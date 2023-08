Ov-fiets is zó populair dat die niet altijd beschikbaar is

De geel-blauwe ov-fietsen die NS verhuurt, zijn zo populair dat de vervoerder op sommige locaties alles op alles moet zetten om de klant niet teleur te stellen. 'Je wilt niet dat reizigers misgrijpen, ze moeten erop kunnen vertrouwen dat er een ov-fiets beschikbaar is.'

De ov-fiets werd begin 2000 bedacht door Ronald Haverman, destijds werkzaam bij ProRail, en de Fietsersbond. Een fiets huren op het station was aanvankelijk bureaucratisch, duur en tijdrovend. Daar moest een einde aan komen, wilde de reiziger met haast om de trein te halen het idee van de huurfiets omarmen.

Haverman, tegenwoordig een goeroe op het vlak van gedeelde vervoersmiddelen, vertelt op zijn eigen website over zijn grote drijfveer destijds: "Ik woonde in het centrum van de stad, wat hartstikke leuk is, behalve dat er altijd maar auto's rijden. Ik dacht: hoe mooi zou het zijn als meer mensen met de trein gaan en we ze dan een fiets geven voor het laatste stukje van hun reis? Die fiets moet dan wel overal beschikbaar zijn."

Gouden concept

Het bleek een gouden concept. Het aantal ov-fietsen groeide vanaf de invoering in 2003 van enkele honderden op tientallen locaties tot 21.500 fietsen op 300 locaties nu. Denk aan stations, bus- of metrohaltes en P+R terreinen. Reizigers hebben een persoonlijke ov-chipkaart nodig en de kosten zijn 4,45 euro per 24 uur per fiets.

Sinds 2008 is NS verantwoordelijk voor verhuur van de ov-fiets. Op dat moment waren er 50.000 gebruikers, die samen goed waren voor zo'n 450.000 ritten. In vijftien jaar tijd is het aantal gebruikers gegroeid naar ruim 900.000 en maken reizigers samen ruim 5 miljoen fietsritten per jaar.

Rebecca van der Horst, programmamanager ketenmobiliteit bij NS, vindt de dienst helemaal passen bij de doelstelling van de vervoerder. Van der Horst: "We zijn al een hele tijd bezig om deur-tot-deuraanbieder te worden. Want onze klanten reizen niet alleen met de trein en wij willen hun behoefte graag ondersteunen. Ov-fiets biedt mensen een flexibele manier om het laatste stukje van hun reis te voltooien."

De dienst is niet overal winstgevend, geeft Van der Horst toe. Vooral de grotere locaties, met soms wel duizend fietsen, doen het goed. "Het is echter een bewuste afweging om toch ook dekking te bieden op die kleine locaties, omdat we duurzame mobiliteit en bereikbaarheid hoog in het vaandel hebben als NS."

Groeistuipen

Voornamelijk op de grote verhuurlocaties - zoals de fietsenstallingen in Amsterdam, Tilburg en Leiden - krijgen reizigers vooral in de middaguren vaak te horen dat er eventjes geen enkele fiets beschikbaar is. Ze moeten dan wachten tot iemand een fiets komt terugbrengen. En dat past natuurlijk niet in de oorspronkelijke gedachte van een betrouwbare en flexibele dienst.

De nieuwe elektrische ov-fiets waarmee NS een proef draait op enkele locaties Foto: NS

"Je wilt niet dat reizigers misgrijpen, ze moeten erop kunnen vertrouwen dat er een ov-fiets beschikbaar is", constateert de programmamanager bij NS. "Nu moeten we te vaak nee verkopen, ik zie dat als iets waar we aan moeten werken. Daarom zijn we ontzettend hard bezig de beschikbaarheid op te peppen. Dat levert ook praktische problemen op; er moet wel plaats zijn in de stalling, waar vaak ook gewone fietsen staan. Groei van het aantal ov-fietsen zou dan ten koste gaan van het aantal normale fietsplekken. Het is zoeken naar een constante balans samen met gemeente en ProRail."

Recent kondigde NS nog aan 1450 nieuwe ov-fietsen te plaatsen bij stations voor reizigers. De eerste 650 nieuwe ov-fietsen zijn recent geplaatst in onder andere: Tilburg (Zuid), Amsterdam (Zuid) en Leiden (UMC). Vanaf eind september verwacht de vervoerder de overige 800 nieuwe ov-fietsen te plaatsen in de regio Amsterdam (Centraal, Sloterdijk, Amstel, Zuid en RAI).

Elektrische ov-fiets

Naast het managen van de groei werkt NS ook hard aan vernieuwing van de dienst. Zo moet een nieuw slot de huurder nog meer gebruiksgemak bieden. De gebruiker houdt de ov-chipkaart tegen het slot, het slot opent en de huur is gestart. Onderweg kan de ov-fiets zo vaak op slot worden gezet als de klant wil. De huur van de ov-fiets stopt automatisch als de fiets op slot wordt gezet in de ov-fietszone op de huurlocatie.

En aangezien half Nederland inmiddels op een elektrische fiets rijdt, experimenteert de vervoerder nu ook met de verhuur van e-bikes op vier locaties. Met de proef onderzoekt NS of de e-bike een goede aanvulling is op de verhuur van de normale ov-fiets. Zullen reizigers ook echt langere ritten gaan maken als ze op een elektrische ov-fiets rijden? De eerste resultaten zijn 'bemoedigend', wil Van der Horst daarover slechts kwijt.

Het is overigens niet de bedoeling dat NS de ov-fiets in de toekomst gaat aanbieden als free floating dienst, wat betekent dat de gebruiker de fiets met een behulp van een app overal in een stad kan achterlaten of oppikken. "Die ambitie hebben wij niet", besluit de programmamanager. "Bij ons is en blijft de ov-fiets echt verbonden aan reizen met het openbaar vervoer."