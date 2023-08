Accepteert Bouterse celstraf in het Decembermoordenproces?

Dat de oud-president van Suriname het 'hoofd zal buigen' voor het oordeel van de krijgsraad roept gemengde reacties op in Suriname. Bedoelt hij dat hij een eventuele gevangenisstraf zal accepteren? 'Ik verwacht dat hij onderduikt.'

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Wat het oordeel ook mag zijn, I'm ready for it. Het is geen makkelijk besluit voor u, maar we zullen het hoofd buigen", zei de Surinaamse ex-president Desi Bouterse afgelopen maandag. Het was zijn 'laatste woord' op de laatste zitting van het hoger beroep van het zich al zestien jaar voortslepende '8 December-strafproces' in Suriname. Desi Bouterse (77) is een van de vijf hoofdverdachten.

In november 2019 werd Bouterse als zittend president door de krijgsraad tot twintig jaar veroordeeld voor zijn aandeel in de Decembermoorden. Op 8 december 1982 werden vijftien mannelijke critici van zijn militaire regime gemarteld en standrechtelijk geëxecuteerd in Fort Zeelandia wegens 'landverraad'.

Amnestiewet niet rechtsgeldig

De Decembermoorden liggen zeer gevoelig in Suriname. Een gerechtelijk onderzoek naar de bloedige daden begint pas in 2000, na aandringen van nabestaanden. Het strafproces zelf begint in 2007. De zaak komt stil te liggen in 2012, als Bouterse, twee jaar nadat hij tot president wordt verkozen, een amnestiewet invoert die hem en zijn medeverdachten vrijwaart van vervolging. In 2016 oordeelt de krijgsraad dat de amnestiewet niet rechtsgeldig is, de zaak moet doorgaan.

Tijdens de laatste zitting van het hoger beroep maandag klonk in de woorden van Bouterse geen spijt. "IJdele hoop", zegt nabestaande Henk Kamperveen. Zijn vader, André Kamperveen, was een van de vijftien slachtoffers en eigenaar van het kritische Radio ABC.

Bouterse zei niets over zijn eigen rol bij de Decembermoorden. "Het sloeg allemaal nergens op. Verwarrend en onsamenhangend", zegt Kamperveen. En dat Bouterse zegt het hoofd te zullen buigen: "Hij heeft geen andere keus. Het is geen kwestie dat hij zich eraan overlevert, maar dat hij wordt gevangengenomen."

Niet geloofwaardig

Bouterse houdt vast aan zijn eigen versie van de gebeurtenissen. Volgens hem zou er destijds een invasie door Amerikaanse huurlingen gedreigd hebben, in samenzwering met de vijftien slachtoffers. "Alsof een oude elpee werd afgedraaid", zegt Kamperveen, die tijdens het slotwoord de zaal verliet. Er kwam zelfs een 'nieuwe beschuldiging' : familieleden van de slachtoffers "moeten hebben geweten" wat zij aan het bekokstoven waren. "Daarom stond ik op. Het was een laatste trap na aan de nabestaanden."

'Onsamenhangend' stelt ook Betty Goede, voorzitter van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede in Paramaribo, die het opmerkelijk vond dat de term 'oorlog' viel. "Ik zou niet weten welke oorlog, maar die was dus volgens Bouterse begonnen met het ophalen van de vijftien mannen. Daar kwam het op neer." Gelooft zij dat hij het hoofd zal buigen, zoals hij zei? "Er wordt continu bewezen dat hij niet geloofwaardig is. Waarom zou ik dan waarde aan deze woorden moeten hechten?"

Volgens Irvin Kanhai, de advocaat van Bouterse, is de crux niet zozeer hoe de slachtoffers om het leven zijn gebracht. Maar wat eraan vooraf ging. "Het moet in kalmte beraad zijn", zegt Kanhai. Dat is volgens hem niet bewezen. Daarbij lijkt hij volledig voorbij te gaan aan het 31 pagina's tellende requisitoir van de auditeur militair.

Fysieke conditie

Daarin geven getuigen zeer gedetailleerde informatie, sommigen van hen maakten zelfs deel uit van het vuurpeloton in 1982. Bovendien hebben de verhoren, martelingen en executies vrijwel een gehele dag geduurd, in aanwezigheid en onder leiding van Bouterse. Maar Kanhai werpt juridisch tegen: "Alle andere feiten zoals doodslag waren verjaard. Het enige dat overblijft is moord."

Laurens Neede, sergeant in het Surinaamse leger en een 'wapenbroeder' van Bouterse tijdens de militaire coup in 1980, interpreteert de houding van Bouterse anders dan nabestaanden. "Hij wil er blijk van geven dat hij niet onder of boven de wet staat", zegt Neede. En over een eventuele gevangenneming: "Ik ken zijn fysieke conditie heel goed. Hij is absoluut niet in staat om op deze leeftijd een vonnis van twintig jaar te gaan uitzitten. Daar ga je als mens aan kapot."

Neede verwacht wel maatschappelijke onrust door aanhangers van Bouterse als hij de cel in moet. "Wie dat niet zou verwachten, kan je bijna niet rekenen tot de Surinamers. We zitten al in het duister en als we hierdoor dieper wegzakken, dan vrees ik voor het ergste", zegt hij, verwijzend naar de huidige financieel-economische crisis van het land.

Poging om dapper over te komen

Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden, denkt niet dat Bouterse zijn hoofd zal buigen. "Ik zie zijn uitspraak meer als poging om dapper over te komen. Ik geloof er niet veel van. Ik verwacht niet dat hij vrijwillig zal meewerken aan zijn gevangenneming, maar dat hij onderduikt. Dat is op zichzelf geen strafbaar feit."

De president van het Hof heeft geen datum gegeven voor het eindvonnis, maar heeft het wel gegarandeerd dat dit wordt uitgesproken "vóór eind van dit jaar".