke geweldpleging die zij zou hebben gepleegd op 25 april in Den Bosch.

De verdenking van openlijke geweldpleging in april betekent dat het OM vindt dat er voldoende bewijzen zijn dat er destijds meerdere verdachten betrokken waren bij de mishandeling. Het is onduidelijk of zij zelf gewelddadig is geweest.