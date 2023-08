Verkoopteam van Verisure: ‘Is uw huis wel goed beveiligd? Om de hoek komt een azc’

Hoe verkoop je een beveiligingssysteem? Door te zeggen dat er om de hoek een asielzoekerscentrum komt. Een bewoner van Kaatsheuvel werd dinsdagavond onaangenaam verrast door medewerkers van Verisure. 'Wát een stemmingmakerij.'

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Huis-aan-huis gingen ze, vier, vijf mensen, zegt Angré Groeneveld uit Kaatsheuvel. Ook bij haar kwamen ze aan de deur. "Ze vertelden een verhaal dat er bij het oude politiebureau honderden asielzoekers komen." Totale onzin, weet ze nu. "Ze proberen je bang te maken zodat je hun beveiligingssysteem aanschaft."

De gemeente Loon op Zand heeft dinsdag na een melding over de verkooppraktijken meteen met de politie geschakeld, zegt een woordvoerder. "Die heeft een Verisure-medewerker aangesproken op de situatie. Maar we zullen zelf ook nog contact opnemen met het bedrijf."

'Niet om bang te maken'

Een van de medewerkers van Verisure plaatste vervolgens een bericht op Facebook. 'Ik hoor negatieve verhalen over onze loopavond. Ik wil graag zeggen dat het niet onze bedoeling is om u bang te maken of om voor onrust te zorgen.'

Verisure zelf is duidelijk. "Dat de indruk is gewekt dat deze actie is opgezet door de komst van een azc of tijdelijke woningen in de regio betreuren wij ten zeerste. Dat is absoluut niet het geval en staat haaks op ons beleid", zegt een woordvoerder.

Het bedrijf gaat in gesprek met het betreffende team. "Als blijkt dat een medewerker deze boodschap uitdraagt, zullen we hem daar zeker op aanspreken." Verisure heeft geregeld mensen in het land die langs de deuren gaan om hun producten te verkopen, zegt de woordvoerder. "Wij hebben daarbij een strenge en uitgebreide gedragscode waarin we ook duidelijk aangeven dat er bij Verisure geen ruimte is voor welke vorm van discriminatie dan ook."

Wel plan voor flexwoningen

Bij de brandweerkazerne komt geen azc, benadrukt de gemeente. Wel zijn er plannen voor zo'n tachtig tot honderd flexwoningen.

"Die woningen zijn bedoeld om verschillende groepen woningzoekenden een plekje te bieden", zegt burgemeester Hanne van Aart. "Denk aan starters, mensen die met spoed een woning zoeken omdat ze bijvoorbeeld in scheiding liggen, maar ook statushouders, mensen die al een verblijfsvergunning hebben en die wachten op een woning. Met een asielzoekerscentrum heeft het echt helemaal niets te maken."

Van Aart geeft haar inwoners ook een waarschuwing mee: wees voorzichtig met verkoop aan de deur. "Het kan bij dit soort acties ook gaan om oplichting of een uitkijk die later een poging tot inbraak betekent. Doe dus niet zomaar 's avonds de deur open en laat al helemaal geen onbekende mensen binnen."

Verkopen aan de deur mag overigens wel, alleen niet 's avonds na 19.00 uur en op zondagochtend.