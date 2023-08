E-bikes belanden in de uitverkoop door flink overschot

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Het is niet zo dat er ineens veel meer klanten over de vloer komen hoor", zegt Henk van Beek, van Van Beek's Rijwielhandel in Voorthuizen. Maar ook in de winkel van zijn familie zijn de prijzen van een aantal fietsmerken per dinsdag 1 augustus behoorlijk gedaald.