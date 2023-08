Op deze 15 boten moet je letten tijdens de Canal Parade

81 boten varen mee met de Canal Parade aanstaande zaterdag, stuk voor stuk met eigen boodschap en aankleding. Het Parool tipt de interessantste en bijzonderste deelnemers van dit jaar.

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Boot #00: Trans Pride-commissie

De boodschap

De eerste boot die zaterdag uitvaart, is van de Trans Pride-commissie. 'Wij twijfelen niet,' zo luidt de campagne dit jaar. Daar willen conservatieve en transfobe groeperingen het namelijk nogal eens op gooien: dat trans personen en masse spijt krijgen van een coming-out of ingreep. In werkelijkheid komt dat zelden voor. De boodschap van de Trans Pride-boot is dit jaar dan ook: wij kunnen over onszelf beslissen.

De boot

Die heeft de kleuren van de transvlag: lichtblauw, lichtroze en wit. Onder de opvarenden bevinden zich talloze bekende trans personen, onder wie Rikkie Kollé, die dit jaar als als eerste trans vrouw Miss Nederland werd. Danseres Sharon Lima zal optreden.

Boot #04: I LOVE LOBI

De boodschap

Een hommage aan Surinaamse queer subculturen, zo kun je deze boot zien. I LOVE LOBI is een initiatief van zanger Jeangu Macrooy, zelf Surinaams. Hij werkt daarvoor samen met Parea Nederland, een netwerk van in Nederland gevestigde queer professionals van kleur.

De boot

De I LOVE LOBI-boot is ingepakt in groen en heeft een rode loper over de lengte van de boot: een verwijzing naar de Surinaamse vlag. Winti-priesteres Marian Markelo brengt tijdens het varen een plengoffer op de Amsterdamse grachten: een Surinaams ritueel om de voorouders te herdenken. Macrooy zelf verzorgt de muziek, samen met The Originals Entertainment.

- Foto: Raphael Hulsman

Boot #06: PrEPnu

De boodschap

Honderden Nederlanders lopen jaarlijks hiv op. Volstrekt onnodig met een middel als PrEP, dat hiv-infectie kan voorkomen. Maar slechts een kleine groep heeft er toegang toe. 'We voelen enorme urgentie en druk om de regering duidelijk te maken dat het zo echt niet langer kan,' aldus de organisatie.

De boot

Om die boodschap kracht bij te zetten, dragen de opvarenden shirts, tanktops en spandoeken met teksten als 'PrEP is for everyone'. Op de voorsteven prijkt een grote, opblaasbare PrEP-pil. Een van de opvarenden is Adam Castillejo: hij is een van de vijf mensen wereldwijd die is genezen van hiv. The House of Hopelezz - de dragfamilie van Jennifer Hopelezz - voert een choreografie op.

Boot #08: We Are Family

De boodschap

Al sinds 1996 vaart We Are Family mee: een zelfgekozen familie van lhbtq+-vrienden. Het thema dit jaar is 'You Are Us', waar de liedkeuze naadloos bij aansluit: Ich Bin Wie Du van Marianne Rosenberg. "Ik laat je de vrijheid, want dan is het makkelijker om trouw te blijven aan jezelf", zong de zangeres in 1975 al.

De boot

Maar liefst 110 'familieleden' telt deze boot, variërend van 20 tot 80 jaar oud. Die dragen allemaal een andere pruik: de groep heeft tweedehands pruiken uit het hele land gehaald en een Pride-tintje gegeven. En die catchy jarenzeventighit krijgt natuurlijk een choreografie.

- Foto: Raphael Hulsman

Boot #09: Robbers & Friends

De boodschap

Het kleinste bootje van de Canal Parade, maar toch - of juist daarom - het bekijken waard. Robbers & Friends telt slechts tien opvarenden. En die pakken uit. Dit jaar met een Zwanenmeer-thema: een 'universeel verhaal over liefde en vrijheid, hoop en verlossing', aldus organisator Assaline Robbers. 'Het verhaal van de Zwanenkoningin Odette en prins Siegfried symboliseert de strijd om te overleven en tegelijkertijd vrij te zijn om lief te hebben wie je wilt.'

De boot

Die heeft de vorm van één grote zwaan. Met daarop weer tien menselijke zwanen die balletoefeningen zullen demonstreren.

