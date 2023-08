'Geen stress' Alex Kroes krijgt zijn droombaan bij Ajax

Alex Kroes (48) is een Ajacied pur sang, een geslaagd zakenman en een winnaar. Met de voorgenomen benoeming tot algemeen directeur van Ajax krijgt hij 'zijn zin'.

De film Jerry Maguire, met Tom Cruise als flamboyante spelersmakelaar in het American football en zijn uitspraak 'show me the money' als slogan, inspireerde de jeugdvrienden Alex Kroes en Kees Vos rond de eeuwwisseling een bedrijf te starten als zaakwaarnemers. Ze waren al succesvol in het zakenleven buiten het voetbal.

Vos en Kroes, de beoogde algemeen directeur van Ajax, mits de Amsterdammers tot een vergelijk over het concurrentiebeding komen met AZ, waar hij directeur International Football Strategy is, kennen elkaar sinds ze vijf jaar zijn. Als jongens uit Weesp zijn ze hartsvrienden. "Alex is een goudeerlijke jongen", mag Vos zeggen met kennis van zaken. "Rechtlijnig. Soms zwart-wit."

Ze voetbalden samen, gingen met elkaar op vakantie, filosofeerden eindeloos over het leven en hun ambities en investeren ook vandaag de dag nog in meerdere bedrijven. Ze stimuleerden elkaar tot grote hoogten. Hun bedrijf SEG International, waar Kroes in 2018 vertrok na achttien jaar, behoort tot de grootste firma's in de branche van begeleiders.

Harde werker

"Met voetbal op straat was er altijd een hevige strijd wie de beste was. En Alex wilde koste wat kost winnen. Hij kon niet tegen zijn verlies. Dat is altijd zo gebleven", zegt Vos. "Geen stress", is nochtans een gevleugelde uitspraak van Kroes, ook als de druk hoog is. "Ik ken bijna niemand die zo hard werkt als Alex", aldus Vos.

Maar in Kroes schuilt ook een brok onrust. Zo wenste hij in zijn tijd bij SEG al een tijdje een club te kopen, ook omdat hij overtuigd was dat hij veel beter een club kon leiden dan degenen met wie hij als makelaar geregeld aan tafel zat, vaak voorbijgangers zonder al te veel ervaring. Hij en Vos soms waren verbaasd over de vriendjespolitiek en het gebrek aan professionaliteit, gewend als ze het waren om grote, internationale deals te sluiten met clubs en topsporters.

Uiteindelijk lukte het Kroes om met Go Ahead een club te kopen, als grootaandeelhouder. En nu is hij de beoogde opvolger van de afgezwaaide algemeen directeur Edwin van der Sar bij Ajax, als voormalig talent uit de jeugdopleiding van de recordkampioen, en als huidig speler in de zaterdagafdeling. Kroes is altijd Ajacied geweest.

Opvolger Overmars

"Eindelijk krijgt hij zijn zin. Dit is zijn droombaan", stelt directeur Jan Willem van Dop van Go Ahead, die 'heerlijk' werkte met eigenaar Kroes. Die was ruim een jaar geleden al kandidaat om de vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag vertrokken Marc Overmars op te volgen, destijds als directeur spelersbeleid. Kroes verkocht zijn aandelen bij Go Ahead, maar door interne strubbelingen bij Ajax kreeg hij de baan niet, waarna AZ hem aantrok.

Saillant is ook dat de aanstaande directeur van Ajax op een nostalgische foto staat met zijn toekomstige collega van Feyenoord, Dennis te Kloese. In voetbalplunje, lachend met bloemen, vanwege een promotie met SV Huizen in 1994. Ze voetbalden met elkaar, bij Huizen en later ook bij Zuidvogels.

Te Kloese: "Ik kon best aardig voetballen, maar Alex was echt goed, meestal als rechtermiddenvelder. Technisch was hij heel begaafd en hij was een gifkikker. Het is verbazingwekkend dat hij in de amateurtak bleef hangen, al was hij dan niet al te groot. Maar hij was eigenlijk te goed voor het amateurvoetbal."

Afgewezen door Co Adriaanse

Volgens Vos bleef bondstrainer Dick Advocaat hem zelfs voor Nederlandse jeugdteams oproepen, terwijl toenmalig hoofd-opleidingen Co Adriaanse van Ajax het niet zag zitten in Kroes en hem negeerde. Adriaanse vond bovendien dat Kroes naar de kapper moest, om zijn haren te laten kortwieken.

Vos, Te Kloese en Kroes voetbalden bij Zuidvogels zelfs nog met zijn drieën in één elftal. Ze beseften dat ze als voetballer niet het hoogste zouden bereiken, terwijl ze toch naar de top wilden. Kroes studeerde bedrijfskunde aan de VU, verdiende goed geld in het bedrijfsleven, bij Exxon en TNT met name, en keerde weer terug in het voetbal, eerst dus bij SEG, in een functie waarin hij alsnog de beste kon zijn.

Te Kloese noemt zijn collega Kroes "capabel en ondernemend." Van Dop prijst de samenwerking bij Go Ahead, volgens een strakke taakverdeling. "Zijn deur stond altijd open, hij hield de benen op de grond en ik heb hem zelfs nooit op een leugentje om bestwil kunnen betrappen."

Bij Go Ahead, dat in zijn tijd promoveerde naar de eredivisie met trainer Kees van Wonderen en technisch directeur Paul Bosvelt als andere stuwende krachten, toonde Kroes duidelijke visie door een tienjarenplan op te stellen, nogal ongebruikelijk in het voetbal. Doel was om van de klassieke club uit Deventer de veertiende club van Nederland te maken.

Van Dop: "Alex heeft echt visie. In mijn tijd bij Feyenoord maakte ik eens een vijfjarenplan. Voorzitter Jorien van den Herik wees me meteen de deur, met de mededeling dat drie jaar vooruitkijken in het voetbal wel ongeveer het maximale is."

Inhaalslag bij Ajax

Kroes krijgt veel te doen bij Ajax, dat vorig seizoen zijn voorsprong op sportief en financieel vlak verspeelde door een mislukt transferbeleid en twee afgedankte trainers, Alfred Schreuder en John Heitinga. Ajax is door de dure huishouding van de laatste jaren en het niet deelnemen aan de Champions League dit seizoen veroordeeld tot sober beleid. Eerst moest de club spelers verkopen om te investeren in nieuwelingen.

Van Dop denkt dat Ajax met Kroes een financieel verstandig opererende directeur aantrekt. "Als hij een euro heeft, hoeft hij die niet per se uit te geven." Hij noemt een voorbeeld van die visie. Na het uitbreken van corona riep Kroes de leidinggevenden van Go Ahead meteen bij elkaar om het beleid aan te passen, om in te spelen op mogelijk vertrekkende partners en kosten te besparen.

Nog voordat de overheid met allerlei regelingen kwam, was de zaak op orde. Van Dop spreekt dan ook de hoop uit dat Kroes en Te Kloese oog zullen hebben voor de kleinere clubs in het betaald voetbal, juist omdat ze weten hoe het werkt aan de andere kant van het spectrum.