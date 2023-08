Gerard Sanderink verliest weer een rechtzaak van zijn ex

Gerard Sanderink heeft opnieuw een rechtszaak tegen zijn ex-vriendin Brigitte van Egten verloren. Volgens een vonnis van de rechtbank Almelo heeft Sanderinks zonnepanelenbedrijf DSS de rechtbank opnieuw misleid. Dat verwijt kreeg hij al vaker.

In mei 2022 stuurde DSS een deurwaarder naar het adres van haar vroegere directeur, Brigitte van Egten. Hij legde beslag op mailbestanden, WhatsApp-berichten, sms'jes en documenten. Het was de zoveelste poging van DSS-eigenaar Sanderink om bewijsmateriaal te verzamelen over de vermeende fraude die zijn ex bij de onderneming zou hebben gepleegd. Over die beschuldiging procederen ze nu al meer dan vier jaar en Sanderink heeft het nooit kunnen bewijzen.

Woede

En dat gaat hem ook nu niet lukken, want van de Almelose rechter mag DSS het in beslag genomen materiaal niet inzien. In het vonnis klinkt woede door: de advocaat van de onderneming had namelijk eerst aan de rechtbank Rotterdam gevraagd om beslag te mogen leggen. Die weigerde echter. In plaats van in hoger beroep te gaan, probeerde DSS het gewoon nog een keer in Almelo, zonder daar te vermelden dat Rotterdam al nee had gezegd. En dat is 'in strijd met de waarheidsplicht' en 'in strijd met de eisen van een goede proces-orde', aldus het vonnis.

Onderzoeken verzwegen

Het Goorse bedrijf verzweeg ook dat Van Egten al uitgebreid verweer had gevoerd tegen de beschuldigingen en vermeldde ook niet dat er al vijf accountantsonderzoeken naar de vermeende fraude waren geweest, die allemaal hadden uitgewezen dat er niets aan de hand was. DSS beweerde in het verzoekschrift wel dat het nu gevorderde bewijsmateriaal nodig was voor een nieuw onderzoek.

Volgens het vonnis is het 'verre van aannemelijk' dat er daadwerkelijk fraude is gepleegd: als dat wel zo was, moesten daar in de boekhouding van DSS bewijzen voor te vinden zijn. Maar DSS onderbouwt die beschuldigingen op geen enkele manier, vond de rechter.

Betalen

Volgens het vonnis maakte DSS misbruik van procesrecht. Daarom moeten ze de volledige proceskosten van Van Egten betalen: ruim 42.000 euro. De rechter verbiedt het bedrijf ook om ooit nog beslag te leggen op communicatie van Van Egten om daarmee fraude aan te tonen.

Al vaker misleiding

De recente uitspraak is in lijn met eerdere vonnissen. In mei 2022 oordeelde Almelo al dat Sanderinks bedrijf Centric misbruik van recht maakte in een procedure tegen Van Egten. In april van dit jaar zei de rechtbank Dordrecht dat Sanderinks echtgenote Rian van Rijbroek geprobeerd had de rechters te misleiden in een procedure tegen een deurwaarder. En in juni oordeelde de rechtbank Almelo dat Van Rijbroek nooit meer onderzoek mag doen naar Van Egten, omdat zij 'in de mailboxen van Van Egten op zoek gaat naar aanknopingspunten en daar vervolgens in het geheel niet te onderbouwen, veeleer fantastische theorieën aan hangt. Het gevolg is dat wanneer zij onderzoek naar Van Egten doet, de uitkomst bij voorbaat onjuist en misleidend is.'