Boot #11: YouthPride-commissie

De boodschap

Meer dan honderd jongeren varen mee op deze boot. Het thema dit jaar is dankbaarheid; met name voor de eerdere generaties, die de lhbtq+-gemeenschap tal van overwinningen hebben gebracht. 'Het wordt tijd om als jongeren een blijk van waardering uit te geven aan deze groep, want zonder deze mensen waren we niet waar we nu staan,' aldus de organisatie.

De boot

Die is door de jongeren zelf ontworpen. Paars is de hoofdkleur: onder meer een verwijzing naar Paarse Vrijdag, dat anno 2023 op veel Nederlandse scholen wordt gevierd. Aan de zijkant hangen banners met daarop queer activisten uit heden en verleden.

Boot #14: Pride of Asia

De boodschap

Vorig jaar voer voor het eerst een Asian Pride-boot mee tijdens de Canal Parade. Organisator en filmfestival CinemAsia slaat dit jaar de handen ineen met de Gay Games, die in november plaatsvinden in HongKong. De boot wil queer mensen uit zoveel mogelijk Aziatische landen samenbrengen. Precies op dat vlak gaat het namelijk nog vaak mis: vorig jaar werd bijvoorbeeld naar de pan-Aziatische boot verwezen als 'Chinees'.

De boot

Acht opvarenden zullen een choreografie op Bollywood- en K-popmuziek opvoeren. Alle anderen houden een bordje van een sampanboot in regenboogkleuren omhoog; het logo van de Gay Games dit jaar. En dan is er ook nog een 4 meter hoge, opblaasbare pagode.

Boot #23: Blond & Blauw Theater

De boodschap

Dit theaterproductiehuis onder leiding van Wilma Bakker pakt uit met een circusthema. 'Join the circus!' luidt hun oproep. Want daar is iedereen welkom. Ook hier spelen de GayGames een rol, want een delegatie uit 1998 - dit jaar 25 jaar geleden - vaart mee.

De boot

Qua uiterlijk wordt het eveneens een circus. Niet alleen omdat de boot rood, geel en blauw als voornaamste kleuren heeft, maar ook omdat er speciale palen worden geplaatst die tot 3,5 meter hoog zijn. Dat belooft heel wat acrobatiek.

Boot #25: Queer & Sober

De boodschap

Ook zonder drank en drugs kun je een feestje vieren. Dat is kort gezegd de boodschap van stichting Queer & Sober, die dit jaar zorgt voor de allereerste nuchtere Canal Parade-boot ooit. "Het is, zeker in de Amsterdamse gay community, volledig genormaliseerd om elk weekend drank en drugs te gebruiken", zei oprichter Jeroen van Zanten in een interview met Het Parool. Dat kan dus anders, zo willen de honderd opvarenden laten zien.

De boot

Het thema? 'Sober is Sexy'. Verwacht dus gerust een spannende outfit of twee. Het wit-met-zilveren schip heeft verder een groot podium met dragqueen Lady Galore - zelf ook nuchter - op de boeg.

Boot #32: Culturu.com

De boodschap

Ook deze boot, een initiatief van mediagroep Culturu.com, brengt een ode aan Suriname in het jaar dat de afschaffing van de slavernij 150 jaar geleden is. Het doel: de participatie van Surinamers in alle lagen van de Nederlandse samenleving in beeld brengen. Op 'dezelfde grachten die tijdens de slavernij belangrijke logistieke aders waren'.

De boot

Drie bekende Surinaamse entertainers varen mee; gevestigde namen binnen de Surinaamse gemeenschap, verklapt de organisatie alvast. Het beeld van Kwakoe, een monument in Paramaribo ter herdenking van de afschaffing van de slavernij, pronkt voorop. De tachtig opvarenden gaan gekleed in traditionele Surinaamse kledij.

Boot #35: Disco Dolly

De boodschap

De nachtclub bij het Spui draait niet om zijn boodschap heen: 'Amsterdam raakt steeds verder verwijderd van wat het ooit was. Er is werk aan de winkel, zeker in het nachtleven. Het nachtleven moet een plek zijn waar iedereen zich veilig genoeg voelt om te zijn wie je bent.' Daarom komt Disco Dolly in actie - niet alleen tijdens Pride, ook de rest van het jaar draait er een campagne rond dit thema.

