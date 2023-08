Pubers laten jongerencentra meestal links liggen

Ze hebben nog vaak OJC voor de naam staan, dat vooral verwijst naar hun verleden als open jongerencentra. De oudere jongeren die meegroeiden met het fenomeen uit hun jeugd, houden de honken nu overeind. Want: 'De 16- en zeventienjarigen krijg je niet binnen.'

OJC De Roos in Deurne ging onlangs dicht vanwege hoge kosten en een gebrek aan bestuursleden. Bij OJC Fuse in Bakel heerst onzekerheid over de huisvesting. Die ontwikkelingen roepen de vraag op hoe het staat met de andere jongerencentra in de regio. Hebben zij nog wel toekomst? OJC De Comeet in Someren en OJA uit Aarle-Rixtel beantwoorden die met een volmondig 'ja'.

'Ze kwamen niet'

Je moet inspelen op de behoefte, niet proberen om jeugd binnen te halen die geen interesse heeft, klinkt het. "We hebben zo vaak geprobeerd om iets te organiseren voor 13- tot en met zeventienjarigen. Het kostte 10.000 euro per jaar, ze kwamen er niet op af", zegt Wilco Schuurmans van De Comeet. "Daarom zijn we ermee gestopt. Ze zoeken gewoon andere plekken op. Ik denk dat ze liever naar een sportschool gaan."

De deur staat altijd op een kier: "Mocht er een groep jongeren komen die zelf iets wil organiseren, zijn ze welkom. En we hebben maandelijks een open inloop vanaf zestien jaar waar men kan darten of bordspellen doen. Daar komen gemiddeld zo'n twintig mensen op af."

Honderd kinderen bij de minidisco

De Comeet richt zich nu op kinderen en volwassenen. "Elke drie maanden is hier op zondag minidisco voor de groepen drie, vier en vijf van de basisschool. Vanaf dag één ontvangen we meer dan honderd kinderen. Ouders kijken vanuit de caféruimte. Daarnaast is er maandelijks Funtime voor de groepen zes tot en met acht. Daar zijn zo'n tweehonderd kinderen bij."

De bandavonden zijn eveneens maandelijks. "Het publiek varieert van 18 tot 65 jaar en zelfs nog ouder", aldus Schuurmans, die zelf 36 is. "Het karakter van een jongerencentrum past meer bij de oudere generatie."

Minimumleeftijd voor alcohol

OJA in Aarle-Rixtel ervaart hetzelfde. "De jongeren van 16 en 17 zien we hier niet meer. Dat heeft onder meer te maken met het verhogen van de minimumleeftijd voor alcohol", weet voorzitter Leroy Keunen (40). "Vanaf achttien jaar trekt het aan."

De twee centra hoeven niet te klagen over mensen die zich willen inzetten. Beide kennen een volledig bestuur. De Comeet heeft vijftien vrijwilligers, bij OJA zijn er dat ruim zestig.

Eén grote reünie

Keunen benadrukt de saamhorigheid binnen de Aarlese groep. Mensen blijven terugkomen. "Op ons Lowman Reggae Festival is het hier één grote reünie." OJA is zeker geen poppodium, benadrukt de voorzitter. "We doen veel met bandjes, maar er is ook theater, stand-upcomedy. We houden dj-avonden, een tafelvoetbalcompetitie en open inloop."

Die omslag naar een poppodium is door veel andere jongerencentra wel gemaakt, stelt bestuurslid Piet Snijders van De Bunker in Gemert. "Dat gebeurde eind jaren negentig, begin 2000. Daardoor vergrijsde het publiek. Vroeger vonden allerlei tegenculturen er een plekje."

Een jongerencentrum alleen als ontmoetingsplek is niet exploitabel, geeft Snijders aan. "Je hebt het hele aanbod nodig, ook optredens en ouderen die een speciaalbiertje komen drinken. De vraag is wat je als gemeente wil. Dat ze zichzelf bedruipen of de jeugd iets extra's bieden. Dat mag dan best wat kosten. Daarmee kun je iemand uit een duur jeugdzorgtraject houden, bijvoorbeeld."

Leerschool

"Jongeren moeten kunnen leren, hun kop mogen stoten. Zet er vangrails langs en laat ze zelf fietsen. Dat is een leerschool. Accepteer dat ze af en toe troep maken, dat ze herrie maken. Op het moment dat de exploitatie leidend wordt, krijg je een verkapte kroeg."

Bij De Comeet en OJA kennen ze geen financiële problemen. "Het was voor ons even schrikken toen de gemeente aangaf de subsidie in drie jaar af te bouwen van 8000 euro naar nul", zegt Schuurmans van het Somerense jongerencentrum. "We vonden echter verschillende gebruikers die bij ons een ruimte huren."

Steeds nieuwe aanwas

Keunen: "Wij zijn een vereniging met meer dan driehonderd leden. Ook van buiten Aarle-Rixtel. Die betalen contributie. We krijgen steeds nieuwe aanwas." Met de baropbrengst erbij kan het centrum zichzelf bedruipen. "Wij betalen geen huur, alleen vaste lasten. Dit is ooit ontstaan vanuit de kerk. We doen alles voor en door elkaar, hoeven niet de hand op te houden. Dat is de sleutel tot het succes."

Reggaefestival Lowman bij OJA. Foto: DCI Media