De boot

In het midden prijkt een enorme regenboog-veiligheidsspeld, het symbool voor een nachtleven waar iedereen welkom is. Speciaal voor de gelegenheid is die uitgerust met een discobal. De opvarenden staan symbool voor de beveiligers van een veilig nachtleven en dragen daarom een bouncer-uitrusting.

- Foto: Raphael Hulsman

Boot #42: EasyToys Pride

De boodschap

Seksspeeltjesfabrikant EasyToys wil het hele jaar door taboes doorbreken. En daarom vaart het merk met de Canal Parade mee. Want juist met Pride is iedereen vrij en open, ook op seksueel vlak. Dat sentiment wil EasyToys meenemen de rest van het jaar in. 'Weg met preutsheid, weg met schaamte', bezweert het bedrijf.

De boot

Honderddertig mensen steken zich in het roze op de EasyToys-boot, die een western-knipoog meekrijgt. Verwacht dus net zoveel glitter als franjes. Danser Timor Steffens treedt op en verder zijn er live-acts met onder meer saxofoon en percussie. Maar de grootste eyecatcher is toch wel de opblaasbare vibrator.

- Foto: Raphael Hulsman

Boot #49: ARTIS

De boodschap

'Een langgekoesterde wens' was het voor ARTIS om mee te varen in de Canal Parade. Nu is het zover, met de boodschap: natuur is queer en queer is natuurlijk. Seksuele diversiteit is namelijk ook onderdeel van het dieren-, planten- en microbenrijk: van verschillende seksuele voorkeuren tot geslachtsveranderingen of juist het ontbreken van een geslacht.

De boot

Met kleurrijke bordjes met daarop onder meer pinguïntrio's, interseksuele wallaby's en anemoonvissen die van geslacht veranderen, maakt ARTIS die boodschap duidelijk aan de mensen op de kade. De boot is een groene oase met planten, bloemen, varens en lianen, vervaardigd door de eigen hoveniers. Er is ook een 5,5 meter hoge ARTIS de Partis-blow-up.

- Foto: Raphael Hulsman

Boot #73: Pink Melanin

De boodschap

Pink Melanin is een community voor queer vrouwen van kleur met een multiculturele achtergrond. Een community die niet alleen gelijkgestemden met elkaar in verbinding brengt, maar ook aan de rest van de wereld wil laten zien: wij zijn net als jij. 'Onze doelgroep is in de afgelopen jaren weinig tot niet vertegenwoordigd en daar willen wij verandering in brengen', aldus de organisatie.

De boot

Het thema laat veel ruimte voor creativiteit over: 'Come as you are - be as extra as you want to be!' Verder eert Pink Melanin de vrouw door een vagina mee aan boord te nemen. Hoe dat precies tot uiting zal komen, houdt de organisatie nog even voor zich.

Boot #78: HVO-Querido

De boodschap

Zorgorganisatie voor dak- en thuislozen HVO-Querido zet zich op de Canal Parade in voor de acceptatie van haar bewoners. HVO-Querido heeft een aparte opvang voor lhbtq+'en. Ook onder die groep is dak- en thuisloosheid een groot probleem: denk bijvoorbeeld aan jongeren die na hun coming-out door hun ouders het huis uit worden gezet.

De boot

Die krijgt net als de Artisboot een dierentintje: de 'regenboogbij' staat namelijk centraal. De tekst op de rand van de boot sluit daar naadloos bij aan: 'Bee what/who you want to bee'. De 110 opvarenden zullen optreden op de klanken van Born This Way van Lady Gaga.

Route en kosten Canal Parade

De eerste boot - met nummer #00 dus, van de TransPride-commissie - vaart om 12.00 uur uit vanaf het Oosterdok. De route gaat vervolgens via de Nieuwe Herengracht en de Amstel de Prinsengracht op. De Canal Parade eindigt bij het Westerdok en duurt tot 18.00 uur. Wat meevaren kost, wisselt sterk. Een klein particulier initiatief met maximaal tien opvarenden én aantoonbare relatie met de lhbtq+-community kan al deelnemen voor 125 euro. Bij grote bedrijven en multinationals begint het pas vanaf 45.000 euro. Daartussenin zitten vele tussencategorieën. Met het inschrijfgeld ben je er nog niet: de kosten voor de aankleding van de boot komen daarbovenop.